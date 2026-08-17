Estrella Xtravaganza, la española de ‘Drag Race Down Under vs. The World’: “Raven me dijo que estábamos en un concurso, que si tenía que empujarla lo hiciera”

Estrella Xtravaganza, la representante española en 'Drag Race Down Under vs. The World' (WOW)

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Drag Race España es un gran foco de talento, pero en ocasiones se encuentra un tanto apartada del resto de franquicias de la familia de RuPaul’s Drag Race. Sin embargo, el formato español ha conseguido el foco con la participación de Estrella Xtravaganza en Drag Race Down Under vs. The World, donde ha sido la tercera eliminada. Infobae ha podido entrevistar a la artista tras su paso por el concurso para conocer de primera mano cómo ha sido su experiencia al vivir este hito.

La andaluza se convirtió en una de las concursantes más queridas de la franquicia española tras demostrar su talento y desparpajo en la segunda temporada, donde fue finalista. Por ello, era cuestión de tiempo que volviese al concurso. De hecho, cuenta que estuvo a punto de hacerlo antes de esta experiencia: “A mí ya me llamaron para el Global All Stars hace dos años, pero al final ninguna de las españolas acabó llegando. Las que ya nos habían llamado estábamos esperando que en algún momento sonara la flauta otra vez”.

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Esa segunda llamada llegó en agosto, en plenas vacaciones: “Yo que estaba relajada, el estrés volvió de golpe”. A partir de ahí, el proceso fue muy diferente al que ya había vivido por lo que tuvo un mes de incertidumbre y “puro sufrimiento”: “En España hasta que no te dicen que sí, tú no sabes que vas para adentro y que tienes que firmar un contrato, pero aquí te dicen: ‘Vale, pues fírmame el contrato, yo ya sé que te tengo. Si de aquí a un mes te digo que sí, tú ya no puedes echarte para atrás, tú ya esto lo has firmado’”.

Estrella Xtravaganza, la representante española en 'Drag Race Down Under vs. The World' (WOW)

La preparación para ‘Drag Race’

Una vez obtuvo la segunda confirmación, el caos se mantuvo, porque tuvo “25 días” para preparar las pasarelas y el material del concurso. “Acababa de llegar de hacer la temporada de Torremolinos, después volvía dos días a mi casa, recogía vestuario y me iba para Regias del drag para hacer de jurado fija, al terminar me iba para Madrid, tenía el bolo con Valentina, tenía dos días más y me volvía a ir”, recuerda aquellos días.

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En su temporada original, Estrella Xtravaganza pudo dedicarse a cuerpo completo a preparar sus propias pasarelas, pero en esta ocasión le fue más difícil: “No pudo ser así y fue bastante estresante. Cuando me dijeron que sí, casi que me vino un agobio más horroroso que ilusión”. “Yo hablaba con la gente que me cosía y le decía: ‘Cari, es que de verdad, yo no voy a poder estar encima, hacemos los diseños, pero yo fitting, vuelvo un día, me lo pruebo y seguimos produciendo’. Tenía el agua al cuello”, recuerda.

Estrella Xtravaganza en 'Drag Race Down Under vs. The World' (WOW)

Estrella Xtravaganza conoce a Raven

El hecho de saltar hacia la televisión internacional no fue lo único impactante, sino que Estrella Xtravaganza se topó con que compartía temporada con rostros míticos de la franquicia principal como LaLa Ri, Nicole Paige Brooks y Raven, que finalmente solo participó en los dos primeros capítulos con un papel especial. Encontrarse con reinas de aquella segunda temporada de RuPaul fue para ella tan “icónico” como “surrealista”. “A LaLa Ri no la conocía mucho, solamente sabía el mítico vestido de bolsas, pero luego ha sido con la que más piña he hecho”, confiesa.

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En cuanto a Raven, antes de que se destapara su papel en la temporada, Estrella Xtravaganza quedó atónita ante su presencia, ya que se trata de la maquilladora de la mismísima RuPaul: “Pensé: ‘Hago las maletas y me voy. ¿Esto qué es? Luce típica temporada que está hecha para que gane y tenga ya una corona por fin, ¿qué hago yo aquí?’“. Cuando anunciaron que no concursaba sintió ”como quitarse un poco una lápida de encima" y empezó a ver posibilidades de ganar.

Estrella Xtravaganza en 'Drag Race Down Under vs. The World' (WOW)

Estrella Xtravaganza nos ha revelado también lo que no se vio de la primera prueba: “En realidad no fue que nos daban una tela aleatoria a cada una, sino que las cajitas que teníamos, podíamos abrir nuestra propia caja o robar la tela de alguien que ya hubiera abierto su caja”. De esta manera, Michael Marouli, que acabó en el top, robó la tela de Flor, que acabó en el bottom.

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Esa dinámica también dejó una importante conversación entre la española y Raven en la que descubrió su parte “humana”: “En el coche le dije: ‘Tía, me hubiera muerto por robarte la tela vaquera, me gustaba muchísimo’. Me preguntó por qué no se la había robado y digo: ‘Amor, porque eres fucking Raven, ¿tú te imaginas que te robo yo la tela a ti?”. Y me dijo: ‘¿Eres tonta? Estamos concursando, aquí venimos a por todas. Si tienes que darme un empujón, me lo das en el momento que puedas’”.

Estrella Xtravaganza en 'Drag Race Down Under vs. The World' (WOW)

Estrella Xtravaganza en ‘Drag Race Down Under’

Otro de sus grandes apoyos fue una de las australianas, Art Simone, aunque el inicio de su amistad fue complicado, ya que no le entendía “ni una sola palabra”: “La amo, pero es como si hablaras con alguien de Ronda, que de repente no es solamente el acento, sino la velocidad con la que habla”. La barrera idiomática hizo que el comienzo fuese “un poco frustrante”: “Poco a poco se va haciendo el oído y cuando estaba en el hotel me ponía Cartoon Network todo el rato en inglés, porque como estuviese cambiando de idioma ya me jodo el cerebro”.

