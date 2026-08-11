El AVE a Almería encara su recta final: el Gobierno prevé concluir en 2026 la estación intermodal y la integración ferroviaria

El ministro de Transportes, Óscar Puente (1i); el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (2i), y el consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet (2d), visitan las obras de la Estación Intermodal de Almería. Marian León / Europa Press.

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El AVE entre Murcia y Almería afronta su tramo decisivo. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado este martes que las obras avanzan hacia su recta final y que los trabajos de la estación intermodal y de la integración ferroviaria en Almería concluirán previsiblemente durante el cuarto trimestre de este año. El anuncio coloca en el horizonte una de las actuaciones ferroviarias más esperadas del sureste español, después de años de obras y sucesivos retrasos.

Durante una visita a los trabajos, Puente ha defendido que el proyecto ha dejado atrás su etapa más pesada, la construcción de la plataforma, y se encuentra ahora en una fase de equipamiento. Las inversiones ejecutadas superan ya los 2.700 millones de euros sobre un presupuesto global que excede los 3.600 millones. El ministro ha situado el proyecto en un punto en el que, a su juicio, deja de ser una infraestructura pendiente para convertirse en una conexión cada vez más próxima a su puesta en servicio, según recoge Efe.

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La situación de los distintos tramos refleja ese cambio de fase. Según ha explicado Puente, todas las plataformas están finalizadas o en ejecución y los trabajos se concentran ahora en la electrificación y el montaje de la vía. El tendido de catenaria avanza entre Murcia y Lorca, mientras que la electrificación hasta Almería ya ha sido adjudicada. También están contratados el sistema europeo de señalización ERTMS y las telecomunicaciones necesarias para la explotación de la línea.

De construir la plataforma a equipar la línea

“Ya no estamos construyendo plataforma, sino que estamos equipando la línea completa para que pueda entrar en servicio lo antes posible”, ha subrayado Puente. El siguiente paso será que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria inicie las autorizaciones correspondientes, un procedimiento imprescindible antes de que los trenes puedan circular por la nueva infraestructura.

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La actuación tiene además una dimensión urbana especialmente relevante para Almería. El nuevo acceso ferroviario a la capital se realizará mediante un túnel de 1,9 kilómetros entre El Puche y la avenida del Mediterráneo. La obra forma parte de una transformación que pretende integrar el ferrocarril en la ciudad y eliminar parte de las barreras que durante décadas ha generado la infraestructura ferroviaria.

En el ámbito local, la intervención moviliza 235 millones de euros, de los que alrededor de 155 millones corresponden a Adif y Adif Alta Velocidad. La futura estación intermodal será uno de los elementos centrales de esta transformación: tendrá un edificio ferroviario de 2.775 metros cuadrados y seis vías —tres de ancho estándar, una de ancho mixto y dos de ancho ibérico—, además de una terminal de autobuses de 2.250 metros cuadrados con 26 dársenas.

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Los efectos de las obras ya son visibles en el paisaje urbano. Puente ha destacado la restitución del tráfico sobre la losa de integración en la carretera de Níjar, la autovía del aeropuerto y la avenida del Mediterráneo. Queda pendiente la construcción de una nueva pasarela peatonal, pero el avance de los trabajos empieza a modificar la relación de la ciudad con las vías.

Un AVE entrando en la estación.

Nuevos trenes entre Almería y Granada

El ministro también ha puesto sobre la mesa otro compromiso con fecha más cercana: el Gobierno espera recuperar antes del próximo verano la circulación de trenes convencionales entre la nueva estación de Almería y Granada. La conexión ferroviaria entre ambas ciudades se encuentra entre las reivindicaciones históricas de la provincia y su recuperación supondría un paso adicional mientras se completa el despliegue de la alta velocidad.

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El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha acompañado a Puente durante la visita y ha destacado el alcance urbano de la actuación. Para Bolaños, el proyecto representa “la mayor transformación urbana que va a tener esta ciudad en décadas”. En su quinta visita a las obras, ha insistido además en que el calendario no se prolongará durante años.

“Entendimiento” entre las tres administraciones

Las palabras de Bolaños han buscado despejar uno de los principales temores en torno a una infraestructura que acumula una larga historia de proyectos y plazos. “No van a durar otros cinco años, van a acabar antes”, ha asegurado. El ministro ha reivindicado también el soterramiento como una actuación capaz de cambiar la fisonomía de Almería y ha destacado el entendimiento entre el Gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento.

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Según Bolaños, esa colaboración entre las tres Administraciones proporciona “certidumbre” y “confianza” a los ciudadanos. La Junta participa económicamente en la actuación con 48 millones de euros y asume el 20% de las fases de integración, además de la construcción de la estación de autobuses, cuya finalización está prevista para el segundo semestre de 2026.

La Administración autonómica, sin embargo, mantiene una presión adicional sobre el Ministerio. El consejero de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Mario Muñoz-Atanet, ha reclamado que se pongan “todos los medios” para acelerar los tramos pendientes del Corredor Mediterráneo hacia Algeciras. La Junta considera que el avance de las conexiones ferroviarias debe abordarse como un proyecto de conjunto y no limitarse al tramo que afecta a Almería.

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Muñoz-Atanet también ha advertido sobre el “avance lento” de la conexión ferroviaria entre Granada y Almería. Es precisamente en este punto donde se cruzan dos calendarios: el de la llegada de la alta velocidad y el de la recuperación de los servicios convencionales, que el Gobierno pretende restablecer antes del próximo verano.