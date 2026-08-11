La infanta Elena sorprende en Aquisgrán durante su encuentro con Amalia de Holanda: un guiño a su juventud y un traje veraniego que ha acaparado todas las miradas

La elección de vestuario de la infanta Elena. (Grosby Group)

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La infanta Elena ha vuelto a situarse en el centro de todas las miradas durante su viaje a Alemania, donde participó como invitada de honor en los Campeonatos del Mundo de Hípica 2026. Su presencia en este evento ecuestre, uno de los más prestigiosos del calendario internacional, no solo reafirmó su conocido vínculo con el mundo del caballo, sino que ofreció un guiño evidente a su juventud, rescatando la imagen que la ha acompañado desde sus primeros años públicos. La llegada de la duquesa de Lugo al estadio de Aquisgrán fue uno de los momentos más destacados de la jornada, en un ambiente donde la realeza y la tradición ecuestre convivieron con el protocolo y la sofisticación.

Elena, que asume desde hace poco el papel de Embajadora de Honor de Los Limones Solidarios, viajó a Alemania para representar a la delegación española y participar en una cita que reunió a miembros de diversas casas reales europeas. Entre ellos, la princesa Amalia de Holanda, la princesa Mary de Dinamarca, Zara Tindall y la princesa Benedicta de Dinamarca. La cita supuso una auténtica cumbre de la realeza en torno a la hípica, disciplina que, en el caso de la infanta Elena, está ligada a su biografía desde la juventud, tanto por afición como por trayectoria competitiva. Su presencia, además, proyectó la imagen de España en el exterior y reforzó la tradición ecuestre compartida por varias monarquías europeas.

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El evento también sirvió para recordar la faceta más personal y constante de la infanta, quien desde niña ha mantenido una relación estrecha con el deporte ecuestre. Esta pasión la llevó a competir en certámenes nacionales e internacionales y a convertirse en una referencia dentro de este ámbito. En Alemania, Elena fue recibida como una figura de tradición y continuidad, capaz de estrechar lazos institucionales y de representar con naturalidad los valores de la monarquía española ante un público internacional.

Un guiño a su juventud: el look de la infanta Elena en Aquisgrán

Durante el evento, la infanta Elena llamó la atención por su estilismo, que evocó directamente sus años de juventud vinculados a la hípica. Optó por un conjunto clásico y elegante, un guiño a sus primeras apariciones públicas en concursos ecuestres. Este detalle no pasó desapercibido para los asistentes ni para la prensa, que valoraron el respeto a la tradición y la continuidad en la imagen de la duquesa de Lugo.

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La infanta Elena y el guiño a su juventud. (Grosby Group)

La elección de vestuario reforzó la conexión de Elena con los valores de la disciplina ecuestre y proyectó una imagen de sobriedad y sofisticación. Su atuendo fue interpretado como una reafirmación de su identidad y de su papel en la representación institucional, destacando la coherencia estilística que ha mantenido a lo largo de los años en actos relacionados con el mundo del caballo.

La infanta Elena se mantiene así como una figura reconocible y admirada en este tipo de citas, donde la etiqueta y el protocolo forman parte esencial del evento. El guiño a su juventud mediante el vestuario y la actitud cercana consolidaron su perfil de embajadora de la tradición ecuestre española en un escenario internacional.

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Encuentro con Amalia de Holanda y Mary de Dinamarca

Uno de los momentos más relevantes del evento fue el encuentro de la infanta Elena con la princesa Amalia de Holanda y Mary de Dinamarca. La heredera neerlandesa, que lució joyas de la reina Máxima, aportó un aire de renovación y modernidad al certamen, mientras que la duquesa de Lugo aportó la experiencia y el saber estar que la caracterizan. Ambas compartieron impresiones durante la jornada, intercambiando gestos de complicidad y admiración mutua.

Estos son miembros de la Casa Real holandesa

La cita en Alemania reunió, además, a otras figuras destacadas de la realeza europea, como Zara Tindall y la princesa Benedicta de Dinamarca, fortaleciendo los lazos institucionales en torno a la hípica. El ambiente fue el de una auténtica cumbre real, donde la tradición ecuestre sirvió de nexo entre generaciones y países. La presencia de la infanta Elena y su interacción con Amalia de Holanda pusieron de relieve la importancia de la diplomacia y la representación en estos encuentros, dejando huella en una jornada marcada por la elegancia, el protocolo y la proyección internacional de las monarquías europeas.

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