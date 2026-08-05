La princesa Eugenia da a luz a su tercera hija con dos curiosidades: nacimiento en Lisboa y un nombre que guardan en secreto

Horse Racing - Royal Ascot 2024 - Ascot Racecourse, Ascot, Britain - June 19, 2024 Britain's Princess Eugenie with Jack Brooksbank during the races Action Images via Reuters/Andrew Boyers

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La familia real británica celebra la llegada de un nuevo miembro. La princesa Eugenia de York y su marido, Jack Brooksbank, han dado la bienvenida a su tercer hijo en común, una niña nacida el pasado 3 de agosto en un hospital de Lisboa. Aunque el nacimiento supone una gran alegría para los Windsor, hay dos detalles que han llamado especialmente la atención y que diferencian este anuncio de otros realizados por la Casa Real británica en los últimos años: la pequeña ha nacido fuera del Reino Unido y, por el momento, sus padres han decidido mantener en secreto el nombre que llevará.

Ha sido la propia Eugenia quien ha compartido la feliz noticia a través de sus redes sociales. “Jack y yo estamos muy emocionados de anunciar la llegada de nuestra niña Brooksbank. Estamos completamente enamorados de nuestra pequeña”, escribió junto a una tierna fotografía de la recién nacida. Sin embargo, la publicación dejó una incógnita que rápidamente despertó la curiosidad de los seguidores de la familia real: el nombre de la bebé no aparecía por ninguna parte.

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La princesa Eugenia ha presentado a su tercera hija en redes sociales. (Instagram @princesseugenie)

Poco después fue el Palacio de Buckingham quien confirmó oficialmente el nacimiento mediante un comunicado en el que precisó que la niña llegó al mundo el lunes 3 de agosto, a las 18:20 horas, en un hospital de Lisboa y con un peso cercano a los tres kilos. El texto también señalaba que el rey Carlos III, la reina Camila y el resto de la familia habían recibido la noticia con enorme alegría.

Un nacimiento lejos de Londres

Uno de los aspectos más llamativos del anuncio es el lugar elegido para el parto. A diferencia de sus dos hermanos mayores, August Philip Hawke y Ernest George Ronnie, que nacieron en el Portland Hospital de Londres, la pequeña ha llegado al mundo en el Hospital da Luz de Lisboa, uno de los centros privados más prestigiosos de Portugal.

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La elección no responde a ninguna circunstancia excepcional, sino a la vida que Eugenia y Jack Brooksbank llevan desde hace varios años. La pareja reside habitualmente en Portugal desde 2022, cuando decidió instalarse en el exclusivo complejo CostaTerra, en la región del Alentejo, donde Brooksbank desarrolla parte de su actividad profesional.

Aunque la princesa continúa viajando con frecuencia al Reino Unido para mantener el contacto con su familia y asistir a determinados compromisos, Portugal se ha convertido en el verdadero hogar del matrimonio y de sus hijos.

El nombre de la bebé, la gran incógnita

Si el nacimiento en Lisboa ha sorprendido, aún más lo ha hecho la decisión de no revelar el nombre de la pequeña. Tradicionalmente, los Windsor suelen anunciar la identidad de los recién nacidos pocas horas o pocos días después del parto, una costumbre que en esta ocasión todavía no se ha seguido.

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Los hijos mayores de la princesa Eugenia de York anunciaron este tercer embarazo. (CASA REAL BRITÁNICA).

Ni la publicación de Eugenia ni el comunicado difundido por Buckingham incluyen ese dato, por lo que la primera hija de la pareja continúa siendo, oficialmente, “la niña Brooksbank”. Una discreción poco habitual que ha alimentado las especulaciones sobre cuándo decidirán compartir uno de los detalles más esperados tras cualquier nacimiento en la familia real británica.

La recién nacida completa una familia que comenzó a formarse tras la boda de Eugenia de York y Jack Brooksbank, celebrada el 12 de octubre de 2018 en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor.

Su primer hijo, August, nació en febrero de 2021 y dos años después llegó Ernest. Ahora, el matrimonio da la bienvenida a su primera hija, ampliando una familia que ha construido lejos del foco mediático y que en los últimos años ha encontrado en Portugal la tranquilidad que buscaba.

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Jack Brooksbank con sus hijos mayores en una imagen de redes sociales. (Instagram @princesseugenie)

Aunque la pequeña ha nacido en Lisboa, todo apunta a que tendrá nacionalidad británica. El hecho de venir al mundo en Portugal no le otorga automáticamente la ciudadanía portuguesa, ya que la legislación del país no reconoce la nacionalidad por el simple lugar de nacimiento. Al ser hija de la princesa Eugenia y de Jack Brooksbank, ambos británicos, la recién nacida adquiere la nacionalidad del Reino Unido. No obstante, su nacimiento en territorio portugués constituye una curiosidad poco habitual dentro de la familia real británica, cuyos miembros suelen nacer en hospitales del Reino Unido.