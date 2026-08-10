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La DGT prevé hasta 1,5 millones de desplazamientos por el eclipse solar del 12 de agosto: más de 33.000 agentes vigilarán las carreteras

Las autoridades temen especialmente las retenciones en carreteras secundarias, los vehículos detenidos en los arcenes y la salida masiva de los puntos de observación una vez termine la totalidad

Varios vehículos circulan por una carretera durante eclipse solar (Imagen Ilustrativa Infobae)
Varios vehículos circulan por una carretera durante eclipse solar (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto no solo oscurecerá durante unos minutos buena parte del cielo español, también llevará a las carreteras a cientos de miles de personas en pleno mes de agosto, en uno de los periodos de mayor movilidad del año. La Dirección General de Tráfico (DGT) calcula que el fenómeno puede provocar entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos adicionales hacia la franja de totalidad, donde el tráfico podría aumentar entre un 30% y un 100% respecto a los niveles habituales.

La previsión ha obligado a preparar un dispositivo extraordinario de tráfico y seguridad. El Ministerio del Interior movilizará más de 33.600 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil para atender las necesidades derivadas del eclipse, con un peso especialmente importante de la Benemérita, que desplegará más de 24.200 efectivos. De ellos, cerca de 2.500 pertenecen a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

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El dispositivo se desplegará en una jornada especialmente complicada para la movilidad. El eclipse coincide con uno de los momentos de mayor actividad de las carreteras españolas y con la semana del cambio de quincena de agosto, cuando los desplazamientos estivales siguen siendo elevados. La DGT ha catalogado el fenómeno como un Evento de Alta Afectación al Tráfico (EVAAT) y ha diseñado un operativo específico para controlar los movimientos hacia los lugares desde los que podrá observarse la totalidad y, sobre todo, el regreso posterior.

Interior maneja una estimación todavía más amplia: calcula entre 1,8 y 2,9 millones de desplazamientos hacia y desde los más de 350 puntos de observación identificados en la franja de totalidad. Se trata de una cifra que engloba los movimientos de ida y vuelta asociados al eclipse y que se suma a la movilidad habitual del verano.

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A estos desplazamientos se añade la llegada de visitantes. Un estudio del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa estima que entre el 10 y el 16 de agosto habrá 446.700 visitantes adicionales, de los que 164.000 procederán del extranjero y 282.700 serán nacionales. El mismo análisis señala que el 8,4% de las personas que tienen previsto desplazarse para contemplar el eclipse lo hará a una provincia distinta de aquella en la que reside.

El problema no será solo llegar, sino volver

La DGT vigilará de forma permanente la evolución del tráfico desde sus Centros de Gestión, apoyados por medios aéreos capaces de transmitir imágenes de las carreteras a los centros de control. La Guardia Civil reforzará la presencia en los principales itinerarios hacia las zonas de observación y en las vías de retorno, con el objetivo de ordenar la circulación, evitar estacionamientos peligrosos y mantener despejados los accesos para los servicios de emergencia.

Uno de los principales temores de las autoridades es que los conductores conviertan las carreteras en miradores improvisados. La concentración de vehículos en pequeños municipios, carreteras secundarias, accesos rurales y zonas próximas a los puntos de observación puede generar problemas si los coches se detienen en los arcenes o en la propia calzada. A ello se suma el riesgo de que los conductores se distraigan intentando observar o fotografiar el eclipse mientras circulan, así como la presencia de peatones en las inmediaciones de las vías.

La DGT insiste en que no se podrá detener el vehículo en el arcén o la calzada para contemplar el fenómeno y recomienda utilizar únicamente lugares habilitados o seguros para observarlo. También se realizarán controles preventivos de alcohol y drogas en los puntos donde se prevea una mayor concentración de personas.

Un eclipse solar (Europa Press)
Un eclipse solar (Europa Press)

Pero si hay un momento que preocupa especialmente a Tráfico es el que llegará después de la totalidad. El eclipse tiene una hora concreta y miles de personas pueden decidir emprender el regreso prácticamente al mismo tiempo una vez terminado el fenómeno. Las autoridades recomiendan, por ello, planificar también la vuelta y, siempre que sea posible, retrasarla para escalonar las salidas.

La dificultad añadida es que no existe un único foco de concentración. La franja de totalidad atraviesa buena parte del norte y el este de España y alcanza territorios de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. Eso multiplica los posibles puntos de destino y obliga a vigilar tanto grandes vías como carreteras secundarias y accesos a pequeños municipios.

