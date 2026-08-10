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Ceuta pide al Gobierno que habilite un “espacio” donde “permanezcan confinados” los 11.000 migrantes que se estima que siguen en la ciudad

Juan Jesús Vivas considera la situación “inasumible” e “insostenible” y pide reforzar Extranjería, Justicia, Fiscalía y Policía para acelerar los procedimientos de expulsión de quienes permanecen en la ciudad autónoma

Un grupo de menores espera para ser filiado en una comisaría de la Policía Nacional de Ceuta (Gabriela Sardá Núñez / Europa Press)
Un grupo de menores espera para ser filiado en una comisaría de la Policía Nacional de Ceuta (Gabriela Sardá Núñez / Europa Press)
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Ceuta pide al Gobierno central que habilite un CIE para encauzar la situación de los miles de migrantes que todavía permanecen en la ciudad tras la entrada masiva del pasado 30 de julio. El presidente autonómico, Juan Jesús Vivas, ha planteado este lunes al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que se habilite un espacio específico donde estas personas puedan permanecer mientras se tramitan sus expedientes de expulsión, con la libertad de movimiento restringida.

La petición parte de una estimación del Ejecutivo ceutí que sitúa entre 8.000 y 11.000 las personas que continúan en la ciudad después de aquella jornada. Son, según sus cálculos, al menos el 10% de los entre 72.000 y 80.000 migrantes que llegaron a Ceuta de forma irregular el 30 de julio. Para Vivas, mantener esta situación en el tiempo es “inasumible” e “insostenible” y requiere una respuesta extraordinaria por parte del Estado.

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“Es necesario y prioritario habilitar un espacio para que actúe como un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), donde se pueda ingresar a estas personas y allí permanezcan confinadas”, ha defendido el presidente ceutí tras su encuentro con Torres. La fórmula que propone pretende resolver dos problemas a la vez: que los migrantes tengan cubiertas sus necesidades básicas y que no permanezcan en las calles mientras se resuelve su situación administrativa.

Vivas ha asegurado que las “miles de personas” que siguen en Ceuta están “deambulando” por la ciudad y ha vinculado su presencia con un deterioro de la convivencia. En concreto, ha afirmado que esta situación está “generando inseguridad” y supone “un alto riesgo para la convivencia”.

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El Gobierno ceutí considera que la solución no pasa únicamente por proporcionar alojamiento. A su juicio, también es necesario acelerar los procedimientos administrativos que permitan determinar qué ocurre con cada una de las personas que continúan en la ciudad. Por eso, la petición de un CIE va acompañada de una segunda reclamación: reforzar los medios destinados a tramitar los expedientes de expulsión.

Un grupo de menores espera para ser filiado en una comisaría de la Policía Nacional de Ceuta (Gabriela Sardá Núñez / Europa Press)
Un grupo de menores espera para ser filiado en una comisaría de la Policía Nacional de Ceuta (Gabriela Sardá Núñez / Europa Press)

Un CIE distinto al CETI

El centro que reclama Vivas no sería simplemente una ampliación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que ya funciona en Ceuta. La diferencia fundamental estaría en el régimen de movilidad. Mientras el CETI es un recurso de estancia, el CIE permitiría restringir la libertad de movimiento de las personas internadas durante la tramitación de sus expedientes.

Vivas ha precisado que el centro “no tiene carácter penitenciario”, aunque sí contempla limitar el derecho deambulatorio de quienes sean internados. “Tendrán restringida por razones objetivas y perfectamente justificadas la libertad de movimiento, hasta tanto se tramiten los expedientes de expulsión y se culminen”, ha señalado.

El planteamiento del presidente ceutí es que las personas que siguen en la ciudad puedan permanecer en ese espacio mientras se resuelve su situación, en lugar de continuar en las calles. Para que ese proceso sea viable, sin embargo, considera imprescindible que las distintas administraciones implicadas tengan capacidad suficiente para tramitar los expedientes pendientes.

Por eso, Vivas ha reclamado que estos procedimientos se instruyan “con la urgencia que el caso requiere” y que se refuercen tanto los medios materiales como los recursos humanos. Ha señalado expresamente a las áreas de Extranjería y Justicia, así como a la Fiscalía y la Policía, entre los servicios que necesitan más efectivos para poder culminar el proceso.

La petición responde a una de las principales preocupaciones del Ejecutivo autonómico: que la falta de medios termine alargando la permanencia en Ceuta de miles de personas cuya situación todavía no se ha resuelto. Para Vivas, la recuperación de la normalidad pasa por dar salida a estos expedientes y proceder a la expulsión de quienes se encuentren en situación irregular. El presidente ceutí ha sido tajante en este punto y ha sostenido que solo “expulsando” a los inmigrantes irregulares que continúan en la ciudad se podrá “recuperar” la “normalidad”.

La ciudad autónoma no ha recuperado la normalidad como asegura el Gobierno.

Vivas reclama un mando único

La creación de un CIE y el refuerzo de los servicios encargados de tramitar las expulsiones forman parte de un paquete de medidas más amplio que Vivas quiere que gestione directamente el Gobierno central. El presidente autonómico ha vuelto a reclamar la creación de un “mando único” para coordinar la respuesta a la situación de Ceuta.

La propuesta ya fue planteada el mismo 30 de julio, cuando se produjo la entrada masiva desde Marruecos, pero el Gobierno central rechazó entonces esa posibilidad. Vivas ha recuperado ahora la petición ante la continuidad de la situación y después de reunirse con Torres. Su planteamiento es que Moncloa, a través de los distintos ministerios implicados, asuma la coordinación general de la respuesta. Ese mando tendría como cometido “coordinar, dirigir y efectuar el seguimiento y evaluación” de las actuaciones que se adopten.

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