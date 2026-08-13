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Salsa de calabaza: una receta dulce y llamativa para mejorar tus platos y acompañar a tus guarniciones, pastas o pescados

Es fácil de hacer y una opción interesante para ampliar tu catálogo gastronómico

Un cuenco cuadrado blanco con puré naranja, tres rebanadas de melón sin semillas, una cuchara y un utensilio de servir sobre una mesa gris y amarilla.
Salsa de calabaza (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La calabaza es uno de los ingredientes más versátiles de la gastronomía. Su sabor ligeramente dulce, su textura suave y su característico color hacen que pueda utilizarse en una gran variedad de elaboraciones. Aunque lo más habitual es encontrarla en purés, cremas o guisos, también puede convertirse en una salsa perfecta para acompañar diferentes platos, desde pastas y guarniciones hasta ensaladas o pescados.

Esta salsa de calabaza es una forma diferente de aprovechar este ingrediente y darle un papel protagonista en la cocina. Su textura cremosa y su sabor suave permiten combinarla con numerosas recetas, aportando un toque diferente sin necesidad de recurrir a elaboraciones demasiado complicadas.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 30 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  1. 500 g de calabaza pelada y troceada
  2. 1 cebolla pequeña
  3. 1 diente de ajo
  4. 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  5. 1 cucharadita de vinagre de manzana (opcional)
  6. 50 ml de agua (aproximadamente)
  7. Sal al gusto
  8. Pimienta negra recién molida

Cómo hacer salsa de calabaza, paso a paso

  1. Pela y corta la calabaza en dados pequeños y de tamaño similar para que todos los trozos se cocinen de manera uniforme.
  2. Pica la cebolla y el ajo en trozos finos para que se integren bien en la salsa.
  3. Calienta el aceite de oliva en una sartén amplia a fuego medio. Añade la cebolla y el ajo y sofríe durante unos minutos, hasta que estén blandos y ligeramente dorados.
  4. Incorpora la calabaza, remueve bien para que se mezcle con el sofrito y añade la sal y la pimienta al gusto.
  5. Agrega el vinagre de manzana y el agua. Utiliza solo la cantidad necesaria para que la calabaza pueda cocinarse sin pegarse al fondo de la sartén.
  6. Tapa y cocina a fuego bajo durante 15 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que la calabaza esté muy tierna y pueda aplastarse fácilmente.
  7. Tritura la mezcla con una batidora hasta obtener una salsa cremosa y homogénea. Si queda demasiado espesa, añade poco a poco un poco más de agua hasta conseguir la textura deseada.
  8. Prueba y ajusta la sazón. Para darle un toque especial, puedes añadir unas gotas de zumo de limón o una pequeña cantidad de comino en polvo.
  9. Sirve la salsa caliente o templada. Si buscas una textura todavía más fina y sin ningún grumo, puedes pasarla por un colador antes de utilizarla.
Descubre cinco recetas variadas y saludables perfectas para preparar con antelación y llevar en táper. En este video te mostramos cómo hacer una ensalada de lentejas, escalope de pollo, espinacas a la crema, albóndigas en salsa de mostaza y bacalao con patatas.

¿Cuánta salsa se obtiene con esta receta?

Con estas cantidades se obtienen aproximadamente 450 ml, aunque el volumen final puede variar ligeramente en función de cuánto líquido se evapore durante la cocción.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 70 kcal
  • Hidratos de carbono: 10 g
  • Proteínas: 1 g
  • Grasas: 3 g
  • Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se puede guardar en un recipiente hermético en la nevera hasta 3 días. Para conservarla más tiempo, admite congelación hasta 2 meses. Calienta suavemente al usarla para mantener la textura.

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