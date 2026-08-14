Almaraz seguirá operativa hasta junio de 2030: el Gobierno retrasa el cierre de la central nuclear

Vista de la central nuclear de Almaraz (Cáceres). (CSN / Europa Press)

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La central nuclear de Almaraz ha logrado este viernes oficialmente la prórroga que sus propietarios llevan años reclamando: operará hasta el 8 de junio de 2030, tres años más de lo que marcaba su calendario original de cierre. La decisión, publicada mediante una orden ministerial del Ministerio de Transición Ecológica en el Boletín Oficial del Estado, extiende la vida útil de los dos reactores de la planta extremeña. La unidad 1 tenía previsto cerrar en otoño de 2027 y la unidad 2 en otoño de 2028.

Almaraz es la primera central en el calendario de cierre dentro del proceso de transición energética en España y aporta el 7% de la electricidad que se consume en el país, lo que la convierte en una pieza de peso en el sistema eléctrico nacional. La decisión de ampliar su vida útil llega después de que el Consejo de Seguridad Nuclear avalara la continuidad operativa de la instalación. Ese respaldo técnico fue el paso previo que el Gobierno necesitaba para formalizar la extensión solicitada por las empresas propietarias de la planta.

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(Noticia en ampliación)