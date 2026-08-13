España
Agregar Infobae enGoogle

Ni gimnasio ni pilates: este es el ejercicio de cardio ideal para hacer en verano

La exigencia de esta actividad física puede ayudar a mejorar la resistencia

Una chica hace estiramientos en el paseo marítimo (Magnific)
Una chica hace estiramientos en el paseo marítimo (Magnific)
Guardar

Un día de playa puede ofrecernos mucho más que un baño de agua fría, una siesta bajo la sombrilla o una cita con el chiringuito. Y, aunque nada de lo anterior es poca cosa, hay quienes aprovechan para ejercitarse. Más concretamente, para cambiar el running sobre asfalto en correr por la arena.

Correr por la playa puede parecer una actividad sencilla, pero la arena convierte cada zancada en un desafío adicional para el organismo. La superficie blanda modifica la mecánica de la carrera y obliga al cuerpo a gastar más energía que cuando se desplaza sobre un terreno firme. Así lo demuestra un estudio experimental publicado en la Journal of Experimental Biology, que analizó las diferencias entre caminar y correr sobre arena y hacerlo sobre una superficie dura.

PUBLICIDAD

Los investigadores estudiaron cómo se movían los participantes mediante plataformas de fuerza y técnicas de análisis cinematográfico. Con estos instrumentos pudieron determinar el trabajo mecánico realizado durante cada desplazamiento. Además, midieron el consumo de oxígeno de los participantes, una variable que permite calcular el coste energético de caminar y correr en diferentes superficies.

Los resultados fueron especialmente llamativos al caminar. A una misma velocidad, desplazarse sobre arena requirió entre 1,6 y 2,5 veces más trabajo mecánico que hacerlo sobre una superficie dura. El incremento también se reflejó en el gasto energético: caminar sobre arena supuso entre 2,1 y 2,7 veces más consumo de energía.

PUBLICIDAD

En la carrera, la diferencia fue menor en términos de trabajo mecánico, pero continuó siendo significativa desde el punto de vista energético. Correr sobre arena exigió aproximadamente un 15% más de trabajo mecánico que hacerlo sobre una superficie firme a la misma velocidad. Sin embargo, el gasto energético aumentó alrededor de un 60 %.

Un hombre corriendo por la playa (Magnific)
Un hombre corriendo por la playa (Magnific)

¿Por qué es más difícil correr en la playa?

La respuesta a por qué ocurre esto se halla en el comportamiento de la propia arena. Cuando el corredor apoya el pie, el terreno se deforma y se desplaza bajo su peso. Parte de la fuerza producida por los músculos se utiliza entonces para mover la arena, en lugar de convertirse directamente en impulso hacia delante. Cada apoyo supone, por tanto, un pequeño gasto adicional.

El estudio señala además un segundo mecanismo. Sobre la arena disminuye la eficiencia del trabajo positivo realizado por músculos y tendones. Dicho de otra manera, el organismo necesita emplear más energía para conseguir un desplazamiento mecánico equivalente. Por eso dos corredores que mantengan exactamente la misma velocidad pueden estar realizando esfuerzos fisiológicos muy diferentes dependiendo de la superficie sobre la que corran.

Santiago García nos cuenta cómo entrenar en verano.

La exigencia de la arena

Estos resultados ayudan a explicar una sensación habitual entre quienes corren por la playa: mantener un ritmo aparentemente cómodo puede resultar mucho más exigente de lo esperado. La arena obliga al cuerpo a adaptarse continuamente a un terreno que cambia bajo los pies y dificulta la transmisión eficiente de las fuerzas.

El hallazgo también pone de relieve que la superficie de entrenamiento es un factor relevante a la hora de valorar la intensidad de una carrera. Correr sobre arena no significa necesariamente que el ejercicio sea mejor que correr sobre asfalto, tierra o una pista deportiva. Significa que el organismo recibe un estímulo diferente y que, a una velocidad idéntica, debe realizar un esfuerzo energético mayor.