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Entrando en el terreno competitivo, para Estrella Xtravaganza el formato Vs. The World es bastante complicado para las visitantes: “Si hay cinco de Down Under que ya se conocen, que son amigas, que en el caso de Coco Jumbo y Vybe eran compañeras de piso y mejores amigas, eres tú la nueva entrando en un círculo que ya está creado”. “El Global All Stars, por ejemplo, era un pelín más justo, que luego ya las decisiones de RuPaul y de producción, si eran más justas o no, eso ya es diferente, pero por lo menos sí el modelo en cuanto a las concursantes para relacionarse entre sí”, piensa la drag.

Estrella Xtravaganza en 'Drag Race Down Under vs. The World' (WOW)

La cercanía de Michelle Visage

El gran descubrimiento para la jerezana fue la presentadora Michelle Visage, la mano derecha de RuPaul: “Es increíble, de verdad, su calidad humana, lo cercana que es... Cuando se la ve que entra en el werk room hacía el saludo y mientras que le daban instrucciones ella estaba hablando con nosotras: ‘Chicas, ¿qué tal? ¿Cómo habéis dormido hoy?’. Yo me llevé como un pijama de animalitos y me decía: ‘¿De qué vienes vestida hoy, Estrella?’“.

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Sus pasarelas han sido muy aplaudidas, aunque la drag se queda con el traje de Kylie Minogue: “Las que la conocían bien fueron volando a por los looks icónicos que ya sabían que querían y los que quedaban libres eran los de antes de los 2000 y yo me negaba, porque la Kylie de antes de los 2000 era como una modelo de los 90, era como un pantalón vaquero de tiro bajo y un crop top blanco. No podía draguear eso, no va con mi estética”.

“Cuando encontré ese como de leopardo... Claro, Kylie Minogue es cero camp, no es una Katy Perry, entonces fui como de cabeza y al final con la construcción que hicimos y todo yo creo que va a ser el look que más me ponga este año”, explica sobre el proceso y asegura que ”estaba deseando que se estrenara el capítulo para poder empezar a usarlo”.

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Estrella Xtravaganza, la representante española en 'Drag Race Down Under vs. The World' (Instagram)

En redes, los fans de Drag Race son tan fieles como críticos: “Me ha pasado lo mismo que en mi temporada original, que cuando hice el look de promo todo el mundo dijo: ‘Esto qué basura es, se ve cutrísimo, se ve horroroso’. Entonces luego como que la gente solamente pudo como sorprenderse y pasar a ‘me está gustando mucho, me he enamorado’”. Además, partía de ser una de las más desconocidas por venir de Drag Race España.

El lado más duro de ‘Drag Race’

Sin embargo, su carisma ha traspasado la pantalla incluso en inglés: “Cuando me echaron fue un aluvión de gente como diciéndome que qué pena, que era el corazón de la temporada... También he visto un montón de comentarios de: ‘Te van a llamar para el All Stars 18, para el Pit Stop...’. Un montón de gente en inglés escribiéndome superemocionada y como muy afectiva. Me ha parecido lo más, ha sido muy guay y muy bonito”.

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Para Estrella Xtravaganza ha sido un proceso duro, pero no cambiaría el resultado. “Fueron unos días bastante difíciles, porque yo en verdad que no me veía allí. Entre que no había podido dedicarme bien a estar presente en el proceso de vestuario y de producción y que veía que había cinco que ya se llevaban bien entre ellas”, rememora. Además, fuera de cámaras lo vivió muy diferente a su temporada en España.

Estrella Xtravaganza, la representante española en 'Drag Race Down Under vs. The World' (Instagram)

“Aquí en España volvíamos todas a una casa rural, estábamos todas juntas y para mí eso era vital, poderme sostener en mis amigas”, recuerda que “volvía y hablaba con Samantha Ballentines u Onyx”. No obstante, en Australia no tuvo “ese refuerzo”: “Te llevaban al hotel y ahí te quedabas metida y chao hasta la mañana siguiente. Te quedas sola”.

En un momento de inflexión, se dio cuenta de que ni siquiera quería ganar la edición: “No fui con el fuego que yo tenía en mi temporada, con ese hambre de conseguir llegar a la final. Yo veía a las australianas que se estaban matando y yo decía: ‘Es que yo no voy a matar a nadie, es que me la pela’”.

El hecho de ser una drag muy querida en España le supuso una presión añadida: “De repente, plantarte otra vez en un concurso tan mediático, con tanto ojo mirándote, se siente un poco como: ‘Ostras, qué miedo, a ver si la voy a cagar, si voy a meter la pata, si voy a decir algo mal de repente y todo lo que he estado construyendo durante estos cinco años se me va a caer’. Cuidado, a ver si la gente va a decir ‘llegó a la final por casualidad, no porque se lo mereciera’”.

Entrevista con la ganadora de la quinta temporada de 'Drag Race España', Satín Greco

Eso sí, la experiencia le ha servido para pensar en otra temporada futura: “Me ha parecido una lección de cara a si en algún momento vuelvo una tercera vez, volver con una confianza que sentía que igual había perdido”. Una imagen vale más que mil palabras y, al ver la emisión de la temporada, Estrella Xtravaganza ha visto la gran representación española que ha conseguido: “Me veo reconocida, me veo siendo yo. De cara a una tercera vez, no tengo que tener miedo ninguno”.