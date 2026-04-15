China destaca a España como un “socio fiable” tras el “gran éxito” de la visita de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe la cátedra honoraria en la Academia China de Ciencias (Moncloa)

El viaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a China ha concluido con señales positivas para las exportaciones españolas y las futuras inversiones del gigante asiático en el país. Desde Pekín han destacado este miércoles la “confianza mutua” que existe con España y han calificado al país como un “socio fiable” tras la visita del presidente.

El encargado de destacar las buenas sensaciones que ha dejado en el Gobierno chino la visita de Sánchez,-la cuarta en cuatro años- ha sido el portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, quien afirmó en una rueda de prensa que la visita fue un “completo éxito” y permitió a los líderes de ambos países mantener intercambios “profundos y amistosos”, en los que alcanzaron “nuevos consensos importantes”.

Así, el representante chino destacó que su país le brindó una “cálida acogida” al presidente español, la visita como un “gran éxito” con resultados “a la vista” que se pueden resumir en tres aspectos: “Primero, el fortalecimiento de la confianza política mutua; segundo, la decisión de impulsar conjuntamente un desarrollo basado en la innovación; y tercero, el logro de un consenso para responder conjuntamente a los desafíos de nuestro tiempo”.

“Creemos que la cooperación entre China y España beneficiará a los pueblos de ambos países y aportará energía positiva a la paz, el desarrollo y la prosperidad mundiales”, concluyó el portavoz del gobierno de Xi Jinping.

Un viaje con marcado carácter económico

La cuarta visita de Pedro Sánchez a China en los últimos cuatro años ha tenido un claro carácter económico y tecnológico, cerrando su agenda este miércoles con reuniones junto a representantes de compañías españolas y chinas y, posteriormente, con el presidente de la Cámara de Comercio de la Unión Europea-China, Jens Eskelund, un organismo muy activo dentro del ecosistema empresarial foráneo en el país.

El portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, detalla los resultados de la visita oficial del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificándola de "éxito total" y destacando el fortalecimiento de la confianza política mutua.

Durante la primera de ellas, el gobernante animó a las empresas españolas y chinas a tejer más alianzas entre ellas que sirvan de modelo de cooperación industrial y tecnológica, no de un mero intercambio de productos, y les trasladó que España ve a China no solo como un socio comercial o un inversor de primer orden, sino también como un aliado estratégico en el desarrollo de sectores de alto valor añadido.

Mientras, con Eskelund, el jefe del Gobierno de España conoció de primera mano los problemas que encaran las 1.600 empresas europeas que operan en más de diez ciudades de la segunda economía del mundo y cuya inquietud se centra en las trabas regulatorias, controles de exportación y una competencia desequilibrada.

La Cámara de Comercio de la UE ha plasmado esta preocupación en diversos informes durante el último año en los que destacan el desequilibrio comercial, las restricciones a la exportación de productos clave como las tierras raras, la inseguridad en el entorno regulatorio, la competencia desigual frente a las empresas chinas o la débil demanda interna, que complica las perspectivas de negocio para las empresas de los Veintisiete.

Tras la visita de Sánchez, desde China aseguraron que ambas partes consideran que una mayor cooperación entre China y Europa no solo beneficia a ambos lados, sino que también contribuye a la estabilidad global, y expresó su disposición a que España desempeñe un papel activo en la relación entre Pekín y la Unión Europea.