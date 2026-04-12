Receta de mochi de coco: un postre tradicional japonés con una textura elástica que sorprenderá tus invitados

Mochi de coco. (Freepik)

El mochi es uno de los dulces más emblemáticos de la gastronomía japonesa, con una historia que se remonta a siglos atrás y que sigue muy presente en la cultura actual. Su elaboración tradicional está ligada a celebraciones y festividades, donde simboliza buena fortuna y prosperidad.

Más allá de su origen, este pequeño bocado ha traspasado fronteras y se ha convertido en un postre popular en muchos países, gracias a su textura única y su variedad de sabores. Hoy en día, el mochi se disfruta en múltiples versiones modernas, adaptadas a distintos gustos, sin perder su esencia tradicional japonesa.

Tiempo de preparación

Preparación: 40 minutos

Cocción: 20 minutos

Tiempo total: 1 hora

Ingredientes

150 g de harina de arroz glutinoso (no vale arroz normal) 80 g de azúcar 200 ml de leche de coco 50 g de coco rallado 1 pizca de sal 100 ml de agua Maicena (para espolvorear y manipular la masa) Opcional: esencia de vainilla o ralladura de lima

Cómo hacer mochi de coco, paso a paso

Mezcla la harina de arroz glutinoso, azúcar y sal en un bol grande. Añade la leche de coco y el agua poco a poco, removiendo hasta obtener una mezcla sin grumos. Si te gusta, añade un poco de esencia de vainilla o ralladura de lima para potenciar el aroma. Vierte la mezcla en un molde apto para vapor o microondas y tapa con film transparente perforado. Cocina al vapor durante 20 minutos (o en microondas a máxima potencia, 3 minutos, remueve y otros 2 minutos). Cuando la masa esté translúcida y pegajosa, deja templar unos minutos. Espolvorea abundante maicena sobre una superficie y tus manos. Vuelca la masa y forma un rectángulo. Divide en 8-10 porciones. Con cada una, haz un círculo y coloca en el centro una cucharadita de coco rallado. Cierra y sella bien formando una bolita. Evita que la masa se reseque, cubriéndola con film mientras trabajas. Espolvorea las bolitas con más coco rallado y deja reposar en nevera al menos 30 minutos antes de servir.

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¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para 10 porciones medianas. Si vas a invitar a más personas, aumenta las cantidades de manera proporcional para no perder sabor ni consistencia.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 120 kcal

Hidratos de carbono: 25 g

Grasas: 3 g

Proteínas: 2 g

Cabe señalar que estas cifras son solo estimaciones generales, y que los valores reales pueden variar dependiendo de factores como la marca, la frescura y la cantidad exacta de los ingredientes que utilices. Por eso, estos datos deben tomarse como una guía orientativa y no como valores absolutos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva en la nevera, guardado en un recipiente hermético, durante un máximo de tres días. No se recomienda congelarlos en ningún caso, ya que el frío extremo altera su textura característica y hace que pierdan su suavidad y consistencia original.