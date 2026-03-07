Un hombre se convierte en activista para que instalen un semáforo en el cruce donde murió su esposa y fallece en el mismo lugar: “Es casi ciencia ficción”

Varios coches circulan por la carretera. (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)

El octogenario Gerry Goldberg era una figura conocida en su comunidad local de Colorado, en Estados Unidos. Durante los últimos meses, había liderado junto a otros vecinos una petición formal para instalar un semáforo en la intersección de la carretera donde su esposa había fallecido atropellada hace dos años. Y ahora, él acaba de morir en un accidente de tráfico en el mismo lugar.

La tragedia ha sorprendido a la comunidad, pues Goldberg había dedicado los últimos dos años a exigir mejoras en la seguridad del cruce. El día de su muerte, se dirigía a un almuerzo con su prima Gloria, quien ha contado a la revista People: “Ayer, poco antes del mediodía, entré al restaurante. Y él no estaba”. Después de varios intentos de comunicarse con él, “me fui a casa con una sensación muy vacía de que algo andaba mal porque eso no era propio de él”.

Goldberg murió en el acto tras la colisión de su vehículo con otro automóvil, según han destacado los medios estadounidenses. La historia se volvió aún más dolorosa por la coincidencia del lugar, lo que llevó a Gloria a repetir: “No sé qué decir... Que esto ocurra en el mismo lugar es casi ciencia ficción”.

El cruce, ubicado en la frontera entre ambos municipios, ha sido objeto de reclamos durante décadas. En noviembre de 2025, el grupo conocido como ‘Andie’s Light’, liderado por Goldberg, solicitó a los concejos municipales de Cherry Hills y Greenwood Village que aprobaran y financiaran el semáforo “tan pronto como fuera posible”, según el texto de la petición. “Quiero pensar que la trágica muerte de Andie podría tener algún resultado positivo asegurando la seguridad futura de quienes usan Belleview y puedan cruzar o girar en esa vía con seguridad”, había dicho el octogenario ante los líderes municipales. “Me daría una gran sensación de cierre por la pérdida de mi esposa”.

“Que no vuelva a ocurrirle a nadie”

La petición de Goldberg reunió cientos de firmas y pedía a los responsables políticos “mirarse al espejo y preguntarse, ‘¿cuál es la decisión correcta?’”. Los concejos de ambas ciudades anunciaron que discutirán una “revisión actualizada” del proyecto en marzo y se comprometieron a “evaluar cuidadosamente todos los datos disponibles y trabajar con socios regionales para promover la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad”.

Mientras tanto, Greenwood Village aumentó el número de patrullas policiales y la vigilancia del tránsito en la zona. No obstante, la instalación del semáforo todavía está en etapa de evaluación, pese a contar con el apoyo del Departamento de Transporte de Colorado.

Durante el otoño pasado, Goldberg había declarado en los medios sobre la importancia de instalar el semáforo: “Debido a la muerte de Andie, he pensado en cuánto significa para mí asegurarme de que algo así no vuelva a ocurrirle a nadie, sea del vecindario o cualquier persona que use esa intersección”.

Ahora, el impacto de la doble tragedia resuena entre los activistas locales. “Estamos en la primera etapa del duelo y nuestro enfoque ha sido apoyarnos mutuamente”, manifestó a People Jerry Presley, miembro del grupo Andie’s Light. “Reanudaremos nuestra campaña política en el futuro”.