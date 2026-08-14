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Cuál es la fruta tropical que es rica en vitamina C y regula la tiroides

Esta fruta sobresale por su sabor y por su impresionante perfil nutricional

Imagen de una frutería (AdobeStock)
Imagen de una frutería (AdobeStock)
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Dulce, refrescante y con un característico sabor entre ácido y tropical. Existe una fruta que destaca más que por su sabor, como aportar nutrientes como vitamina C y yodo, además de contener sustancias no nutritivas de interés, entre ellas los ácidos orgánicos y la bromelina. Su consumo, especialmente cuando la fruta ha madurado correctamente, puede formar parte de una alimentación variada y equilibrada.

Se trata de la piña, siendo uno de sus principales atractivos nutricionales es la vitamina C, un nutriente que contribuye a proteger las células frente al daño oxidativo. Esta vitamina también participa en diversas funciones del organismo, por lo que incorporar frutas que la contienen ayuda a cubrir las necesidades diarias. Así, la piña puede convertirse en una alternativa interesante para aumentar la presencia de frutas en la dieta.

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Otro de los nutrientes señalados por la FEN es el yodo, un mineral relacionado con el metabolismo energético normal y con la producción de hormonas tiroideas. Estas hormonas desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento de la glándula tiroides y en diferentes procesos del organismo. Por ello, la presencia de yodo añade otro elemento de interés a la composición nutricional de esta fruta.

La piña también contiene aproximadamente un 11 % de hidratos de carbono cuando ha alcanzado una maduración adecuada. Estos nutrientes constituyen una fuente de energía para el organismo. Sin embargo, la FEN destaca una característica importante: la piña madura satisfactoriamente en la propia planta. Durante las últimas semanas de maduración aumentan su contenido en azúcar y principios activos. Por este motivo, las piezas recolectadas demasiado pronto pueden resultar más ácidas y pobres en nutrientes.

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Unas rodajas de piña
Unas rodajas de piña (Freepik)

Una fruta rica en vitaminas y minerales

Entre sus componentes no nutritivos sobresalen los ácidos cítrico y málico, responsables en buena medida de su característico sabor ácido. Pero uno de los compuestos que más llama la atención es la bromelina, una enzima de acción proteolítica. Esta sustancia es capaz de romper las moléculas de proteínas y liberar los aminoácidos que las forman, una característica que ha convertido a la piña en una fruta especialmente conocida por su composición enzimática.

Además de su aporte de vitamina C y yodo, la piña puede contribuir a una alimentación saludable gracias a la variedad de compuestos que contiene. Su vitamina C ayuda a proteger las células frente al daño oxidativo, mientras que la bromelina participa en la descomposición de las proteínas. Asimismo, su contenido en agua y su sabor refrescante hacen que sea una buena opción para consumir fruta a diario.

La piña en conserva, con moderación

No obstante, no todas las formas de consumirla ofrecen exactamente las mismas propiedades. La piña en conserva mantiene algunas vitaminas y minerales, pero pierde buena parte de su bromelina, ya que esta enzima se degrada con facilidad durante el procesamiento. Además, muchas conservas se presentan en almíbar, una solución azucarada que incrementa su contenido calórico respecto a la fruta natural.

Por tanto, la piña fresca y madura destaca como una opción saludable para incluir fruta en la alimentación cotidiana. Su combinación de vitamina C, yodo, hidratos de carbono, ácidos orgánicos y bromelina la convierte en un alimento nutritivo y refrescante. Más allá de su sabor, la piña demuestra que una fruta puede aportar una interesante variedad de nutrientes y compuestos beneficiosos dentro de una dieta equilibrada.

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