La exdiputada de Ciudadanos que se quedó ciega a los 8 años por mirar un eclipse: “Empezamos a decir que a ver quién aguantaba más”

La exdiputada andaluza de Ciudadanos Mercedes López Romero. (Carlos Barba / EFE)

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Mercedes López Romero, exdiputada de Ciudadanos en el Parlamento andaluz y fisioterapeuta, conoce de primera mano las consecuencias de mirar directamente al Sol durante un eclipse. A los ocho años, cuando jugaba con otros niños en el patio de un colegio de Dalías (Almería), miró fijamente al Sol durante un eclipse como parte de una travesura y sufrió unas lesiones que terminaron provocándole una pérdida de visión del 90%. Ahora, ante el eclipse solar del 12 de agosto, recomienda especialmente a las familias que no expongan a los menores a este riesgo.

“Me da miedo ver que la gente va a ver el eclipse con niños y todo; no son conscientes del peligro que supone”, ha señalado López en una entrevista con EFE. La que fuera diputada andaluza ha advertido también de que le preocupa que algunas personas aprovechen sus vacaciones para desplazarse por carretera con la intención de contemplar el fenómeno. “Me da miedo ver cómo la gente piensa aprovechar estas vacaciones, que se ponen en carretera y todo para mirar el eclipse”, ha añadido.

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Su advertencia parte de una experiencia personal que condicionó su vida desde la infancia. López tenía ocho años cuando, junto a otros niños de su colegio, decidió esconderse para mirar el Sol durante un eclipse sin que los adultos se dieran cuenta. Los mayores, según ha relatado, observaban el fenómeno a cierta distancia y utilizando medidas de protección, mientras los menores se alejaron para poder hacerlo por su cuenta. “Empezamos a decir que a ver quién era la que aguantaba más”, recuerda. López fue quien mantuvo durante más tiempo la mirada hacia el Sol. Entre los niños que participaron estaba también su hermana, dos años menor, que no sostuvo la mirada durante tanto tiempo y no sufrió las mismas lesiones.

Las lesiones aparecieron años después

Las consecuencias no fueron inmediatas. Durante años, López no fue consciente de que aquel episodio había provocado un daño permanente en su visión. Fue a los 14 años, ya en el instituto, cuando empezó a tener problemas para distinguir algunos números escritos en la pizarra. Aquella dificultad le llevó por primera vez a consultar a un oftalmólogo.

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El especialista identificó entonces las quemaduras y le preguntó si había mirado hacia arriba de forma continuada, una posibilidad que López pudo confirmar al recordar lo ocurrido durante el eclipse cuando tenía ocho años.

La exdiputada andaluza de Ciudadanos Mercedes López Romero. (Carlos Barba / EFE)

La pérdida de visión ha sido progresiva desde entonces y continúa acentuándose. López explica que actualmente tiene una visión equivalente a una ceguera del 90% y que también padece una elevada sensibilidad a la luz. “Los días nublados son mortales para mí, y los muy soleados también; y voy perdiendo visión con los años”, ha explicado a EFE.

Su percepción visual se ha deteriorado hasta el punto de que asegura que ve “como si hubiera mucha niebla siempre”. También tiene dificultades para distinguir los colores, que confunde de manera habitual. Puede utilizar la televisión y el teléfono móvil únicamente con el brillo y el contraste al mínimo y necesita llevar gafas de sol prácticamente de forma constante, incluso dentro de casa.

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Las lesiones que sufrió no pueden ser intervenidas quirúrgicamente, según explica, porque afectan al tejido nervioso situado en plena mácula. El daño, por tanto, ha acompañado a López durante toda su vida adulta y ha condicionado tanto sus estudios como sus decisiones profesionales.

Al cumplir los 18 años se afilió a la ONCE y estudió Fisioterapia en su escuela. Antes de ello había contemplado estudiar Medicina y Enfermería, sus dos primeras opciones académicas, pero tuvo que renunciar a ambas debido a su ceguera. A los 17 años recibió además la confirmación de que no podría obtener el carné de conducir.

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De la fisioterapia a la política

Pese a las limitaciones derivadas de su discapacidad visual, López desarrolló posteriormente una trayectoria profesional y política. Fue diputada de Ciudadanos en el Parlamento andaluz y también pasó por la Dirección General de Discapacidad, una etapa que recuerda especialmente por la posibilidad de trabajar en políticas destinadas a personas con discapacidad. “Pude defender todo en lo que creía; por eso fueron tiempos muy felices”, ha afirmado sobre sus años dedicados a la política.

El eclipse total de sol será un momento único en la vida de quienes lo observen.

En relación con su experiencia en la gestión pública de la discapacidad, López considera que para trabajar en este ámbito es necesario algo más que un conocimiento teórico de las dificultades que afrontan las personas con discapacidad. “Se requiere empatía, pero una empatía vivida, de saber lo que sienten cada día cuando salen a la calle y se sienten vulnerados”, ha señalado.

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Ahora, ante el próximo eclipse, su principal preocupación vuelve a estar relacionada con aquello que cambió su vida cuando apenas tenía ocho años. López insiste especialmente en el riesgo para los niños y cuestiona que las familias puedan acercarse al fenómeno sin ser plenamente conscientes de las consecuencias que puede tener una exposición directa al Sol. Su propio caso, en el que los daños no fueron detectados hasta seis años después, sirve como el recuerdo de una lesión que comenzó con una travesura infantil y cuya pérdida de visión ha continuado progresando desde entonces.