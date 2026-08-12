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Ni yoga ni pilates: este es el ejercicio que te ayudará a mejorar el equilibrio en verano

Es fácil de hacer pero hay que tomar ciertas precauciones a la hora de practicarlo

Es importante entrenar el equilibrio
Mujer sonriendo. (Magnific)
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El equilibrio es una de las habilidades más infravaloradas del ser humano. Aunque la mayoría de veces buscamos potenciar nuestra masa muscular o mejorar nuestra capacidad cardiovascular, también es importante trabajar esta capacidad para mantener una buena estabilidad y coordinación en nuestros movimientos.

El yoga y el pilates son dos de las disciplinas que más trabajan esta faceta. Sin embargo, no todo el mundo tiene los conocimientos necesarios para realizar una buena rutina si no ha practicado ninguna de las dos anteriormente.

No obstante, en verano hay una actividad que potencia nuestro equilibrio y la mayoría de personas no son conscientes de ello. Se trata de correr por la playa, algo que tiene numerosos beneficios para nuestro organismo

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Beneficios de correr por la playa

Correr por la arena supone un desafío diferente al de hacerlo sobre una superficie firme y regular. El terreno se adapta a cada pisada y obliga a realizar ajustes constantes para mantener la estabilidad, por lo que los músculos de las piernas y los encargados de estabilizar tobillos, rodillas y cadera tienen que trabajar de una forma más exigente. Esto convierte la carrera en un ejercicio interesante para trabajar el equilibrio y la coordinación.

Pero este no es su único beneficio. La arena también aumenta el esfuerzo necesario para avanzar, lo que puede elevar el gasto energético respecto a correr sobre una superficie dura a la misma velocidad.

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Un estudio publicado en el Journal of Experimental Biology concluyó que correr sobre arena requiere aproximadamente un 60 % más de gasto energético que hacerlo sobre una superficie firme. Correr sobre arena implica una mayor activación de determinados músculos de las piernas, entre ellos los cuádriceps y el tibial anterior.

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Además, la arena blanda ofrece un aterrizaje más suave que superficies como el asfalto, por lo que es menos lesivo para las articulaciones. Sin embargo, esto no quiere decir que esté exento de lesiones.

Peligros de correr en la playa y precauciones

Aunque correr por la playa puede tener numerosos beneficios, también es importante tener en cuenta algunos riesgos, especialmente cuando no estamos acostumbrados a realizar ejercicio sobre este tipo de superficie. La arena es irregular e inestable, por lo que una mala pisada puede provocar una torcedura o aumentar el riesgo de sufrir molestias.

Además, durante el verano es importante prestar atención a las altas temperaturas. Correr durante las horas centrales del día puede favorecer la deshidratación y aumentar el riesgo de sufrir un golpe de calor. Por ello, es recomendable realizar esta actividad a primera hora de la mañana o al final de la tarde, cuando las temperaturas son más suaves.

También es conveniente adaptarse progresivamente a la arena si no se está acostumbrado a correr sobre ella. Comenzar con sesiones demasiado largas o intensas puede provocar una sobrecarga muscular. Lo más recomendable es aumentar el tiempo y la intensidad de manera progresiva. Por último, conviene elegir una zona segura y comprobar que no haya piedras, conchas u otros objetos que puedan provocar una caída o una lesión durante la carrera.

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