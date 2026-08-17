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Bizcocho de remolacha: la receta casera, saludable y lista en menos de una hora

Su ingrediente principal contiene antioxidantes, vitaminas y minerales, siendo un plato mucho más favorable para todos los paladares

Bizcocho redondo de remolacha con un trozo cortado, decorado con nueces y azúcar glas, sobre una tabla de madera, junto a un cuchillo, remolachas y una taza.
Un bizcocho de remolacha con una porción cortada, decorado con nueces y azúcar glas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El bizcocho de remolacha es una de esas recetas dulces que se salen de lo tradicional, pero que sorprenden a todos los comensales de la mesa. Jugoso y tierno, es un postre saludable gracias a su ingrediente principal, que contiene antioxidantes, vitaminas y minerales.

  • Además, es una receta que ayuda a realizar la digestión y a mantener sanos órganos como el corazón. Introduciendo vegetales a un plato como este se consigue un dulce mucho más favorable para todos los paladares.

Receta de bizcocho de remolacha

El bizcocho de remolacha es un pastel tierno y jugoso cuyo ingrediente principal es la remolacha cocida o asada, triturada e integrada en la masa. Su técnica consiste en batir los ingredientes líquidos con el azúcar, añadir la remolacha y finalizar con la incorporación de los sólidos y la levadura, logrando una miga aireada y húmeda.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 50 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 35 minutos

Ingredientes

  • 250 g de remolacha cocida y pelada
  • 3 huevos grandes
  • 150 g de azúcar
  • 100 ml de aceite de oliva suave
  • 180 g de harina de trigo
  • 1 sobre de levadura química (16 g)
  • 1 pizca de sal
  • Ralladura de 1/2 limón (opcional)
  • Azúcar glas para decorar (opcional)

Cómo hacer bizcocho de remolacha, paso a paso

  • Precalienta el horno a 180 °C con calor arriba y abajo.
  • Tritura la remolacha cocida hasta obtener un puré fino.
  • En un bol grande, bate los huevos con el azúcar hasta que la mezcla blanquee.
  • Incorpora el aceite poco a poco, mezclando suavemente.
  • Añade la remolacha triturada y la ralladura de limón.
  • Tamiza la harina junto con la levadura y la pizca de sal sobre la mezcla anterior.
  • Remueve con movimientos envolventes hasta que no queden grumos.
  • Vierte la masa en un molde engrasado y enharinado.
  • Hornea durante 35 minutos, o hasta que al pinchar el centro con un palillo, salga limpio.
  • Deja enfriar sobre una rejilla antes de desmoldar y, si lo deseas, espolvorea con azúcar glas.

Consejos técnicos:

  • Bate bien los huevos hasta blanquear: así consigues esponjosidad.
  • No abras el horno durante la cocción: evita que el bizcocho baje.
  • Utiliza remolacha bien escurrida para no añadir exceso de humedad.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre 8 y 10 porciones.

En el libro ‘Recetas de la Transición’, Berta Álvarez Acal muestra cómo la forma de comer de los españoles reflejaba un contexto de cambio, apertura y novedades. Desde la llegada del jamón york hasta la salida de las mujeres de la cocina con la llegada de la olla exprés y el lavavajillas

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 220 kcal
  • Proteínas: 4 g
  • Grasas: 9 g
  • Hidratos de carbono: 30 g
  • Azúcares: 15 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva en la nevera hasta 4 días, bien envuelto en film o en un recipiente hermético. También puedes congelarlo (en porciones) hasta 2 meses.

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