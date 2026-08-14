Cuántos euros me dan por un dólar este 14 de agosto

El euro cumplió 25 años en el mercado. (Jesús Avilés/Infobae)

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El cambio euro-dólar continúa siendo un termómetro clave para medir la percepción de riesgo en los mercados internacionales. Esta paridad refleja no solo la fortaleza relativa de ambas economías, sino también las expectativas de los inversionistas sobre tasas de interés, crecimiento y política monetaria.

En las últimas jornadas, el par EUR/USD ha mostrado fluctuaciones derivados de las últimas decisiones de los bancos centrales y la evolución de los indicadores macroeconómicos de ambos lados del Atlántico.

A continuación, te presentamos los últimos movimientos del tipo de cambio correspondientes al 14 de agosto, así como los principales elementos que han influido en su variación.

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Precio del dólar hoy

El euro, también llamada moneda única, es la moneda oficial de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)

En la última sesión, el mercado de divisas experimentó variaciones en el dólar estadounidense y el euro. De acuerdo con los últimos datos, 1 dólar estadounidense se cambia por 0,8666 euros.

Estas variaciones en el tipo de cambio son indicativas de cómo los cambios económicos, las políticas de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. y el Banco Central Europeo, junto con los acontecimientos geopolíticos y socioeconómicos, afectan la valoración de las monedas.

Mantenerse al día con el tipo de cambio es crucial para los agentes de la economía mundial, ya que facilita la toma de decisiones informadas y adecuadas en un panorama económico.

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El euro es la moneda oficial de 20 países de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)