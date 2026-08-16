El chef Rafael Antonio prepara la receta que demuestra que no hace falta pasarse dos horas en la cocina para tener un plato con muchísimo sabor mediterráneo

La intensidad de los sabores mediterráneos cobra vida en este plato de espaguetis con tomate, anchoa, alcaparras y aceitunas negras de Aragón. Cada ingrediente aporta un matiz único: la acidez y dulzor del tomate, el punto salino de la anchoa, la explosión aromática de las alcaparras y el carácter inconfundible de las aceitunas aragonesas. El resultado es una receta vibrante, en la que la pasta se convierte en el lienzo perfecto para lucir la riqueza de productos humildes y llenos de personalidad.
Esta combinación tiene raíces profundas en la cocina popular de la cuenca mediterránea, donde la tradición dicta aprovechar conservas y encurtidos para potenciar el sabor de platos sencillos. Las aceitunas muertas de Aragón, secadas de forma natural, aportan un sabor intenso y una textura carnosa que las diferencia de otras variedades. El uso de ingredientes con tanta identidad convierte a este plato en una representación auténtica de la fusión entre el mar y la tierra española.
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Ideal para compartir en reuniones informales, estos espaguetis invitan a disfrutar de la comida sin prisas, acompañados de un vino blanco seco o una cerveza artesanal bien fresca. Su preparación rápida y su sabor complejo hacen que sean una elección infalible tanto para el día a día como para sorprender en una comida especial. El contraste y la armonía de sabores hacen de este plato una experiencia culinaria que se recuerda y se repite.
Tiempo de preparación
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 15 minutos
- Tiempo total: 25 minutos
Ingredientes
- 400 g de espaguetis
- 400 g de tomate pera entero, pelado y troceado, de la huerta de Murcia (o de cualquier frutería o supermercado cercano)
- 2 filetes de anchoa en aceite
- 2 cucharadas de alcaparras
- 100 g de aceitunas negras de Aragón (aceitunas muertas, deshuesadas y troceadas)
- 2 dientes de ajo enteros
- 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- Sal (al gusto)
- Pimienta negra (al gusto)
- 1 pizca de azúcar (opcional, para corregir acidez)
- Perejil fresco picado (opcional)
- Agua de canción de la pasta
Cómo hacer espaguetis con tomate, anchoa, alcaparras y aceitunas muertas de Aragón, paso a paso
- En una sartén ponemos un buen chorro de AOVE y los dos dientes de ajo enteros. Dejamos que aromaticen bien el aceite y después los retiramos.
- Añadimos las alcaparras, el filete de anchoa y lo aplastamos para que prácticamente se deshaga en el aceite. Incorporamos las aceitunas Kalamata.
- Añadimos el tomate pera pelado y troceado y dejamos cocinar hasta que pierda prácticamente toda el agua y concentre bien el sabor.
- Mientras tanto cocemos los espaguetis dejándolos al dente. Reservamos un poco del agua de cocción.
- Añadimos perejil fresco picado a la salsa, incorporamos directamente los espaguetis y un poquito del agua de cocción.
- Terminamos con otro chorrito de AOVE y ‘mantecamos’ bien la pasta en la sartén hasta que la salsa abrace cada espagueti.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 380-400 kcal
- Proteínas: 10-12 g
- Grasas: 12-14 g
- Hidratos de carbono: 60 g
- Fibra: 4 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Puedes conservar estos espaguetis en un táper hermético en la nevera durante 2 días. Para recalentar, añade una cucharada de agua y calienta a fuego suave. No apto para congelar, ya que la pasta pierde textura.
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