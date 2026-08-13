Tormenta política por el proyecto inmobiliario que amenaza la residencia oficial de Hitler en Berlín: “Podría convertirse en un lugar de peregrinación”

El Führerbunker desde la superficie hoy y antes de la destrucción de la Nueva Cancillería del Reich.

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Un proyecto inmobiliario amenaza con destruir los últimos vestigios subterráneos de la Nueva Cancillería del Reich, la residencia oficial de Adolf Hitler en Berlín. La asociación Berliner Unterwelten (que se ocupa de la preservación y visitas del subsuelo de la ciudad) alertó este martes de que el plan para levantar 66 apartamentos sobre el solar exige la demolición del búnker, uno de los tres que aún se conservan de los catorce que los nazis construyeron en ese barrio, próximo a la Puerta de Brandeburgo.

El búnker, situado en la calle Voßstraße del distrito de Mitte y a escasos metros del Monumento a las Víctimas del Holocausto, tiene una superficie de aproximadamente 1.200 metros cuadrados. Se trata, además, del último búnker de la preguerra que aún resulta accesible en el antiguo barrio gubernamental nazi de Berlín. “Un lugar histórico que no debe absolutamente ser destruido”, afirma Dietmar Arnold, presidente de Berliner Unterwelten, en una rueda de prensa celebrada frente al Museo Histórico Alemán.

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El proyecto lo impulsa un inversor de Hamburgo y contempla la construcción de un edificio de oficinas de seis plantas y un bloque residencial de siete pisos sobre el solar actualmente vacío, según el periódico regional Berliner Zeitung, con base en un plan urbanístico aprobado en 2006. La demolición del búnker sería un requisito previo a la obra, según informa Bild.

Maqueta del búnker de la residencia oficial de Hitler en Berlín. (AFP)

“Cuando un lugar deja de existir...”

Berliner Unterwelten no se opone a que se edifique en el terreno. La asociación reclama una modificación del plan urbanístico para que el bloque residencial se desplace ligeramente y el complejo subterráneo quede preservado. “La parte conservada del búnker puede edificarse por encima sin problema”, sostiene Arnold, para quien la estructura es lo suficientemente sólida para soportar una nueva edificación: la carga que ejercería el nuevo edificio sería incluso inferior a la de la antigua oficina de registro civil que se alzaba sobre él antes de la guerra. La asociación propone además habilitar un acceso al búnker a través de un aparcamiento vecino, sin afectar a los futuros residentes.

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El objetivo es convertir el espacio en un centro de información y documentación sobre el ocaso del régimen nazi. “Nuestra intención es mostrar a las generaciones futuras lo que realmente ocurrió allí”, declara Reiner Janick, responsable de investigación de la asociación, a El País. Janick advierte de que destruir lugares de memoria tiene consecuencias: “Cuando un lugar deja de existir, siempre da pie a mitos, leyendas y quién sabe qué más”, poniendo como ejemplo el propio Führerbunker, que genera fascinación “precisamente porque ya no existe”.

La asociación no está sola. El historiador Michael Wolffsohn, de la Universidad del Ejército alemán de Múnich, es tajante: “Quien elimine ese búnker no podrá hablar más de memoria ni de cultura”. La Fundación para el Monumento a los Judíos Asesinados en Europa y la Fundación Muro de Berlín también se han pronunciado a favor de preservar el espacio. El Consejo Regional para el Patrimonio Cultural, un organismo de expertos, ya recomendó en marzo del año pasado declararlo monumento protegido.

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Adolf Hitler, en una comida en su residencia oficial.

Grave crisis de vivienda

El Senado de Berlín rechaza todas estas propuestas. Se ampara en el plan urbanístico vigente desde 2006, aprobado por el parlamento regional, y en los compromisos contractuales adquiridos con el propietario del terreno. El senador responsable de urbanismo, Christian Gaebler, del Partido Socialdemócrata (SPD), justificó su postura a finales de junio en Bild: “No vamos a oponernos a la construcción de nuevas viviendas para preservar un búnker que podría convertirse después en un lugar de peregrinación”. La administración regional precisa que el promotor estará obligado a documentar el búnker antes de su eventual demolición, pero no da marcha atrás. Según Arnold, es posible que la licencia de obras ya haya sido concedida. El ayuntamiento ni confirma ni desmiente.

El trasfondo político es determinante. Berlín afronta una grave crisis de vivienda: los alquileres medios han subido más de un 125% desde 2010 y el acceso a la vivienda centra la campaña para las elecciones locales del 20 de septiembre. El SPD, socio menor en el gobierno de la ciudad-estado, controla el Ministerio de Vivienda y ha hecho de la construcción de nuevos pisos su principal promesa electoral. El precio medio del alquiler se sitúa ya en 14,39 euros por metro cuadrado, lo que convierte a Berlín en el cuarto mercado de alquiler más caro de Alemania, tras Múnich, Fráncfort y Stuttgart. Una familia de tres miembros destina de media el 38,3% de sus ingresos al alquiler, según el portal inmobiliario Immowelt.

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August Landmesser desafió el saludo nazi en Hamburgo en 1936 y quedó retratado con los brazos cruzados entre la multitud que saludaba a Adolf Hitler.

Qué ocurrió allí

El búnker en disputa es el llamado ‘gran búnker’ de la nueva Cancillería del Reich, construida por el arquitecto Albert Speer para Hitler entre 1938 y 1939, tras la demolición de manzanas enteras en la Voßstraße. El edificio, cuya fachada se extendía a lo largo de 420 metros, sirvió durante la guerra de refugio para empleados de la Cancillería, para reuniones de Hitler con altos mandos militares y, en los primeros años del conflicto, también para mujeres embarazadas. Fue tomado por el Ejército Rojo en 1945 y demolido en superficie a partir de 1949. El búnker, a seis metros de profundidad, tiene paredes y techos de 1,70 metros de grosor, una longitud interior de 106 metros y una anchura de 28 metros.

Su vecino inmediato, el Führerbunker, donde Hitler se suicidó junto a su esposa Eva Braun el 30 de abril de 1945, fue parcialmente destruido y hoy resulta inaccesible. En su lugar, en la calle Gertrud-Kolmar-Strasse, hay ahora un aparcamiento. El gran búnker de la Cancillería sobrevivió precisamente porque, durante la división de Alemania, quedó dentro de la llamada ‘franja de la muerte’, entre los dos muros que separaban el este del oeste, y las autoridades de la República Democrática Alemana (RDA) temían dañar las instalaciones relacionadas con el muro al demolerlo. Cubierto y olvidado durante décadas, volvió a la actualidad cuando se conocieron los planes de construcción sobre el solar.

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