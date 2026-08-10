La Policía advierte de tres descuidos habituales al preparar el equipaje que pueden facilitar un robo: “Convierten a tu maleta en la favorita de los ladrones”

Pasajeros se aglomeran alrededor de la banda de equipajes en un aeropuerto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una maleta demasiado fácil de confundir con las demás, una etiqueta con más datos personales de los necesarios o guardar dinero y documentación en el equipaje facturado. Son tres errores habituales que pueden complicar un viaje y que la Policía Nacional recomienda evitar, especialmente durante los meses de verano, cuando los aeropuertos y otros puntos de tránsito concentran a miles de viajeros y equipajes.

El primer problema puede aparecer incluso antes de abrir la maleta. Basta con que tenga el mismo aspecto que otras muchas para que, al llegar a la cinta de recogida, resulte difícil distinguirla del resto. Una maleta negra o gris, sin ningún elemento que la diferencie, puede acabar en manos de otro pasajero por equivocación o convertirse en objeto de un cambiazo.

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Por eso, la Policía recomienda hacer el equipaje fácilmente reconocible. Una pegatina, un lazo llamativo o cualquier otro distintivo visible puede servir para localizarla de un vistazo y comprobar rápidamente que la que acaba de aparecer en la cinta es realmente la nuestra. La idea es sencilla: cuanto más fácil sea identificarla entre decenas de maletas similares, menos margen habrá para equivocaciones.

La recomendación ha sido difundida por la Policía Nacional a través de sus canales, donde señala el riesgo de utilizar equipajes de colores y diseños muy habituales. El consejo no implica que una maleta discreta vaya a ser necesariamente robada, sino que introducir algún elemento distintivo permite reconocerla con mayor facilidad durante la recogida del equipaje.

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Una etiqueta no necesita contar toda tu vida

El segundo error está en un lugar que muchos viajeros colocan precisamente para facilitar la devolución de la maleta si se pierde: la etiqueta identificativa. Llevar algún dato de contacto puede ser útil para que el propietario pueda ser localizado, pero la Policía advierte de que no es necesario convertir esa pequeña tarjeta en una ficha con todos los datos personales.

Nombre y apellidos, domicilio y dirección de correo electrónico son más información de la necesaria para localizar al propietario. El cuerpo recomienda limitar esos datos y señala como suficiente, por ejemplo, incluir un número de teléfono al que puedan llamar si el equipaje se extravía.

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Una pasajera preocupada con su equipaje perdido revisa su teléfono en la cinta de un aeropuerto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cuestión cobra especial importancia porque esa información permanece visible mientras la maleta circula por distintos espacios y queda al alcance de otras personas. El objetivo es encontrar un equilibrio entre facilitar la identificación del propietario y no exponer públicamente más información personal de la necesaria.

No es la única precaución que recomiendan las autoridades durante los desplazamientos. La Policía Nacional incluye entre sus consejos de seguridad la necesidad de mantener las pertenencias controladas y evitar dejarlas sin vigilancia en lugares como estaciones, aeropuertos o transportes públicos. Dentro de su Plan Turismo Seguro, el cuerpo insiste también en prestar especial atención al equipaje y a los objetos personales durante los viajes.

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En este contexto, la etiqueta puede servir para localizar al propietario de una maleta perdida, pero no debería proporcionar información adicional que no resulte imprescindible para conseguirlo.

Dinero, documentación y objetos de valor, siempre contigo

El tercer error tiene que ver con lo que se guarda dentro de la maleta. La Policía recomienda no introducir en el equipaje que queda fuera del control directo del pasajero dinero, documentación ni objetos de valor. Estos elementos deben permanecer bajo vigilancia y, en el caso de viajar en avión, la recomendación general es llevarlos en el equipaje de mano.

El motivo es especialmente evidente cuando se trata de una maleta facturada. Desde el momento en que se entrega a la compañía aérea deja de estar físicamente con el pasajero y pasa por distintas fases hasta llegar a la bodega del avión y, posteriormente, a la cinta de recogida. Si dentro se encuentran documentos, dinero o pertenencias de especial valor, el viajero se expone a perderlos si el equipaje se extravía o sufre algún incidente.

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Aena también aconseja transportar en el equipaje de mano los objetos de valor, entre ellos joyas y dispositivos electrónicos, además de documentos y dinero. El gestor aeroportuario recomienda asimismo llevar la documentación original separada de las copias y mantener determinados objetos, como la medicación, en un lugar accesible.

La Policía plantea además una fórmula sencilla para reducir riesgos: mantener las pertenencias importantes bajo control y, cuando sea necesario, distribuirlas entre distintos bolsillos o compartimentos en lugar de concentrarlas todas en un único lugar.

Una pasajera suplica de rodillas que la dejen entrar en un vuelo de Ryanair: la maleta de mano superaba el peso permitido

La misma lógica se aplica a otros momentos del viaje. Las recomendaciones de seguridad de la Policía incluyen evitar dejar las pertenencias sin vigilancia, utilizar las cajas de seguridad de los hoteles para guardar objetos de valor y no dejar equipaje u otros efectos a la vista dentro de un vehículo.

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Aena, por su parte, incluye entre sus consejos para los pasajeros una advertencia específica: no transportar equipaje de personas desconocidas. El equipaje debe haber sido preparado y controlado por el propio viajero, de manera que conozca exactamente qué contiene antes de entregarlo para su facturación.