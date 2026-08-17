Bizcocho de remolacha: la receta casera, saludable y lista en menos de una hora

Un bizcocho de remolacha con una porción cortada, decorado con nueces y azúcar glas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El bizcocho de remolacha es una de esas recetas dulces que se salen de lo tradicional, pero que sorprenden a todos los comensales de la mesa. Jugoso y tierno, es un postre saludable gracias a su ingrediente principal, que contiene antioxidantes, vitaminas y minerales.

realizar la digestión y a mantener sanos órganos como el corazón. Introduciendo Además, es una receta que ayuda ay a mantener sanos órganos como el corazón. Introduciendo vegetales a un plato como este se consigue un dulce mucho más favorable para todos los paladares.

Receta de bizcocho de remolacha

El bizcocho de remolacha es un pastel tierno y jugoso cuyo ingrediente principal es la remolacha cocida o asada, triturada e integrada en la masa. Su técnica consiste en batir los ingredientes líquidos con el azúcar, añadir la remolacha y finalizar con la incorporación de los sólidos y la levadura, logrando una miga aireada y húmeda.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 35 minutos

Ingredientes

250 g de remolacha cocida y pelada

3 huevos grandes

150 g de azúcar

100 ml de aceite de oliva suave

180 g de harina de trigo

1 sobre de levadura química (16 g)

1 pizca de sal

Ralladura de 1/2 limón (opcional)

Azúcar glas para decorar (opcional)

Cómo hacer bizcocho de remolacha, paso a paso

Precalienta el horno a 180 °C con calor arriba y abajo.

Tritura la remolacha cocida hasta obtener un puré fino.

En un bol grande, bate los huevos con el azúcar hasta que la mezcla blanquee.

Incorpora el aceite poco a poco, mezclando suavemente.

Añade la remolacha triturada y la ralladura de limón.

Tamiza la harina junto con la levadura y la pizca de sal sobre la mezcla anterior.

Remueve con movimientos envolventes hasta que no queden grumos.

Vierte la masa en un molde engrasado y enharinado.

Hornea durante 35 minutos, o hasta que al pinchar el centro con un palillo, salga limpio.

Deja enfriar sobre una rejilla antes de desmoldar y, si lo deseas, espolvorea con azúcar glas.

Consejos técnicos:

Bate bien los huevos hasta blanquear : así consigues esponjosidad.

No abras el horno durante la cocción : evita que el bizcocho baje.

Utiliza remolacha bien escurrida para no añadir exceso de humedad.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre 8 y 10 porciones.

En el libro ‘Recetas de la Transición’, Berta Álvarez Acal muestra cómo la forma de comer de los españoles reflejaba un contexto de cambio, apertura y novedades. Desde la llegada del jamón york hasta la salida de las mujeres de la cocina con la llegada de la olla exprés y el lavavajillas

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 220 kcal

Proteínas: 4 g

Grasas: 9 g

Hidratos de carbono: 30 g

Azúcares: 15 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva en la nevera hasta 4 días, bien envuelto en film o en un recipiente hermético. También puedes congelarlo (en porciones) hasta 2 meses.