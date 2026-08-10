Defensa y el CNI en alerta: el mayor fabricante chino de coches eléctricos abrirá su primera planta en Europa junto a la base naval de Ferrol

Alfonso Rueda con el vicepresidente de SAIC, Wu Bing. De fondo, las instalaciones de Navantia en Ferrol.

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El Ministerio de Defensa y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) han activado sus alertas ante la decisión de SAIC Motor, el mayor fabricante de vehículos eléctricos de China y dueño de la marca MG, de instalar su primera planta en Europa en el puerto exterior de Ferrol, a apenas cinco kilómetros en línea recta del arsenal de la Armada española y del astillero de Navantia. La empresa, propiedad del régimen chino, descartó otras ubicaciones con acceso portuario que no comprometían intereses militares, como Vigo o Gijón, y eligió una ría en cuya entrada se concentran algunos de los activos navales más sensibles de España.

Según informa El País, la ministra de Defensa, Margarita Robles, trasladó recientemente su preocupación al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, aunque este mantiene un fuerte compromiso con el proyecto, al que el Gobierno gallego ha otorgado el carácter de “proyecto industrial estratégico” para agilizar trámites. La Xunta ha creado incluso una oficina específica para facilitar las gestiones de la empresa china con los ayuntamientos afectados y el resto de administraciones.

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El arsenal de Ferrol es la principal instalación de la Armada en el norte de España. Alberga las cinco fragatas de la clase Álvaro de Bazán (F-100) -‘Álvaro de Bazán’, ‘Almirante Juan de Borbón’, ‘Blas de Lezo’, ‘Méndez Núñez’ y ‘Cristóbal Colón’-, los dos buques de aprovisionamiento en combate BAC Cantabria y Patiño, y dependencias de apoyo logístico de alta sensibilidad, entre ellas el centro de certificación y mantenimiento de misiles y torpedos en Mougá, instalado en naves y polvorines subterráneos. Contiguo al arsenal se encuentra el astillero de Navantia, donde se construyen las fragatas F-110 -la última generación de buques escolta de la Armada- y está prevista la modernización de las F-100.

Alfonso Rueda con el vicepresidente de SAIC, Wu Bing, en un vehículo MG. (Europa Press)

“Una amenaza”

Ambas clases de buques llevan integrado el sistema de combate Aegis, desarrollado por la empresa estadounidense Lockheed Martin y considerado el más avanzado del mundo para la detección e interceptación de misiles desde plataformas navales. El Mundo publica que el Ministerio de Defensa cuenta ya con informes internos que califican la presencia china en la entrada de la ría como “una amenaza”, y que fuentes castrenses advierten del riesgo de que la OTAN y la Unión Europea (UE) dejen de considerar a Ferrol como un puerto seguro.

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“Basta con sentarse en el puerto exterior de Ferrol para tomar nota de todos los buques que entran y salen de la base naval y el astillero”, señala a El País un militar con conocimiento directo de la zona. La preocupación no se limita a la vigilancia visual: los servicios de inteligencia apuntan al riesgo de ciberataques y, sobre todo, al espionaje humano -conocido en el ámbito de la inteligencia como Humint-.

El patrón de ubicación de SAIC Motor refuerza los recelos. Según El País, la compañía planea levantar otra planta en México y la localización contemplada sería Tijuana, a 25 kilómetros de la base naval de San Diego, la mayor de la US Navy en el Pacífico.

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Ceremonia de la botadura de la fragata F-111 en el astillero de Navantia en Ferrol. (Europa Press)

Deterioro para Navantia

Navantia genera más de 2.500 empleos indirectos en la comarca, además de sus 1.885 trabajadores directos, y las mismas pequeñas y medianas empresas que subcontratan para el astillero y la base naval trabajarán también para SAIC Motor. La posibilidad de que algún empleado sea captado por los servicios de inteligencia chinos es, según las fuentes consultadas por ambos diarios, la mayor fuente de inquietud.

Las implicaciones van más allá del riesgo directo de intrusión. La sola percepción de una vulnerabilidad puede deteriorar la reputación de Navantia ante sus clientes extranjeros -entre ellos Australia, Noruega y el Reino Unido- y la credibilidad de la Armada ante sus proveedores estadounidenses. Estados Unidos ha expresado en repetidas ocasiones que su mayor preocupación respecto a la política exterior española son sus vínculos con China, a quien Washington considera su rival estratégico. El precedente de la compra de servidores Huawei para el sistema de escuchas judiciales SITEL por parte del Ministerio del Interior dejó una huella de desconfianza que aún no se ha disipado del todo, según las fuentes consultadas.

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En el plano político, la situación genera una paradoja llamativa. El PP, que criticó con dureza al Gobierno de Pedro Sánchez por el contrato de Huawei y su acercamiento a Pekín, guarda ahora silencio ante un proyecto impulsado por su propio presidente autonómico. Tanto Rueda como Sánchez viajaron a China en abril: el presidente del Gobierno estuvo del 13 al 15 de ese mes, cuando se reunió con el presidente Xi Jinping y el primer ministro Li Qiang con el objetivo declarado de reducir el déficit comercial y atraer inversiones; Rueda le siguió entre el 22 y el 26, acompañado por la conselleira de Economía, Marísa Jesús Lorenzana, y visitó la planta de SAIC Motor en Zhengzhou.

Empleados de SAIC Motor trabajan en un vehículo MG. (Reuters)

200 millones, 1.000 empleos

El proyecto contempla una inversión inicial de 200 millones de euros y la creación de 1.000 empleos directos, con una producción anual prevista de 120.000 vehículos. Las obras podrían arrancar en 2027 y la planta estar operativa antes de que concluya 2028. El polígono de Mandiá, a 13 kilómetros del puerto exterior, acogerá a las industrias auxiliares, y un centro logístico en As Pontes podría generar otros 300 puestos de trabajo. Ferrol registra una tasa de desempleo del 12,1%, casi el doble que la media provincial (6,4%), lo que explica el entusiasmo de las autoridades gallegas ante una inversión que la conselleira Lorenzana califica como “el mayor proyecto internacional que llegó a Galicia en las últimas décadas”.

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Los críticos del proyecto advierten, no obstante, que en su fase inicial SAIC Motor se limitará a ensamblar vehículos desmontados llegados en contenedores desde China, con una planta altamente robotizada, lo que reduciría de forma sustancial el impacto real en el empleo local. La aprobación definitiva depende del Consejo de Ministros, al tratarse de una inversión directa extranjera que requiere autorización del Gobierno central.