Detrás del éxito español en trasplantes de órganos: un “complicado” proceso logístico y un sistema basado en la generosidad de la gente

Una infografía detalla las claves del modelo español de trasplante de órganos, que supera los 6.000 anuales desde 2024, destacando la solidaridad y la gestión experta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Si hay algo de lo que España puede presumir, es de su modelo de donación de órganos. El país lleva más de tres décadas como líder indiscutible a nivel internacional en actividad de trasplantes y supera, desde 2024, las 6.000 intervenciones anuales en este campo.

El éxito español no es ningún misterio, al menos, para los que trabajan dentro de él. Desde la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), lo achacan a tres factores: la solidaridad y el compromiso de la sociedad española, una sanidad pública y universal, que atiende “sin ningún tipo de discriminación”; y el modelo de gestión liderado por el mismo organismo.

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“Es un proceso complicado, en primer lugar, porque se activa con poca frecuencia, dado que es raro que una persona fallezca pudiendo ser donante de órganos”, explica a Infobae Beatriz Domínguez-Gil, directora de la ONT. El programa requiere que el paciente fallezca en una unidad de cuidados intensivos, conectado a ventilación mecánica y que no tenga ninguna patología que ponga en riesgo al receptor del trasplante. Son unos criterios que solo cumplen el 2% de los fallecidos en España, asegura Domínguez-Gil.

Una ilustración médica muestra la anatomía interna del hígado humano con sus vasos sanguíneos y conductos biliares, junto con el estómago y la vesícula biliar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reto de encontrar a los donantes

Localizar a estos pacientes no siempre es sencillo, pero en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia) parecen haber dado con la tecla. El complejo sanitario alcanzó el máximo nacional de donantes en 2025, un total de 70. Es una posición que ha mantenido casi sin cambios en los últimos 13 años, recuerda Mario Royo, su coordinador de trasplantes.

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“Probablemente no exista una causa única para ese resultado, pero es verdad que desde la coordinación de trasplantes hemos hecho mucha formación en el resto de servicios del hospital: en las unidades de paliativos, de medicina interna, oncología, puerta de urgencias, en las plantas, en neumología, en cirugía torácica... Todo para que sean capaces de identificar cuándo pueden tener un donante de órganos y nos alerten”, explica el médico intensivista a Infobae.

Encontrar posibles donantes es uno de los principales retos el programa español de trasplantes. (Shutterstock)

La formación se ha extendido también fuera del hospital, a servicios paliativos extrahospitalarios o a la atención primaria. “Esto hace que los profesionales se sensibilicen a trabajar en este ámbito y que sean capaces de alertarnos cuando identifican a una persona que está al final de su vida y que, entre sus valores, ideología y deseos hubiera estado la donación de órganos tras el fallecimiento”, agrega Royo.

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Una vez encontrado el paciente, llega uno de los momentos más difíciles para estos profesionales: hablar con la familia. “Cuando alguien está al final de vida, en paliativos, lo normal es que la gente centre los esfuerzos en el control de los síntomas, en el confort, pero muchas veces no exploramos también los valores de esa persona, no le preguntamos qué quiere hacer con su cuerpo después de su fallecimiento”, dice el doctor. Según un estudio de la ONT y la Fundación Mutua Madrileña, un 40% de los españoles nunca ha hablado de donación de órganos con sus familiares y un 52% asegura que su familia no conoce su voluntad de donar.

Abordar a los familiares en un momento tan complejo y de tanto dolor requiere cautela, cariño y sensibilidad, recuerda el doctor Royo. “Despedirnos de un ser querido es duro y es difícil, independientemente de que vaya a ser donante de órganos o no. Es una desgracia prever que tu padre, tu hermano, tu hijo va a fallecer en unos pocos días, es un dolor que tiene todo el mundo, pero cuando tú les facilitas y les abres la puerta de la donación, la mayor parte de las familias lo toman como una ayuda y como un alivio”, reconoce.

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Coordinación para llegar al paciente más vulnerable

En España, 2.547 personas donaron sus órganos tras fallecer, una tasa de 51,9 donantes por millón de población (pmp). A ellos se unieron 408 donantes en vivo, que cedieron un riñón (402) o parte de su hígado (6) a alguien que lo necesitaba más que ellos.

