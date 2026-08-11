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Exteriores comunica que no tiene noticias de 164 españoles en Colombia tras el terremoto, sin datos sobre fallecidos o heridos

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia este lunes ha dejado, hasta ahora, 132 muertos y más de 570 heridos

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha informado este martes de que su departamento tiene contabilizadas a 164 personas de nacionalidad española desaparecidas en Colombia tras el terremoto que sufrió el país este lunes, pero que no tiene constancia de heridos ni fallecidos nacionales. (Fuente: RTVCE)
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El Ministerio de Asuntos Exteriores contabiliza 164 personas de nacionalidad española desaparecidas en Colombia tras el terremoto que sacudió el país el lunes, con una magnitud de 7,4. En rueda de prensa, el ministro José Manuel Albares ha explicado este martes que, por el momento, no hay constancia de heridos ni fallecidos españoles, aunque la cifra de víctimas en el conjunto del país asciende a al menos 132 muertos y más de 570 heridos.

El balance lo ha dado a conocer el ministro en una rueda de prensa celebrada en Ceuta, tras un encuentro con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. Según el titular de Exteriores, los servicios consulares han logrado establecer contacto con todos los ciudadanos españoles de los que se tiene constancia en Colombia, excepto con 164 personas con las que todavía no se ha podido hablar, y por tanto no se ha podido confirmar su paradero ni su bienestar.

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Un rescatista levanta los puños para pedir silencio mientras se busca a las víctimas bajo los escombros en el lugar del derrumbe de un edificio tras un terremoto, en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026 (REUTERS/Sergio Acero)
Un rescatista levanta los puños para pedir silencio mientras se busca a las víctimas bajo los escombros en el lugar del derrumbe de un edificio tras un terremoto, en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026 (REUTERS/Sergio Acero)

El Gobierno expresa solidaridad y pide colaboración para localizar a los españoles

Albares ha solicitado a quienes se encuentren en Colombia, así como a sus familiares, que contacten con la Embajada o el Consulado General para facilitar información sobre su situación. El Ministerio mantiene abiertas las vías de comunicación para intentar localizar a todos los españoles y atender cualquier incidencia que pueda surgir. Telefónica ha habilitado llamadas y SMS gratuitos entre España y Colombia, así como itinerancia para que la población pueda mantenerse comunicada con sus familiares en el país.

Por otra parte, el ministro ha recordado que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) mantiene disponible su ayuda para la población de Colombia, “pueblo hermano”, y ha añadido que la misma disposición existe en Venezuela, donde el reciente terremoto registrado en ese país dejó 56 españoles fallecidos y 136 desaparecidos. Por el momento, continúan en Colombia las labores de salvamento.

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El lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladaba el “cariño y solidaridad” de España con el pueblo colombiano. Con una publicación en la red social X, Sánchez quiso expresar que el pensamiento de los españoles “está con las víctimas, sus familias y todas las personas damnificadas”: “España está con Colombia en estos momentos tan difíciles”.

Impactantes imágenes muestran la magnitud del sismo en Colombia. Desde el colapso de edificios hasta el angustiante escape de una familia de su propia casa, este video captura el terror del desastre natural.

Además, el Ayuntamiento de Madrid ha ofrecido los servicios de bomberos y del Samur Protección Civil para sumarse a las tareas de rescate y asistencia en Colombia. La vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha señalado este martes que la ciudad cuenta con equipos de logística experimentados en este tipo de intervenciones y que el consistorio “está a disposición de cualquier cosa que se pueda necesitar de Madrid”, canalizando la ayuda a través de la Agencia Española de Cooperación.

Sanz ha subrayado: “Siempre hemos mostrado nuestra solidaridad, y más en este caso, de nuevo con un pueblo hermano con el que compartimos tantas cosas”. La vicealcaldesa ha reconocido el impacto que la situación está teniendo en la comunidad colombiana residente en la capital. “Miles de colombianos viven en nuestra ciudad, están sufriendo, lo están pasando realmente mal porque ni siquiera muchos de ellos saben todavía cómo están sus familiares”, ha afirmado, reiterando el respaldo del Ayuntamiento y su disposición a colaborar en las labores de emergencia.

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