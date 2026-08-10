El Gobierno cancela las libranzas de los militares en Ceuta ante el riesgo de otra entrada masiva desde Marruecos: todos disponibles “hasta nueva orden”

El Ejército, desplegando en la frontera del Tarajal en Ceuta. (EFE/Reduan Dris)

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El Ministerio de Defensa ha ordenado la cancelación de todos los permisos del personal militar desplegado en Ceuta ante la posibilidad de un nuevo intento masivo de cruce de la frontera desde Marruecos. La medida, adoptada este domingo a las 18:26 horas, se produce después de que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) haya dado plena credibilidad a un llamamiento que circula desde hace días en redes sociales para repetir la entrada masiva registrada el pasado 30 de julio, según informa el periodista de la Cadena SER Javier Bañuelos, que ha tenido acceso a la comunicación oficial.

La orden, firmada por el jefe de la Comandancia General de Ceuta (COMGECEU) y distribuida a todos los jefes de unidades desplegadas en la ciudad autónoma, establece la cancelación de las libranzas “hasta nueva orden”, con la única excepción de “casos excepcionales, debidamente justificados”. El documento, cuyo asunto es ‘Cancelación de los Permisos’, alega “necesidades del servicio que obligan a incrementar las actividades de las unidades desplegadas en Ceuta” ante la “crisis migratoria” que atraviesa España.

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La notificación va dirigida a un amplio abanico de cuerpos: la Unidad de Logística, el Batallón del Cuartel General de la COMGECEU, el Grupo de Regulares de Ceuta 54, el Regimiento de Caballería Montesa 3, el Regimiento de Ingenieros, el Regimiento de Artillería 30 y los servicios sanitarios de la Comandancia. Todos sus efectivos deben permanecer disponibles, sin excepción, en pleno mes de agosto.

La ciudad autónoma no ha recuperado la normalidad como asegura el Gobierno.

Situación “extraordinariamente crítica”

La decisión militar llega en un momento de alta tensión social en la ciudad. Este domingo, entre 5.000 y más de 10.000 personas -según las cifras de la Policía Nacional y los organizadores, respectivamente- se concentraron en la Plaza de la Constitución de Ceuta en una manifestación convocada por las cuatro comunidades religiosas de la ciudad: cristiana, musulmana, hebrea e hindú, junto a la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos. La protesta transcurrió sin incidentes bajo el lema “Basta ya. Ceuta no se rinde”.

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El momento central de la movilización fue la lectura del ‘Manifiesto por la Unidad de Ceuta’, a cargo del presidente de la Comunidad Hindú de Ceuta, Ramesh Chandiramani. “Ceuta no puede afrontar sola una situación que supera ampliamente sus capacidades y que afecta al conjunto de España y de Europa”, recogía el texto, que describió la situación como “extraordinariamente crítica” y denunció que la ciudad ha sufrido “una violación de la integridad territorial”. El manifiesto reclamó al Gobierno de España, a las instituciones europeas y al resto de administraciones una respuesta “inmediata, decidida y proporcionada”.

Miles de ceutíes se manifiestan en una multitudinaria marcha convocada por las cuatro comunidades religiosas. (EFE/Reduan)

Entre los asistentes se escucharon consignas de “Basta ya”, “Sánchez dimisión”, “Ceuta española” e “ilegales expulsión”, mientras se exhibían banderas de España y de Ceuta. Al concluir el acto oficial, parte de los manifestantes se desplazó de forma espontánea hasta la Plaza de los Reyes, donde se encuentra la sede de la Delegación del Gobierno, para reclamar la dimisión del delegado Miguel Ángel Pérez Triano. La Policía Nacional desplegó un dispositivo con vehículos y agentes antidisturbios en las inmediaciones del edificio. La concentración se disolvió tras más de media hora de espera sin que el delegado saliera a dirigirse a los presentes.

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El detonante de la crisis fue la entrada masiva de más de 72.000 personas el pasado 30 de julio, según los cálculos del Ministerio del Interior. La Cadena SER apunta que la cancelación de permisos militares constituye una señal de que el Gobierno se toma más en serio que en ocasiones anteriores las advertencias sobre un nuevo llamamiento para cruzar la frontera.