El lado más personal de Fonsi Nieto: de Elsa Pataky o su ruptura con Alba Carrillo hasta la profunda relación con su tío Ángel Nieto

La vida de Fonsi Nieto. (Euroa Press)

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Fonsi Nieto se convirtió en uno de los protagonistas de la nueva entrega de El Grand Prix del Verano. El expiloto de motociclismo ejercerá como padrino de Altura (Castellón) en el enfrentamiento que medirá al municipio valenciano con Pradejón (La Rioja), acompañando al equipo durante toda la competición. Junto a él estuvo la cantante Soraya, madrina del conjunto riojano, en una noche de diversión, pruebas y emoción que volvió a reunir a los espectadores de La 1 con Ramón García, Lalachus, Gorka Rodríguez, Wilbur y la inseparable Vaquilla.

La aparición de Fonsi Nieto en el programa llega en una fecha especialmente significativa para él. La emisión coincidió con el noveno aniversario del fallecimiento de su tío Ángel Nieto, una de las mayores leyendas del motociclismo español y una figura fundamental en su propia vida. El recuerdo del campeón del mundo, fallecido el 3 de agosto de 2017 tras el accidente de quad que sufrió en Ibiza, continúa muy presente en la familia Nieto, y este lunes Fonsi vuelve a ponerse delante de las cámaras en una jornada cargada de emoción.

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Pero detrás del rostro televisivo que ahora vemos en El Grand Prix hay una historia marcada por la velocidad, la competición y también por los cambios personales. Fonsi Nieto pasó de ser uno de los pilotos españoles más destacados de su generación a reinventarse fuera de los circuitos como comentarista, empresario y figura habitual de las celebridades españolas. Una trayectoria en la que siempre ha llevado consigo el apellido Nieto y el legado de su tío Ángel, aunque construyendo su propio camino.

Ángel Nieto, su gran referente y apoyo personal

Para Fonsi Nieto, el apellido que lleva no es solo una herencia deportiva, sino también una historia familiar llena de recuerdos. Su tío Ángel Nieto fue una de las personas más importantes de su vida, una figura que estuvo presente desde sus primeros pasos en el mundo del motociclismo y que ejerció como maestro, apoyo y referente personal.

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Ángel Nieto y la relación con su sobrino Fonsi. (Grosby Group)

La muerte de Ángel Nieto en agosto de 2017 supuso un duro golpe para toda la familia. El expiloto falleció a los 70 años, ocho días después del accidente de quad que sufrió en Ibiza, una pérdida que conmocionó al mundo del deporte y que dejó especialmente tocado a Fonsi. Desde entonces, el recuerdo del campeón sigue muy presente en cada homenaje y en cada fecha señalada para los Nieto.

Precisamente este lunes, coincidiendo con el noveno aniversario de su fallecimiento, Fonsi vuelve a aparecer en televisión como padrino de Altura en El Grand Prix del Verano. Una jornada que mezcla la ilusión de un nuevo proyecto con el recuerdo de una persona que marcó para siempre su vida.

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Alba Carrillo y Kiko Hernández cargan contra Telecinco y su manera de tratar la polémica de la familia de Rocío Jurado.

Todas las parejas de Fonsi Nieto

Además de por su trayectoria sobre las motos, Fonsi Nieto se convirtió durante años en uno de los rostros más conocidos de la prensa del corazón. Su vida sentimental despertó gran interés mediático y algunas de sus relaciones ocuparon numerosas páginas de la crónica social española.

Una de las relaciones más importantes de su vida fue la que mantuvo con Alba Carrillo, con quien tuvo a su hijo Lucas en 2011. Tras su separación, ambos protagonizaron diferentes momentos de tensión pública relacionados con su ruptura y con la manera de gestionar su relación como padres. A pesar de la exposición mediática de aquella etapa, con el paso del tiempo Fonsi ha intentado mantener la privacidad de su hijo y centrarse en su papel como padre.

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Fonsi Nieto y su relación con Alba Carrillo. (Europa Press)

Antes de su relación con Alba, el expiloto también estuvo vinculado sentimentalmente a la modelo y empresaria Marta Castro, con quien contrajo matrimonio en 2017. La pareja anunció su separación en 2022 después de varios años juntos y de haber formado una familia con su hijo Hugo, nacido en 2021.

Fonsi también fue relacionado en el pasado con otros rostros conocidos, aunque algunas historias quedaron más vinculadas a rumores o informaciones de la prensa que a relaciones confirmadas públicamente. Entre los nombres que aparecieron en los medios estuvo el de Elsa Pataky a principios de los años 2000, aunque aquella relación nunca tuvo la misma dimensión pública que sus posteriores historias con Alba Carrillo o Marta Castro.

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