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La vendimia más temprana de la historia, con el precio de la uva por debajo de lo que cuesta recogerla: el calor acelera la crisis del vino español

Las organizaciones agrarias denuncian pérdidas de más de 50 céntimos por kilo de uva tras seis campañas sin rentabilidad, mientras el adelanto histórico de la cosecha dispara los costes de producción

Un agricultor recoge uva durante la vendimia. (Europa Press)
Un agricultor recoge uva durante la vendimia. (Europa Press)
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La vendimia de 2026 ha arrancado con el mayor adelanto histórico registrado en España y se encuentra con un sector vitivinícola en una encrucijada económica que se arrastra desde hace años: la cosecha podría ser la segunda peor del siglo, pero los precios que reciben los viticultores siguen sin cubrir los costes de producción. El calor extremo no es el origen de la crisis, pero la profundiza.

Las sucesivas olas de calor han comprimido el ciclo de maduración de la uva hasta niveles nunca antes vistos. La recogida comenzó con más de 20 días de adelanto respecto a las fechas habituales en Castilla-La Mancha, La Rioja, Extremadura y Andalucía. En algunas zonas, la recolección arrancó en julio. Para adaptarse, las bodegas han recurrido incluso a la vendimia nocturna (que evita la fermentación prematura del fruto y reduce la necesidad de enfriar artificialmente la uva en bodega) y a la desalcoholización parcial, una técnica que corrige la subida acelerada del grado alcohólico que provoca el calor. El director general de la Federación Española del Vino (FEV), José Luis Benítez, advirtió a EFE que ambas medidas, aunque no perjudican la calidad, “sí conllevan un coste extra para los productores”.

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El adelanto del calendario genera además tensión en el mercado laboral. Al solaparse con otras campañas de recogida de fruta, la demanda de temporeros supera la oferta. En Rioja Alavesa, los viticultores han tenido que ofrecer salarios un 12% por encima del convenio para garantizar mano de obra, según informó el presidente de la comarca en la Unión Agroganadera de Álava (UAGA), Juanjo García Berrueco, en declaraciones recogidas por Infobae. El calor, así, no solo merma la cosecha: encarece producirla.

Infografía de Infobae con título, texto y datos sobre la vendimia española. Incluye iconos de viñedos, uvas, calendario, balanza, gráfico y agricultor.
Infobae detalla la crisis vitivinícola española con una vendimia récord anticipada y precios de la uva por debajo de los costes de producción.Las organizaciones agrarias denuncian pérdidas de más de 50 céntimos por kilo de uva tras seis campañas sin rentabilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rentabilidad, a la baja

Esos costes adicionales se suman a otras complicaciones. ARAG-ASAJA, la organización agraria de La Rioja, alertó en un comunicado publicado el 3 de agosto en su web que los viticultores de la DOCa Rioja acumulan hasta seis campañas sin obtener rentabilidad suficiente. “Los gastos en carburantes, productos fitosanitarios y otros insumos se han incrementado de forma muy significativa, poniendo en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones”, señaló la organización, que reclamó a las bodegas un pacto de precios para la cosecha 2026.

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Provistos de linternas frontales para alumbrar los viñedos antes del amanecer, los trabajadores de una bodega comenzaron la vendimia a las 3 de la madrugada. (REUTERS/ Nacho Doce)
Provistos de linternas frontales para alumbrar los viñedos antes del amanecer, los trabajadores de una bodega comenzaron la vendimia a las 3 de la madrugada. (REUTERS/ Nacho Doce)

La Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja (UAGR-COAG) cifró el problema así: en 2025, producir un kilo de uva tinta costó entre 1,35 y 1,38 euros, mientras que el precio medio de venta se situó en 0,80 euros. La pérdida por kilo superó los 50 céntimos. El presidente de la UAGR-COAG, Roberto Salinas, denunció además que la Consejería de Agricultura de La Rioja lleva meses sin publicar los datos oficiales de costes, lo que impide a los productores negociar los contratos de la campaña actual con información actualizada.

Menos producto, pero precios más bajos en un sector en camino de abandono

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) señaló en un comunicado del 7 de agosto que la situación desafía la lógica del mercado: una cosecha menor debería revalorizar el producto, pero no ocurre. “Las expectativas del mercado siguen siendo muy bajas y las ofertas continúan sin cubrir los costes de producción”, alertó la organización. En Granada, la caída de la demanda de vino ha llevado a algunas bodegas a no comprar uva, con el riesgo de que parte de la producción quede sin recoger en el campo.

Entre 2005 y 2025, España perdió más de 200.000 hectáreas de viñedo por abandono de explotaciones, según datos de la UPA. García Berrueco advirtió de la ausencia de relevo generacional en Rioja Alavesa: sin rentabilidad, los jóvenes no se incorporan a la actividad. “Si no hay rentabilidad, no va a haber futuro y los jóvenes no se van a quedar”, resumió Salinas. El sector vitivinícola genera en España un impacto económico bruto de 22.350 millones de euros anuales, según Analistas Financieros Internacionales (AFI), y exportaciones por cerca de 3.000 millones. España es el país con mayor superficie de viñedo del mundo, con más de 913.000 hectáreas.

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