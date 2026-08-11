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La ministra de Sanidad ayuda a salvar la vida de un hombre que se ahogaba en una piscina natural

Mónica García, que se encontraba de vacaciones en el entorno de Villafranca del Bierzo, en León, estaba presente en el lugar cuando un septuagenario sufrió una indisposición en el agua y perdió la consciencia en el agua, presentando síntomas compatibles con ahogamiento al ser rescatado

La ministra de Sanidad ayuda a salvar la vida de un hombre (Europa Press)
La ministra de Sanidad ayuda a salvar la vida de un hombre (Europa Press)
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La ministra de Sanidad, Mónica García, intervino en la asistencia de un hombre de unos 75 años que sufrió una indisposición mientras se bañaba en una piscina natural en Villafranca del Bierzo, León. Según indican fuentes del Ministerio a EFE, García, que se encontraba en la zona durante unos días de vacaciones, formó parte del grupo de personas que aplicó maniobras de reanimación tras el suceso, que tuvo lugar el sábado por la tarde en la playa fluvial del río Burbia.

De acuerdo con lo publicado en Onda Bierzo, testigos del suceso relatan que el hombre que necesitó asistencia es un vecino de Cacabelos (León). Junto a la ministra, otras dos personas participaron en los esfuerzos de reanimación del hombre.

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El Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió varias llamadas alertando de que un bañista estaba inconsciente y presentaba signos compatibles con ahogamiento, como cianosis, un tono azul o morado en la piel y las mucosas que se da cuando hay poco oxígeno en sangre.

Tras la aplicación de técnicas de reanimación cardiopulmonar realizadas por la ministra y otros presentes, el hombre recuperó la consciencia antes de la llegada de los servicios sanitarios. Un helicóptero medicalizado de Sacyl trasladó al afectado al Hospital de León, donde permanece ingresado. Por el momento no se han facilitado detalles sobre la evolución clínica del paciente.

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*en ampliación

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