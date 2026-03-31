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Así es la fragata Méndez Núñez, el buque que relevará a la Cristóbal Colón: con radar AEGIS, misiles de largo alcance y defensa aérea avanzada

España mantiene su compromiso en el Mediterráneo con una de sus fragatas más avanzadas, equipada para hacer frente a drones, misiles y amenazas submarinas

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Fragata F-104 Méndez Núñez de España (Armada)
Fragata F-104 Méndez Núñez de España (Armada)

La fragata Cristóbal Colón (F-105) encara la fase final de su despliegue en el Mediterráneo oriental, donde España mantiene presencia dentro de un dispositivo multinacional. Está previsto que el buque permanezca en la zona hasta el 7 de abril, momento en el que será relevado por la fragata Méndez Núñez (F-104), en una rotación planificada dentro de los ciclos habituales de la Armada.

Ambos buques pertenecen a la serie de fragatas F-100, consideradas el núcleo de la defensa aérea naval española y una de las plataformas más avanzadas de Europa en su categoría. El relevo, por tanto, no implica una reducción de capacidades, sino la continuidad de un mismo tipo de buque diseñado para actuar como escudo frente a amenazas aéreas, coordinar la defensa de una agrupación naval y operar integrado en fuerzas internacionales.

Con este relevo, la atención se desplaza hacia la Méndez Núñez, un buque que concentra tecnología avanzada y que está concebido para operar en escenarios de alta exigencia, con un conjunto de sistemas que la sitúan entre los buques más completos de la Armada.

Un “cerebro” de combate capaz de controlar el espacio aéreo

El elemento central de la fragata es el sistema de combate AEGIS, una arquitectura que integra sensores, radares y armamento en una red única capaz de gestionar el combate en tiempo real. Este sistema no solo permite detectar amenazas, sino también priorizarlas, asignarles armas y coordinar la respuesta de toda la agrupación naval.

Su radar principal, el SPY-1D, es un sistema multifunción de barrido electrónico capaz de rastrear simultáneamente decenas de objetivos aéreos y de superficie a gran distancia. A diferencia de radares convencionales, no necesita girar mecánicamente, lo que le permite actualizar la información de forma continua y reaccionar en segundos ante amenazas de alta velocidad.

En la práctica, esto convierte a la Méndez Núñez en algo más que una fragata: actúa como un nodo de mando capaz de dirigir la defensa aérea de otros buques, detectando amenazas antes incluso de que entren en el alcance de otras unidades.

Fragata F-104 Méndez Núñez de España (Europa Press)
Fragata F-104 Méndez Núñez de España (Europa Press)

Misiles, torpedos y cañones

La capacidad ofensiva y defensiva del buque se articula en torno a su sistema de lanzamiento vertical Mk-41, desde el que puede emplear misiles antiaéreos de distinto alcance. Estos misiles están diseñados para interceptar aeronaves, misiles de crucero e incluso amenazas más complejas, formando la primera línea de defensa de la flota.

A ello se suman los misiles antibuque Harpoon, destinados a atacar objetivos de superficie a larga distancia, y los torpedos ligeros Mk-46, orientados a la guerra antisubmarina. Esta combinación permite a la fragata operar en los tres dominios clásicos del combate naval: aire, superficie y subsuelo.

El buque incorpora además un cañón de 127 milímetros, capaz de proporcionar fuego naval contra objetivos en tierra o en el mar, así como sistemas de defensa de punto para interceptar amenazas a corta distancia, como misiles o embarcaciones rápidas.

Uno de los elementos que amplían el alcance operativo de la Méndez Núñez es su capacidad para operar un helicóptero SH-60B Seahawk. Estas aeronaves desempeñan un papel fundamental en la guerra antisubmarina, al poder desplegar sonoboyas, detectar contactos sumergidos y atacar con torpedos.

Además, el helicóptero permite extender la vigilancia más allá del horizonte del buque, realizar misiones de reconocimiento y apoyar operaciones de interdicción marítima. En escenarios donde la amenaza submarina es relevante, esta capacidad resulta clave para proteger tanto al propio buque como al conjunto de la fuerza naval.

Sistemas de supervivencia

La Méndez Núñez ha sido diseñada con criterios de baja detectabilidad, lo que reduce su firma radar y dificulta su localización por parte de sensores enemigos. Este enfoque, combinado con sistemas de guerra electrónica, le permite aumentar sus probabilidades de supervivencia en entornos hostiles.

El buque dispone de lanzadores de señuelos y contramedidas para desviar misiles entrantes, así como sistemas de detección de amenazas que complementan su radar principal. A ello se suma una estructura preparada para resistir daños en combate, con compartimentación interna y sistemas redundantes.

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Más allá de sus capacidades técnicas, la Méndez Núñez destaca por su integración en operaciones internacionales. A lo largo de su vida operativa ha participado en misiones de la OTAN, despliegues de larga duración y grupos de combate navales, lo que demuestra su capacidad para operar de forma conjunta con otras marinas.

Este tipo de misiones exige no solo capacidades militares, sino también interoperabilidad, comunicaciones avanzadas y procedimientos comunes, aspectos en los que las fragatas F-100 han sido diseñadas desde su origen.

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