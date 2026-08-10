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España hace caja con el eclipse: genera un impacto económico de 347 millones y la llegada de 446.700 turistas

El fenómeno del 12 de agosto dispara los desplazamientos y las reservas hoteleras, con 36 provincias en la zona de totalidad

Un eclipse solar (Europa Press)
Un eclipse solar (Europa Press)
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España se prepara para recibir una oleada extraordinaria de visitantes coincidiendo con el eclipse solar total del próximo miércoles, 12 de agosto. El fenómeno astronómico movilizará a 446.700 turistas adicionales entre el 10 y el 16 de agosto y dejará una aportación neta de 347,6 millones de euros a la economía, según un informe del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa presentado a finales de julio.

La llegada de casi medio millón de personas se concentrará en las 36 provincias afectadas por la totalidad del eclipse y en sus zonas de atracción próximas. El acontecimiento, que atravesará una amplia franja del territorio español, se ha convertido así no solo en una cita excepcional para los aficionados a la astronomía, sino también en un inesperado motor para el turismo durante una de las semanas de mayor actividad del verano.

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Del gasto turístico estimado, 247,29 millones de euros procederán de visitantes extranjeros, mientras que los residentes aportarán otros 94,90 millones. El informe refleja así el alcance de un fenómeno que, por su singularidad y por la extensión de la franja desde la que podrá observarse, está generando un movimiento turístico poco habitual.

El próximo 12 de agosto, España vivirá un evento histórico: el primer eclipse solar total visible en la Península Ibérica en más de un siglo. Descubre cuáles son los mejores lugares para observarlo y qué condiciones se necesitan para disfrutar de este espectáculo.

Más vuelos y hoteles llenos

Los datos sobre reservas y desplazamientos apuntan en la misma dirección. Un 8,4% de las personas que tienen previsto observar el eclipse planea desplazarse a una provincia diferente de aquella en la que reside. A esta movilidad interna se suma el incremento de la conectividad aérea: los asientos de avión programados para la semana del eclipse aumentarán un 7,9% respecto al mismo periodo de 2025.

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La demanda hotelera también se ha acelerado. Las reservas de alojamiento para agosto de 2026 han aumentado un 17,8%, un incremento que refleja el interés despertado por el eclipse en plena temporada turística. La concentración de visitantes en determinadas zonas hace prever, además, una presión especial sobre las infraestructuras de transporte y los servicios públicos.

Pese al aumento de la demanda, el Ministerio considera que la zona de influencia del eclipse dispone de capacidad suficiente para absorber a los visitantes adicionales. En conjunto, existen más de un millón de plazas libres entre hoteles, apartamentos, campings, alojamientos rurales y viviendas turísticas. La oferta disponible, según el informe, permitiría evitar que la llegada masiva de visitantes se traduzca necesariamente en un problema de alojamiento.

Un fenómeno que recorre una amplia franja de España

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha definido el eclipse como “un gran acontecimiento” tanto desde el punto de vista científico como cultural. La particularidad del fenómeno reside también en su amplitud territorial: la franja de totalidad se extiende por buena parte del país, desde Galicia y Asturias hasta las Islas Baleares, pasando por Castilla y León, Castilla-La Mancha, el sur de Cataluña y la Comunitat Valenciana.

Hereu ha destacado la excepcionalidad astronómica de la cita. Se trata, según ha señalado, de un fenómeno que se produce cada más de 300 años, lo que convierte al eclipse del 12 de agosto en un acontecimiento especialmente singular. El interés que ha despertado en España guarda además relación con el impacto turístico que han tenido acontecimientos similares en otros países.

La combinación de turismo, ciencia y territorio ha convertido el eclipse en un fenómeno que trasciende la observación astronómica. Municipios y provincias situados en la franja de totalidad se preparan para recibir a visitantes que buscan un lugar desde el que contemplar el momento en que la Luna se interponga entre el Sol y la Tierra y oscurezca durante unos minutos el cielo.

Regiones desde las que se podrán ver mejor los tres próximos eclipses. Europa Press
Regiones desde las que se podrán ver mejor los tres próximos eclipses. Europa Press

Un dispositivo especial para un día excepcional

El Gobierno ha diseñado un operativo específico para hacer frente a la concentración extraordinaria de personas que puede producirse en algunas zonas. El Ejecutivo contará con un Plan especial de Seguridad y un Plan específico de Protección Civil para el eclipse solar del 12 de agosto.

El dispositivo prestará especial atención a la gestión de emergencias, la prevención de incendios forestales, la seguridad ciudadana y la movilidad. También se reforzará la capacidad de respuesta de los servicios públicos ante posibles concentraciones excepcionales de población, especialmente en aquellos puntos que puedan convertirse en lugares de observación masiva.

La movilidad será uno de los principales retos. El incremento de desplazamientos previsto coincide con el periodo central del verano, cuando las carreteras, aeropuertos y alojamientos ya soportan una elevada actividad. La planificación busca anticiparse a posibles problemas derivados de la concentración puntual de miles de personas en determinados enclaves para observar el eclipse.

Yebes, centro de seguimiento oficial

El Observatorio de Yebes, en Guadalajara, tendrá además un papel central durante la jornada. El Gobierno ha elegido este centro, considerado el observatorio astronómico más importante del Instituto Geográfico Nacional, como sede oficial para el seguimiento del eclipse total solar.

El observatorio reunirá los recursos necesarios para facilitar la cobertura del fenómeno por parte de los medios de comunicación españoles e internacionales. Desde allí se realizarán retransmisiones en directo destinadas a mostrar el eclipse a quienes no puedan desplazarse hasta las zonas desde las que podrá observarse en su totalidad.

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