Bizcocho de remolacha: la receta casera, saludable y lista en menos de una hora

El bizcocho de remolacha es una de esas recetas dulces que se salen de lo tradicional, pero que sorprenden a todos los comensales de la mesa. Jugoso y tierno, es un postre saludable gracias a su ingrediente principal, que contiene antioxidantes, vitaminas y minerales.
- Además, es una receta que ayuda a realizar la digestión y a mantener sanos órganos como el corazón. Introduciendo vegetales a un plato como este se consigue un dulce mucho más favorable para todos los paladares.
Receta de bizcocho de remolacha
El bizcocho de remolacha es un pastel tierno y jugoso cuyo ingrediente principal es la remolacha cocida o asada, triturada e integrada en la masa. Su técnica consiste en batir los ingredientes líquidos con el azúcar, añadir la remolacha y finalizar con la incorporación de los sólidos y la levadura, logrando una miga aireada y húmeda.
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Tiempo de preparación
- Tiempo total: 50 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 35 minutos
Ingredientes
- 250 g de remolacha cocida y pelada
- 3 huevos grandes
- 150 g de azúcar
- 100 ml de aceite de oliva suave
- 180 g de harina de trigo
- 1 sobre de levadura química (16 g)
- 1 pizca de sal
- Ralladura de 1/2 limón (opcional)
- Azúcar glas para decorar (opcional)
Cómo hacer bizcocho de remolacha, paso a paso
- Precalienta el horno a 180 °C con calor arriba y abajo.
- Tritura la remolacha cocida hasta obtener un puré fino.
- En un bol grande, bate los huevos con el azúcar hasta que la mezcla blanquee.
- Incorpora el aceite poco a poco, mezclando suavemente.
- Añade la remolacha triturada y la ralladura de limón.
- Tamiza la harina junto con la levadura y la pizca de sal sobre la mezcla anterior.
- Remueve con movimientos envolventes hasta que no queden grumos.
- Vierte la masa en un molde engrasado y enharinado.
- Hornea durante 35 minutos, o hasta que al pinchar el centro con un palillo, salga limpio.
- Deja enfriar sobre una rejilla antes de desmoldar y, si lo deseas, espolvorea con azúcar glas.
Consejos técnicos:
- Bate bien los huevos hasta blanquear: así consigues esponjosidad.
- No abras el horno durante la cocción: evita que el bizcocho baje.
- Utiliza remolacha bien escurrida para no añadir exceso de humedad.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde entre 8 y 10 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 220 kcal
- Proteínas: 4 g
- Grasas: 9 g
- Hidratos de carbono: 30 g
- Azúcares: 15 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Se conserva en la nevera hasta 4 días, bien envuelto en film o en un recipiente hermético. También puedes congelarlo (en porciones) hasta 2 meses.
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