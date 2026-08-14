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De un mar a otro: la ruta a pie de 3.500 kilómetros que cruza Europa de norte a sur

La ruta empieza en la península de Hel, atraviesa las Dolomitas y termina en el Adriático

Dolomitas
La ruta de miles de kilómetros pasa por las Dolomitas, un espectáculo de los Alpes. (Getty)
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Hay un punto en la costa norte de Polonia donde el mar Báltico termina y comienza un camino de 3.500 kilómetros. La península de Hel es el arranque de la Wolf Trail, una ruta de senderismo de larga distancia que une el Báltico con el Adriático atravesando seis países europeos y acumulando más de 78.400 metros de desnivel. Completarla puede llevar entre cuatro y seis meses para los más ventureros y amantes del senderismo.

El recorrido pasa por Polonia, Alemania, Suiza, Austria, Eslovenia e Italia, y enlaza paisajes de una variedad difícil de encontrar en cualquier otra ruta del continente: dunas costeras, bosques del norte de Europa, valles alpinos, pueblos de montaña y, al final, el descenso hacia el Mediterráneo.

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Las dunas del Báltico, el primer acto

La ruta arranca con 428 kilómetros a lo largo de la costa báltica polaca, entre Hel y Świnoujście. Es el tramo más accesible del recorrido y uno de los más sorprendentes: playas de arena fina, bosques de pinos y, sobre todo, las dunas móviles del Parque Nacional de Słowiński, que transforman el litoral hasta convertirlo, por momentos, en un paisaje casi desértico. El mar del Norte y la arena blanca como telón de fondo hacen de este primer tramo una entrada engañosamente amable para lo que viene después.

Valles con campos verdes y trozos e bosque
El recorrido atraviesa la Selva Negra, un bosque que fue origen de muchos cuentos hace siglos. (Wikimedia/Jon Agüera)

Desde Świnoujście, la ruta cruza a Alemania por la isla de Usedom y avanza hacia el interior. El terreno gana desnivel y variedad a medida que el camino atraviesa el Parque Natural de los Lagos de Lauenburg, el Parque Natural de Diemelsee y la región de Winterberg. Más adelante, el Bosque del Palatinado y la Selva Negra marcan la transición hacia el corazón montañoso de Europa, con el Feldberg como referencia antes de llegar al lago de Constanza.

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El giro alpino, donde la ruta cambia de escala

El lago de Constanza señala el inicio del tramo alpino y el momento en que la Wolf Trail exige más al caminante. La ruta entra en el Tirol del Sur entre valles profundos, pueblos de montaña y ascensiones que acumulan un desnivel equivalente a subir el Everest nueve veces. El paisaje cambia de registro por completo porque la escala se amplía, el frío puede aparecer en cualquier mes y los refugios de montaña se convierten en el alojamiento habitual.

La villa destaca también por su pintoresco patrimonio histórico y por el entorno natural donde se asienta, pues es perfecto para los amantes del senderismo

Antes de entrar en Italia, la Wolf Trail atraviesa el Parque Nacional de Triglav, en Eslovenia, uno de los espacios naturales mejor conservados de los Alpes orientales. Desde allí, el sendero enlaza con la Vía Alpina y se adentra en las Dolomitas, con el macizo del Catinaccio y otras sierras como escenario antes de que el terreno empiece a perder altura.

El Adriático como destino

El descenso hacia el mar es gradual. Los valles se ensanchan, la vegetación mediterránea sustituye al pino y al abeto, y la luz cambia. El punto final de la ruta es Muggia, un pequeño municipio cerca de Trieste, donde el sendero llega al Adriático y cierra el arco que comenzó en el Báltico.

Tirana destaca por su proximidad al mar Adriático, su vida nocturna y su fusión de influencias mediterráneas y herencia comunista (The Pinnacle List)
Tirana destaca por su proximidad al mar Adriático, su vida nocturna y su fusión de influencias mediterráneas y herencia comunista (The Pinnacle List)

La mejor ventana para recorrer la Wolf Trail va de primavera a principios de otoño. Empezar a principios de primavera permite llegar a las zonas alpinas cuando la nieve ya se ha retirado y encontrar los senderos menos transitados. Entre octubre y marzo, las ventiscas alpinas pueden dificultar seriamente el avance en los tramos de mayor altitud.

El alojamiento varía según el tramo: campings, refugios, albergues, casas de huéspedes y hoteles se alternan a lo largo del recorrido. En Austria e Italia, los refugios de montaña conviene reservarlos con antelación, ya que se llenan con rapidez en temporada alta. La logística, en cualquier caso, es más manejable de lo que parece. Buena parte de las etapas tienen acceso por carretera o transporte público, lo que permite reorganizar el viaje si es necesario.

La Wolf Trail está dividida en siete grandes secciones y tiene una dificultad clasificada como alta, no solo por la distancia, sino por los 78.400 metros de desnivel acumulado. Está pensada para el thru-hiking, una modalidad de senderismo de larga distancia en la que el caminante recorre el itinerario de forma prácticamente continua y se abastece en los pueblos del camino.

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