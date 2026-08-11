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Defensa da luz verde a la fábrica de coches eléctricos chinos en Ferrol tras las dudas del Ejército y el CNI por el riesgo de espionaje

Margarita Robles comunica a Alfonso Rueda que su departamento emitirá un nuevo informe favorable al proyecto, que contempla una inversión de 200 millones y la creación de un millar de empleos a apenas cinco kilómetros del arsenal de la Armada

Alfonso Rueda con el vicepresidente de SAIC, Wu Bing. De fondo, las instalaciones de Navantia en Ferrol.
Alfonso Rueda con el vicepresidente de SAIC, Wu Bing. De fondo, las instalaciones de Navantia en Ferrol.
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El Ministerio de Defensa no se opondrá finalmente a la instalación de una fábrica de coches eléctricos de la empresa china SAIC Motor en Ferrol (A Coruña), a escasos kilómetros de uno de los principales arsenales de la Armada y de las instalaciones militares de Navantia. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha comunicado este martes al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que su departamento emitirá un nuevo informe favorable al proyecto, según han informado fuentes del Gobierno gallego a El País, después de que escritos del Ejército y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) hubieran suscitado dudas sobre los posibles riesgos para la seguridad de las instalaciones militares.

La decisión llega apenas 48 horas después de que trascendieran las alertas internas sobre la ubicación elegida por la compañía china. El proyecto contempla levantar en el puerto exterior de Ferrol una planta destinada al ensamblaje de vehículos de la marca MG, propiedad de SAIC Motor, el mayor fabricante chino de coches eléctricos. La factoría supondría una inversión de unos 200 millones de euros y la creación de alrededor de un millar de puestos de trabajo.

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Robles ha trasladado a Rueda que Defensa no se opondrá a la operación, aunque el visto bueno estará acompañado de las “condiciones operativas que sean necesarias”, según las fuentes de la Xunta. El nuevo informe deberá incorporarse a la tramitación del proyecto, cuya aprobación definitiva corresponde al Consejo de Ministros.

La decisión despeja así la incertidumbre que se había generado en torno a una iniciativa que tanto el Gobierno central como la Xunta habían respaldado públicamente. La preocupación surgió después de que trascendiera que el Ejército y el CNI habían analizado con cautela la ubicación de la futura fábrica por su proximidad a las instalaciones militares de Ferrol.

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El puerto exterior elegido por SAIC Motor se encuentra a unos cinco kilómetros en línea recta del arsenal de la Armada y del astillero militar de Navantia. La proximidad había llamado especialmente la atención de los organismos de seguridad, que consideraban que la presencia de una empresa china en ese emplazamiento podía plantear riesgos relacionados con la obtención de información sobre las instalaciones militares. Entre las hipótesis manejadas se encontraba la posibilidad de que el proyecto pudiera ser utilizado para actividades de espionaje, aunque estas sospechas no implicaban que se hubiera acreditado que la compañía pretendiera desarrollar una operación de este tipo.

Una inversión estratégica para Ferrol

La fábrica forma parte de una operación con la que SAIC Motor pretende utilizar España como plataforma para ampliar su presencia en el mercado europeo a través de MG, la histórica marca británica que actualmente pertenece al grupo chino. El proyecto prevé ensamblar en Ferrol hasta 120.000 vehículos al año utilizando piezas trasladadas desde China.

La iniciativa incluye además el desarrollo de industria auxiliar y de un centro logístico en la comarca. Para Galicia, la llegada de la compañía representa una oportunidad de atraer actividad industrial a una zona especialmente castigada por la reconversión naval de las últimas décadas.

La Xunta declaró el proyecto “industrial estratégico” y ha participado activamente en las gestiones para conseguir que SAIC Motor escogiera Ferrol frente a otras posibles ubicaciones en España. Rueda viajó a China para impulsar la candidatura gallega, mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también se interesó por la inversión durante su viaje al país asiático el pasado abril.

La colaboración entre ambas administraciones se ha mantenido pese a que están gobernadas por partidos diferentes. El Ejecutivo autonómico está en manos del PP, mientras que el Gobierno central está encabezado por el PSOE.

Los primeros pasos del proyecto ya se han producido. En julio, varios directivos de SAIC Motor viajaron a Galicia, fueron recibidos por Rueda y participaron en un primer ensayo de desembarco de 700 vehículos en el puerto exterior de Ferrol. La previsión es que la actividad industrial se extienda también a empresas auxiliares y servicios logísticos de la zona.

La decisión de Defensa permite mantener ese calendario después de que la aparición de las alertas sobre seguridad provocara dudas sobre la continuidad de la operación. El propio Rueda había expresado el lunes su contrariedad por las informaciones sobre las reservas del Ejército y los servicios de inteligencia y había reivindicado la importancia del proyecto para Ferrol.

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