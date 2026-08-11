Andalucía y Cataluña suspenden en turismo y Extremadura se corona como la comunidad con mejor reputación de España

Una pareja de turistas se hace un selfie con la Giralda de Sevilla a su espalda. REUTERS/Marcelo del Pozo

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La reputación del turismo en España mejora, pero lo hace con importantes diferencias entre territorios. El sector ha cerrado el segundo trimestre del año con una valoración media de 5,4 puntos sobre 10, siete décimas más que en el mismo periodo de 2025. El dato refleja una recuperación de la percepción pública, aunque también deja al descubierto que algunas de las comunidades que concentran buena parte de la actividad turística son precisamente las que reciben las peores valoraciones.

El dato procede de la última edición del Barómetro de Percepción Turística elaborado por la consultora LLYC, que ha analizado cerca de 1,2 millones de mensajes publicados durante el último año en redes sociales, medios digitales y foros especializados.

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El informe recoge que, pese a la mejora general, persisten los problemas asociados a la masificación. La presión turística aparece vinculada a las dificultades de acceso a la vivienda y al creciente rechazo que generan los visitantes en algunos de los destinos con mayor afluencia. A ello se suma un aumento del malestar relacionado con la seguridad, el estado de las infraestructuras y la falta de inversiones en transporte.

Andalucía, a la cola del ranking

El mapa autonómico muestra algunas diferencias especialmente marcadas. Andalucía es la comunidad con peor valoración turística del país, con una nota de 4,1 puntos sobre 10, 1,3 puntos por debajo de la media nacional. La región pierde dos décimas respecto al año anterior y queda por debajo del aprobado, penalizada por el debate sobre las viviendas de uso turístico, la masificación y las incidencias registradas en la red ferroviaria de alta velocidad.

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Cataluña tampoco alcanza el aprobado, aunque su evolución es positiva. La comunidad obtiene un 4,3, pero mejora 1,3 puntos respecto al ejercicio anterior. Según el informe, esta recuperación está relacionada, entre otros factores, con hitos culturales y con la acogida del incremento de la tasa turística en Barcelona.

España, un líder mundial en turismo, se enfrenta a un nuevo desafío: las olas de calor. Un estudio revela que los turistas que sufren temperaturas extremas son menos propensos a regresar, obligando al sector a adaptarse para no perder su atractivo.

La Comunidad Valenciana completa el grupo de territorios suspendidos, con una valoración de 4,9. En su caso, la nota aumenta nueve décimas en un año, impulsada por las medidas de control sobre la oferta de pisos turísticos. Sin embargo, la gentrificación continúa siendo uno de los principales focos de críticas en la conversación digital.

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Baleares, con un 5; País Vasco, con un 5,1; Canarias, con un 5,2; y Madrid, con un 5,6, han conseguido salir del terreno negativo registrado un año antes. En estos territorios, la promoción exterior y la conectividad aérea han contribuido a mejorar la percepción. No obstante, Canarias registra un aumento de las menciones relacionadas con la seguridad y Madrid concentra críticas sobre el estado de sus infraestructuras.

Extremadura se distancia de los grandes destinos

El contraste aparece con claridad al mirar hacia el norte y el interior de la Península. Salvo Madrid, estas comunidades mantienen las mejores valoraciones del país, apoyadas en factores como la oferta cultural, los espacios naturales y una percepción de experiencia turística diferenciada frente a los destinos más masificados.

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Extremadura encabeza el ranking nacional con 7,7 puntos sobre 10, cinco décimas más que un año antes. Le siguen Aragón y Asturias, ambas con 7,5 puntos tras mejorar cuatro décimas. Navarra y la Región de Murcia ocupan los siguientes puestos, con una valoración de 7,2 puntos.

La lista de comunidades con valoración positiva se completa con Castilla-La Mancha, con 6,9 puntos; Cantabria, con 6,8; La Rioja, con 6,7; Castilla y León, con 6,6; y Galicia, con 6,2. En términos generales, todas mejoran sus registros interanuales, aunque hay dos excepciones: Castilla y León y Castilla-La Mancha.

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Turistas asiáticos se protegen del sol con sombrillas frente a la Sagrada Familia en Barcelona. EFE/Alejandro García

En estos dos casos, el estudio apunta a problemas relacionados con la saturación de los cascos históricos y con incidentes puntuales en infraestructuras turísticas. El resultado dibuja así un mapa en el que los territorios menos asociados al turismo masivo consiguen, en términos generales, las mejores valoraciones.

El barómetro también refleja que los grandes destinos, como Madrid, Cataluña y Andalucía, concentran más de la mitad de las interacciones digitales relacionadas con el turismo registradas durante el último año. Son, al mismo tiempo, algunas de las regiones donde con mayor intensidad aparecen debates sobre vivienda, masificación e infraestructuras.

La mejora de siete décimas en la valoración nacional sugiere que la imagen del turismo español no atraviesa un deterioro generalizado. Pero los datos apuntan a un cambio en las preocupaciones de los ciudadanos: ya no basta con atraer visitantes. La presión sobre la vivienda, la convivencia, la seguridad y la calidad de las infraestructuras se han convertido en elementos centrales de la percepción turística.

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