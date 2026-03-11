Siete trucos para gastar menos combustible y que te afecte menos la subida de la gasolina y el diésel

Una persona utiliza un surtidor de gasolina para repostar un coche, mientras el precio de la gasolina sube, en Lisboa, Portugal, 7 de marzo de 2022. / REUTERS - Pedro Nunes

Ante la subida del precio del petróleo por la guerra en Irán, no está de más conocer algunos trucos sencillos para tratar de gastar menos combustible. Diversas estrategias pueden contribuir a este consumo de carburante más reducido durante la conducción, según propone el Real Automóvil Club de España (RACE). Más aún porque la implementación de estos métodos no solo tiene impacto económico para los conductores, sino que también responde a criterios de eficiencia y seguridad en el manejo del vehículo.

En primer lugar, es importante comprobar la presión de los neumáticos. Si esta fuese incorrecta, puede aumentar entre un dos y un cuatro por ciento el consumo de combustible. Este dato pone de relieve la importancia de mantener los neumáticos correctamente inflados para contener el gasto en gasolina o gasóleo, especialmente al circular tanto en áreas urbanas como interurbanas.

La supervisión de la presión de los neumáticos constituye otro factor esencial. El club automovilístico recomienda adaptarla no solo a las indicaciones del fabricante, sino también a las condiciones meteorológicas, pues el frío puede requerir una presión ligeramente superior. Una presión más baja de lo necesario —0,5 bares menos— implica, en áreas urbanas, un incremento del dos por ciento en el consumo, porcentaje que se eleva al cuatro por ciento en trayectos interurbanos. El Real Automóvil Club de España destaca la relevancia de atender este aspecto de forma periódica.

Un segundo aspecto sobre el que incide el RACE está relacionado con la planificación y logística de los trayectos. La institución ha subrayado que alargar tan solo diez minutos adicionales un viaje de una hora puede elevar el consumo de carburante hasta un 14%. Del mismo modo, transportar un exceso de peso de 100 kilos en un coche de tamaño medio puede disparar el gasto en gasolina un seis por ciento. El consejo, por tanto, es organizar el equipaje de manera racional y evitar transportar objetos innecesarios en el maletero, especialmente para quienes utilizan el automóvil diariamente.

Apagar el motor en paradas largas o cambiar de marcha a bajas revoluciones, algunas propuestas de RACE

La eficiencia en la conducción emerge como el eje vertebrador de las propuestas del RACE. Mantener una velocidad uniforme y evitar aceleraciones o frenadas bruscas permite aprovechar el freno motor y decelerar suavemente, con el consiguiente ahorro de carburante. En descensos, utilizar marchas largas y circular a bajas revoluciones ayuda a rebajar el consumo, aunque se recuerda la prohibición expresa de circular demasiado cerca de otros vehículos para aprovechar el rebufo.

En paradas prolongadas —más de un minuto— se aconseja apagar el motor, ya que incluso al ralentí, el vehículo consume entre 0,5 y 0,7 litros de carburante cada hora. La gestión del aire acondicionado es otro de los puntos analizados; su uso incrementa el trabajo del motor y, por tanto, el gasto. El RACE recomienda emplearlo a baja velocidad solo cuando sea imprescindible, prefiriendo circular con las ventanillas bajadas en ciudad si resulta seguro, y optar por aire acondicionado con las ventanas cerradas en carretera para mejorar la aerodinámica.

El club señala que una conducción eficiente puede traducirse en una reducción de hasta un 15 por ciento en el gasto de carburante. Algunos de los consejos concretos son aprovechar la retención del freno motor en las deceleraciones, realizar los cambios de marcha a bajas revoluciones —entre 1.500 y 2.500 rpm en motores diésel y entre 2.000 y 2.500 rpm en los de gasolina— y utilizar el sonido del motor como guía si no se dispone de cuentarrevoluciones.

La anticipación ante las condiciones del tráfico refuerza el confort y la seguridad, además del ahorro de gasolina. Aumentar la distancia de seguridad y prever la trayectoria de los vehículos que circulan por delante son prácticas que protegen y contribuyen a una reducción del consumo de carburante.