Temas Relacionados

Ejercicio físicoActividad físicaFitness y BienestarFitness y Bienestar EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Convertir el salón en dormitorio: el nuevo negocio de los caseros de pisos compartidos para ganar un 50% más con el alquiler

El arrendamiento de habitaciones se dispara en España, la oferta ha crecido un 85,4% en cuatro años y el precio medio de un cuarto ronda ya los 500 euros mensuales

Convertir el salón en dormitorio: el nuevo negocio de los caseros de pisos compartidos para ganar un 50% más con el alquiler

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy jueves 13 de agosto

España es el primer exportador mundial de aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy jueves 13 de agosto

Estado de las reservas del agua en los embalses españoles hoy jueves 13 de agosto

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su más reciente boletín sobre los estatus de los embalses de agua en España

Estado de las reservas del agua en los embalses españoles hoy jueves 13 de agosto

Cotización del euro frente al dólar hoy 13 de agosto

La cotización de la moneda europea varía constantemente

Cotización del euro frente al dólar hoy 13 de agosto

El nuevo carril rojo de la DGT ya está a prueba: cómo funciona, para qué sirve y qué precauciones tomar

En las carreteras de España hay atascos en los dos sentidos prácticamente en cualquier momento de día y cualquier día del año, y es algo que va a peor

El nuevo carril rojo de la DGT ya está a prueba: cómo funciona, para qué sirve y qué precauciones tomar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El nuevo carril rojo de la DGT ya está a prueba: cómo funciona, para qué sirve y qué precauciones tomar

El nuevo carril rojo de la DGT ya está a prueba: cómo funciona, para qué sirve y qué precauciones tomar

Marruecos amenaza con suspender el acuerdo de extradición con España por las entregas fallidas de los migrantes reclamados por la Justicia marroquí

España desmiente al ministro de Justicia marroquí tras sus reivindicaciones de Ceuta y Melilla: “La integridad territorial ni se ha tratado ni se tratará nunca con nadie”

El plan más extremo para ver el eclipse: un hombre se cuela en la central de As Pontes (A Coruña) y sube a lo alto de una chimenea de 356 metros para fotografiarlo

Juan José Ebenezer, mecánico, explica lo que nunca hay que hacer al dejar el coche aparcado mucho tiempo: “Puede llegar a deformar la situación normal de reposo del vehículo”

ECONOMÍA

El 60% de los jóvenes se informa por redes sin filtros: el contenido de extrema derecha es la tercera categoría más consumida en podcasts e influencers

El 60% de los jóvenes se informa por redes sin filtros: el contenido de extrema derecha es la tercera categoría más consumida en podcasts e influencers

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre trabajar con calor extremo: “La empresa puede verse obligada a indemnizar al empleado”

El Ayuntamiento de Madrid simplifica la vida a los inquilinos de pisos públicos: un único teléfono para resolver averías

Tres millones de autónomos podrán facturar gratis con la nueva aplicación de Hacienda para Verifactu

Madrid se ‘cuela’ entre las 25 ciudades más importantes del mundo y se codea con Nueva York, Tokio y Seúl

DEPORTES

El Real Madrid gana al Deportivo por la mínima y consigue su décimo Trofeo Teresa Herrera: 0-1

El Real Madrid gana al Deportivo por la mínima y consigue su décimo Trofeo Teresa Herrera: 0-1

Kade Lovell, el niño de 9 años que ganó una carrera de 10 kilómetros por accidente: “Todo el mundo lo estaba buscando”

Xavi Hernández, nuevo seleccionador de Países Bajos hasta el Mundial 2030 de España

Un equipo de fútbol de Inglaterra se queda sin partido por el eclipse solar: “Me sorprendió, pero no podemos hacer mucho”

LaLiga estrena el balón más inteligente del mundo: tiene que cargarse y ayudará a los árbitros cuando acudan al VAR