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Quién es Raúl Pérez, padrino de Serranillos del Valle en ‘El Grand Prix’: el presentador e imitador que cuenta con un inesperado récord Guinness

El cómico se sumará a Ivana Rodríguez en el programa de TVE para apoyar al equipo del municipio madrileño

Raúl Pérez, padrino de 'El Grand Prix' (RTVE)
Raúl Pérez, padrino de 'El Grand Prix' (RTVE)
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Raúl Pérez será esta noche uno de los padrinos de El Grand Prix en el duelo entre Serranillos del Valle y Pravia, una participación que devuelve al primer plano televisivo a un humorista e imitador que ha construido su carrera entre la radio, la televisión y un perfil personal muy reservado. El cómico acompañará al municipio madrileño, que competirá con el color amarillo, en el quinto enfrentamiento de la temporada, una cita con peso en la clasificación general del concurso.

El programa reunirá a Serranillos del Valle, de Madrid, y Pravia, de Asturias, con Ramón García, Lalachus, Gorka Rodríguez y Wilbur al frente. Raúl Pérez ejercerá de padrino del equipo amarillo, mientras Ivana Rodríguez será la madrina del conjunto asturiano desde la grada azul, y ambos de pondrán también el uniforme de concursantes para intervenir en algunos juegos.

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La presencia de Pérez en el formato encaja por una trayectoria ligada al humor de improvisación y a la imitación de personajes públicos. Su nombre se ha hecho habitual en la pequeña pantalla por una versatilidad que le ha llevado a interpretar voces y gestos de figuras tan distintas como Iker Jiménez, Rafa Nadal, David Bisbal, Jorge Javier Vázquez o Andrés Iniesta.

Ivana Rodríguez y Raúl Pérez, padrinos del 'Grand Prix' (RTVE)
Ivana Rodríguez y Raúl Pérez, padrinos del 'Grand Prix' (RTVE)

La trayectoria de Raúl Pérez

Sus primeros pasos no llegaron directamente en televisión, sino en la radio, donde se mantiene tras pasar una década afinando personajes. Más tarde dio el salto a formatos televisivos de entretenimiento y humor que consolidaron su imagen como imitador, con títulos como Crackòvia o Ilustres ignorantes. A esa trayectoria se suma su paso por el teatro. Trabajó con distintos grupos y, con G.E.T.A., participó en montajes como La cantante calva y Arte.

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En televisión ha colaborado en espacios como Late motiv u Homo zapping en Neox. En radio formó parte del matinal Anda ya de Los 40 y después se incorporó a Carrusel deportivo de la Cadena SER. Entre septiembre de 2017 y marzo de 2018 fue concursante de Tu cara me suena 6 y terminó en quinto puesto. Ese mismo 2018 estrenó en Comedy Central El show de nuestro presidente, donde interpretaba a Mariano Rajoy.

El presentador Ramón García comparte una anécdota reveladora: los padres le cuentan que el 'Grand Prix' es el único programa que consigue que sus hijos dejen el móvil. Para él, la clave está en la autenticidad y en la verdad que transmite el formato.

La vida personal de Raúl Pérez

La faceta menos expuesta de Raúl Pérez está en su vida familiar. Mantiene una relación con Marta Miranda desde 2005 y ambos han optado por preservar su intimidad, con una presencia pública muy limitada de su entorno más cercano. De esa relación nacieron sus dos hijas: Emma, en 2016, y Greta, en 2020, en plena pandemia. El humorista ha definido en alguna ocasión su papel como padre como uno de los aspectos centrales de su vida y se describe como una persona casera, paciente y muy volcada en compartir tiempo con su pareja y sus hijas.

Ese perfil doméstico convive con una de las anécdotas más singulares de su carrera: un récord Guinness. No lo obtuvo por el número de voces que es capaz de reproducir, sino por convertirse en la persona que más globos ha explotado con el trasero en un minuto, un episodio que él mismo ha tratado en tono irónico como la cúspide de su trayectoria. Su recorrido reciente incluye su incorporación a La Sexta con El intermedio, al tiempo que estrenaba en la Cadena SER A las bravas.

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