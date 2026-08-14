Embalses España: la reserva de agua bajó este viernes 14 de agosto

Cuanto cambió la capacidad de los embalses de agua en España (EFE)

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De los 56.043 hm3 de capacidad que tienen los embalses de agua en España, actualmente el 67,99 % se encuentra llena, conforme a la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular dado a conocer por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático (Miteco) este viernes 14 de agosto.

Esto indica que el almacenamiento de agua en el país bajó en comparación con la capacidad que se documentó hace una semana.

Estar actualizados sobre la capacidad de los embalses en España se ha convertido en un tema clave para comprender la administración de los recursos hídricos en el país.

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Evolución del agua embalsada en España

Fecha: viernes 14 de agosto de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 38.103 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 67,99 %.

Variación de hace una semana: -912 hm3.

Variación porcentual semanal: -1,63 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 35.789 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 63,86 %.

Así están los embalses en España

Los embalses de agua están a su 67,99 % de capacidad (Europa Press)

Andalucía: 75,96%.

Aragón: 60,17%.

Asturias: 71,71%.

C. Valenciana: 45,60%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 56,15%.

Castilla-La Mancha: 62,50%.

Cataluña: 75,69%.

Comunidad de Castilla y León: 65,77%.

Extremadura: 70,65%.

Galicia: 67,64%.

Murcia: 26,35%.

Navarra: 50,44%.

Tips para ahorrar agua

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares.

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Antes de dormir anote la cifra que marca el contador de agua y al despertar, antes de cualquier consumo, volver a leerlo. Si la cifra del contador ha cambiado, es posible que exista alguna fuga.

Otra de las fugas silenciosas es a través del inodoro, para descubrir si existe alguna se puede teñir el agua de la caja con algún tinte inofensivo lo que facilitara si hay algun desperdicio de agua.

El goteo aparentemente inocuo de un grifo puede suponer, a la larga, pérdidas de agua muy significativas de alrededor de 30 litros cada día. Si detectas una gotera de este tipo, lo mejor es arreglarla lo antes posible.

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Si vas a ausentarte de tu vivienda durante unos días y no tienes instalado ningún sistema de riego automático, es mejor cerrar la llave de paso del agua. Así se evitan pérdidas de agua por pequeñas fugas o inundaciones por roturas imprevistas.