El despliegue de Interior tampoco se limitará a las carreteras. El dispositivo contempla la vigilancia de los puntos de observación, puertos, aeropuertos y zonas costeras, además de los desplazamientos por mar. La Guardia Civil contará con 20 embarcaciones de su Servicio Marítimo para controlar las zonas donde se espere una mayor actividad.

123 zonas restringidas por riesgo de incendio o dificultades de evacuación

La enorme afluencia prevista también ha obligado a las administraciones a controlar dónde podrán concentrarse los espectadores. Interior ha identificado 123 zonas en las que se restringirá el acceso por motivos medioambientales o por las dificultades que presentarían para evacuar a un elevado número de personas en caso de emergencia.

El riesgo de incendios es una de las principales preocupaciones. El eclipse se producirá en plena temporada de verano, con altas temperaturas y vegetación seca, y muchos de los lugares desde los que podría contemplarse se encuentran en entornos rurales o naturales. Por eso, varias comunidades han optado por cerrar determinados espacios y canalizar a los visitantes hacia puntos previamente preparados.

Castilla-La Mancha espera más de 60.000 personas en sus 26 puntos oficiales de seguimiento, especialmente en Guadalajara y Cuenca. En la Comunidad Valenciana se desplegarán unos 2.500 efectivos de Policía y Guardia Civil y se cerrarán varios parques naturales de Valencia y Castellón, además de otros espacios protegidos, para reducir el riesgo de incendios. En Valencia, las autoridades esperan unas 10.000 personas en las playas de La Malvarrosa y El Cabanyal y han previsto el cierre de la carretera CV-500 a partir de las 18:00 horas.

Cataluña calcula que unas 50.000 personas se desplazarán por la comunidad para contemplar el eclipse y ha habilitado 23 puntos de observación. Los Mossos desplegarán unos 700 efectivos y la principal preocupación estará en la AP-7, una de las vías que ya soportan una elevada presión de tráfico durante el verano. Para facilitar la circulación se restringirá el paso de vehículos pesados en sentido sur entre Martorell y Ulldecona entre las 14:00 y las 00:00 horas.

En Castilla y León se han seleccionado 73 puntos para concentrar la observación en lugares que cuenten con unas condiciones mínimas de seguridad, asistencia sanitaria, comunicaciones y servicios. La comunidad también desplegará alrededor de 3.000 voluntarios y ha revisado la cobertura móvil y el abastecimiento de los municipios próximos a las zonas de observación.

Baleares, por su parte, aplicará restricciones de tráfico en accesos a playas, faros, miradores y espacios naturales durante las horas de mayor concentración, con carácter general entre las 15:00 y las 21:00 horas. El objetivo es evitar que los vehículos bloqueen los accesos y garantizar que los servicios de emergencia puedan llegar a las zonas donde sean necesarios.

En Galicia también se han restringido los accesos a determinados enclaves naturales y turísticos con capacidad limitada. Entre ellos figuran la Torre de Hércules y las islas de San Pedro, en A Coruña; varios miradores y acantilados de la costa lucense; el Monte da Guía de Vigo y otros espacios de Pontevedra.

Aragón ha establecido cuatro grandes puntos oficiales de observación —Javalambre, Épila, Calamocha y MotorLand, en Alcañiz— y ha aprobado una regulación extraordinaria para el eclipse. El incumplimiento de las medidas previstas puede acarrear sanciones de entre 1.000 y 100.000 euros.

Mapa animado de España que muestra la franja de territorio y las ciudades donde será visible un eclipse solar total el 12 de agosto de 2026.

En la Comunidad de Madrid, la atención se concentra especialmente en los desplazamientos hacia la Sierra Norte. Las autoridades recomiendan evitar viajes innecesarios, no detener vehículos en los márgenes de las carreteras y retrasar el regreso una vez concluida la observación para evitar una salida simultánea de los visitantes.

El dispositivo se completará con refuerzos de los servicios de emergencia y atención al ciudadano. Interior ha previsto también medidas específicas ante posibles problemas de saturación de las telecomunicaciones y para reforzar la asistencia a los visitantes extranjeros, con Servicios de Atención al Turista Extranjero, oficinas itinerantes e información en distintos idiomas.

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