Una vez asegurada la donación, se debe decidir a quién se destina. La asignación de estos órganos sigue un protocolo que organiza toda la logística a nivel nacional, evitando cualquier tipo de improvisación. El primer paso es contactar con Madrid, para conocer si existe alguna urgencia en cualquier punto del país. Es lo que se conoce como “urgencia cero”, alguien en riesgo vital inminente que fallecerá en horas o días si no consigue el trasplante.

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Los siguientes en lista son los pacientes con dificultades para trasplantarse, como las personas hiperinmunizadas o los niños. “Afortunadamente, hay escasa mortalidad infantil en España, lo que hace que tengan dificultades para trasplantarse”, explica Domínguez-Gil. A finales de 2025, 77 menores de edad se encontraban a la espera de un órgano.

Listasde espera para trasplantes de órganos en 2025.

Fuera de estas tres prioridades, se sigue un criterio de cercanía. “El órgano se asigna, en principio, localmente. Si no hay un receptor adecuado para ese órgano, se habla con el resto de centros de la comunidad autónoma y, si no, va a lo que llamamos zonas de donación o a todo el territorio nacional, incluso Europa”, apunta la directora de la ONT.

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Innovación, dedicación y recursos, claves para avanzar

A la hora de realizar el trasplante, los sanitarios del Hospital Vall d’Hebron son los mayores expertos. El centro, coordinado por el doctor Albert Sandiumenge, realizó en 2025 cerca de 400 de estas intervenciones. Es una “tradición muy consolidada” en el centro, explica Sandiumenge: el hospital catalán cuenta con todos los programas de trasplante abiertos, tanto pediátricos como de población adulta (a excepción del cardiaco).

Lo que diferencia a este centro, según su coordinador de trasplantes, es la experiencia y la apuesta de la propia dirección del hospital, que “considera el trasplante como uno de sus puntos estratégicos”, defiende. El Vall d’Hebron cuenta, además, con un equipo exclusivamente dedicado a la donación y trasplante de órganos. “Es un equipo de cinco o seis médicos y enfermeras que lo que hacen es garantizar que a todo paciente que fallezca en el centro y sea apto para la donación se le pueda ofrecer esa posibilidad”, dice Sandiumenge.

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El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona marca un hito en la historia de la medicina al realizar el primer trasplante de cara del mundo a partir de un donante.

La innovación es también clave en su trabajo: desde el trasplante robótico de pulmón hasta el ABO incompatible de riñón, en el que donante y receptor no comparten grupo sanguíneo, esta vanguardia les aporta una diferenciación y ventaja en la actividad.

La apuesta por la innovación es, según la ONT, uno de los grandes elementos del modelo español. Para ellos, la donación en asistolia es el mejor ejemplo. “Cuando una persona fallece tras una parada respiratoria, los órganos se quedan sin flujo sanguíneo y luchamos contra el tiempo para que no pierdan su viabilidad. España es uno de los 26 países en el mundo que hace donación en asistolia y es el que ha desarrollado un programa más potente”, defiende Domínguez-Gil.

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¿Se frena la donación en España?

El sistema español sigue siendo líder a nivel internacional, pero las cifras de trasplante se han reducido ligeramente (un 2%) entre 2024 y 2025. “Tenemos unos niveles de donación y de trasplante tan elevados que ya mantenernos es, en sí mismo, un reto”, confiesa la directora de la ONT.

El doctor Royo, que ha notado un ligero aumento en las negativas de los familiares, no piensa que esta pequeña bajada sea preocupante. “La tendencia es al alza en donación, en trasplantes, en todo, porque se estructuran mejor los programas, se identifican mejor los posibles donantes, se consigue obtener más órganos... Que haya fluctuaciones lo veo normal”, dice. En su opinión, el secreto para continuar por el buen camino es “seguir haciendo las cosas como las hacemos”, con “coordinación en todas las autonomías, en todos los hospitales y el esfuerzo de tener todo el sistema sensibilizado para la detección”.

Para Sandiumenge, mantenerse en estos niveles requerirá un esfuerzo. “Hace falta motivación y apostar, es decir, invertir, innovar, facilitar para que esto continúe, porque cada vez hay más gente en lista de espera y cada vez necesitamos más órganos”, dice. “Es un servicio público que ayuda a mucha gente, pero hace falta continuar invirtiendo, continuar innovando y una gran motivación,. La sociedad está preparada, pero también hace falta que sepan que la grandeza del sistema no sería posible sin la generosidad de la gente”, concluye.