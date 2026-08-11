Sentadilla frontal, una variante que fortalece el glúteo, las piernas y tiene una menor carga lumbar

Mujer en el gimnasio. (Magnific)

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La sentadilla es uno de los ejercicios más completos para trabajar la musculatura de las piernas. Aunque la versión tradicional es una de las más conocidas y utilizadas, existen diferentes variantes que permiten modificar el movimiento y poner el foco en determinados grupos musculares. Una de ellas es la sentadilla frontal, una modalidad en la que la barra se coloca delante del cuerpo, sobre los hombros, en lugar de apoyarse sobre la espalda.

Esta diferencia puede parecer pequeña, pero cambia por completo la forma de realizar el ejercicio. La posición de la carga obliga a mantener el tronco más erguido y requiere un mayor control durante todo el movimiento. Además, puede ser una alternativa interesante para quienes buscan trabajar las piernas reduciendo la carga sobre la zona lumbar. Sin embargo, su ejecución es más exigente y requiere dominar correctamente la técnica.

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Beneficios de la sentadilla frontal

La sentadilla frontal permite trabajar principalmente los cuádriceps y los glúteos, aunque también intervienen otros músculos de las piernas y el abdomen, que debe mantenerse activo para estabilizar el cuerpo durante el movimiento. Al colocar la barra por delante de los hombros, el ejercicio obliga a mantener una postura más vertical que la sentadilla tradicional, lo que modifica la distribución de las cargas.

Precisamente, esta posición más erguida puede reducir la inclinación del tronco hacia delante y disminuir las demandas sobre la zona lumbar en comparación con la sentadilla clásica. Por este motivo, puede resultar una opción interesante para quienes buscan entrenar las piernas sin generar tanta tensión en esta zona. No obstante, esto no significa que sea un ejercicio indicado para tratar el dolor lumbar ni que elimine por completo la carga sobre la espalda.

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IIlustración sentadilla frontal con barra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro de sus beneficios es que exige un mayor trabajo de estabilidad y control corporal. Mantener la barra en la posición correcta durante todo el recorrido obliga a coordinar el movimiento de las piernas, el tronco y los brazos, por lo que la técnica adquiere una importancia especialmente grande.

Cómo hacer la sentadilla frontal, paso a paso

Para realizar correctamente este ejercicio, es importante comenzar con una carga que permita controlar el movimiento y centrarse en la técnica. La ejecución puede dividirse en los siguientes pasos:

Coloca la barra sobre la parte delantera de los hombros, cerca de la base del cuello. Los codos deben mantenerse elevados para evitar que la barra se desplace hacia delante. Las manos sujetan la barra, aunque la mayor parte de su estabilidad procede de los hombros y la posición de los brazos. Separa los pies aproximadamente a la anchura de los hombros, con las puntas ligeramente orientadas hacia fuera. Mantén el pecho elevado, la espalda recta y el abdomen activo antes de iniciar el movimiento. Flexiona las rodillas y lleva la cadera hacia abajo, manteniendo el tronco lo más vertical posible. Las rodillas deben acompañar la dirección de los pies y no colapsar hacia dentro durante el descenso. Desciende de forma controlada hasta alcanzar la profundidad que te permita mantener una buena posición. Empuja el suelo con los pies y extiende las piernas para volver a la posición inicial. Durante todo el recorrido, la barra debe permanecer estable sobre los hombros y el tronco debe mantenerse erguido.

Al tratarse de una variante técnicamente más exigente, es recomendable dominar primero el patrón básico de la sentadilla antes de aumentar el peso en la versión frontal. La movilidad de tobillos, caderas, muñecas y hombros también puede condicionar la posición de la barra.

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