El mapa del alquiler cambia en España: estas son las ciudades donde más y menos cuesta ser inquilino

Dos jóvenes miran la fachada de un edificio con una vivienda en alquiler. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El alquiler continúa al alza en España y amplía la presión sobre los hogares que buscan una vivienda. La renta media alcanzó en julio de 2026 los 14,82 euros por metro cuadrado, según el informe mensual de precios de alquiler de pisos.com. El dato supone un incremento del 0,07% respecto a junio y un avance interanual del 9,45%, una subida que mantiene el mercado residencial bajo una fuerte tensión.

El encarecimiento se debe a que el mercado afronta un problema de fondo: cada vez hay más personas que necesitan una vivienda en alquiler mientras la oferta disponible resulta insuficiente en buena parte del territorio. Esta combinación está endureciendo las condiciones para quienes buscan piso y reduciendo el margen de decisión de los potenciales inquilinos.

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Para Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, la cuestión ha dejado de ser simplemente si los precios suben o bajan. El problema, sostiene, es qué ocurre en un mercado en el que aumenta la demanda mientras disminuye la vivienda disponible. El resultado es una presión estructural sobre el alquiler que, según el experto, difícilmente desaparecerá a corto plazo.

Barcelona supera los 30 euros por metro cuadrado

La diferencia entre regiones muestra hasta qué punto el mercado del alquiler se ha fragmentado. Madrid es la comunidad autónoma con las rentas más elevadas, con 21,82 euros por metro cuadrado, seguida de Baleares, con 19,12 euros, y Cataluña, con 16,82. En el extremo opuesto aparecen Extremadura, con 7,04 euros por metro cuadrado; Castilla y León, con 7,57, y La Rioja, con 7,87.

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Castilla y León registró además el mayor incremento mensual entre las comunidades, con un avance del 1,75%. Cataluña protagonizó el ajuste más pronunciado, con una caída del 1,84%. Si se amplía la comparación a un año, Castilla y León vuelve a destacar, esta vez con un incremento del 23,90%. Navarra fue la única comunidad donde los alquileres bajaron en términos interanuales, aunque lo hicieron de forma prácticamente imperceptible, un 0,05%.

La clasificación por provincias sitúa a Madrid en primera posición, con 21,82 euros por metro cuadrado, seguida de Baleares, con 19,12, y Barcelona, con 18,88. En el otro extremo se encuentra Ourense, donde el precio medio se situó en 5,27 euros por metro cuadrado. Ávila, con 5,54 euros, y Jaén, con 5,65, completan las provincias con las rentas más bajas.

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Valladolid acelera y Ciudad Real lidera la subida anual

Los movimientos mensuales también dibujan un mercado desigual. Valladolid fue la provincia donde más aumentaron los alquileres en julio, con una subida del 4,20%. Girona registró el mayor descenso, del 3,01%. En la comparación con julio de 2025, Ciudad Real fue la provincia que más encareció sus alquileres, con un incremento del 27,79%.

En las capitales de provincia la distancia es todavía más visible. Barcelona se situó como la ciudad más cara para los inquilinos, con 30,06 euros por metro cuadrado. Madrid ocupó el segundo puesto, con 29,41 euros, mientras que Donostia-San Sebastián alcanzó los 21,36 euros. En el extremo contrario, Palencia registró una renta de 7,35 euros por metro cuadrado.

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Huelva, también con 7,35 euros, y Zamora, con 7,40, acompañaron a Palencia entre las capitales más económicas. En cuanto a la evolución mensual, Valladolid protagonizó el mayor incremento, con un 4,90%, mientras que Sevilla experimentó el mayor descenso, del 2,09%.

La evolución anual ofrece algunos cambios significativos. Sevilla encabezó las subidas entre las capitales, con un incremento del 14,77% respecto a julio de 2025. Palencia, en cambio, registró el mayor recorte, del 10,55%. Las diferencias entre ciudades muestran así un mercado en el que la presión sobre los precios no avanza de manera uniforme.

El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

Alquilar ya no depende solo del precio

Pero para quienes buscan vivienda, la renta mensual es solo una parte del problema. Ferran Font advierte de que también aumenta la competencia entre los inquilinos, se reducen los tiempos disponibles para tomar una decisión y se endurecen las condiciones de acceso. La dificultad ya no consiste únicamente en encontrar un alquiler que encaje en el presupuesto, sino en conseguir acceder a él.

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Esta situación también modifica la posición de los propietarios. Font considera “simplista” presentarlos como los únicos beneficiados por el actual escenario, ya que “si bien es cierto que la escasez de vivienda otorga una posición de fuerza a quien dispone de un inmueble en una zona con alta demanda, el propietario afronta costes de mantenimiento, fiscalidad, gastos de comunidad, seguros y un entorno normativo que ha aumentado la percepción de riesgo”, señala.