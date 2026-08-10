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La Aemet activa la alerta meteorológica por el calor intenso y las tormentas con granizo que azotan al este de España: estas son las regiones más afectadas

Este lunes, los termómetros podrán alcanzar los 40 grados en la mitad sur de la península

La playa de las arenas en Valencia, a 6 de agosto de 2026. (EFE/ Ana Escobar)
La playa de las arenas en Valencia, a 6 de agosto de 2026. (EFE/ Ana Escobar)
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El calor intenso y las tormentas con granizo volverán a ser los protagonistas un día más. Este lunes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)prevé una jornada marcada por el aumento de las temperaturas en casi toda España y la inestabilidad en la mitad este del país.

El portavoz del organismo público, Rubén del Campo, detalla en un comunicado que “la inestabilidad irá perdiendo terreno, pero todavía podrán formarse tormentas en el este de la península, con posibilidad de que sean localmente fuertes y con granizo”.

Seguirán las noches tropicales, aquellas en las que en termómetro no baja de 20 grados, en mitad sureste peninsular y en Baleares. Pero también se darán noches tórridas, cuando queda por encima de 25 grados, en el litoral mediterráneo.

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Diez comunidades en aviso

Ante este escenario, la Aemet ha activado los avisos amarillo (peligro bajo) y naranja (peligro importante) en diez comunidades autónomas por temperaturas elevadas, lluvias, tormentas con granizo y mala mar.

Mapa de alertas meteorológicas para este lunes, 10 de agosto de 2026. (Aemet)
Mapa de alertas meteorológicas para este lunes, 10 de agosto de 2026. (Aemet)

En Aragón, el organismo público activa el aviso naranja por lluvias intensas y tormentas en Teruel, con acumulados de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, granizo grande y rachas muy fuertes de viento. También hay nivel amarillo en Huelva otras áreas de la comunidad por lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado y tormentas con posibilidad de granizo y viento fuerte. En el sur de Huesca se esperan temperaturas máximas de 36 grados.

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En la Comunidad Valenciana, el aviso naranja afecta al interior y litoral de Castellón, Valencia y Alicante por lluvias de hasta 40 litros por metro cuadrado y tormentas con granizo grande y viento muy fuerte. Además, se mantienen avisos amarillos en otras zonas por lluvias menos intensas, tormentas y fenómenos costeros con rachas que pueden superar los 80 kilómetros por hora.

En Castilla-La Mancha, la provincia de Albacete registra aviso naranja por lluvias intensas y tormentas con granizo grande y rachas muy fuertes de viento. El resto de la región permanece en aviso amarillo por tormentas y temperaturas elevadas, con máximas que alcanzan los 37 grados en algunas zonas.

En la Región de Murcia, la Aemet declara aviso naranja en el altiplano por lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado y tormentas con granizo y viento fuerte. El aviso amarillo se extiende a otras áreas por lluvias, tormentas y posibles granizos acompañados de rachas muy fuertes.

La Comunidad de Madrid estará en aviso amarillo por temperaturas elevadas, con máximas previstas de 35 grados en la sierra y 37 grados en el resto de la región.

En Baleares, Mallorca se encuentra bajo aviso naranja por temperaturas máximas de 39 grados en el interior y sur de la isla. El aviso amarillo afecta al resto de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, donde se esperan valores entre 36 y 38 grados.

España, un líder mundial en turismo, se enfrenta a un nuevo desafío: las olas de calor. Un estudio revela que los turistas que sufren temperaturas extremas son menos propensos a regresar, obligando al sector a adaptarse para no perder su atractivo.

Navarra permanece en aviso amarillo por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado y tormentas, que pueden ir acompañadas de granizo y viento fuerte.

En La Rioja, el aviso amarillo rige en la Ribera del Ebro por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado y tormentas con posibilidad de granizo y viento fuerte.

En Cataluña, varias zonas de Lleida y Tarragona se encuentran en aviso amarillo por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, así como temperaturas de hasta 36 grados en el Pirineo y la depresión central de Lleida.

Andalucía tiene activo el aviso amarillo por tormentas en áreas del norte de Almería y Granada, con granizo y rachas muy fuertes de viento. Además, se prevén temperaturas de hasta 38 grados en Córdoba, así como en distintas zonas de Jaén y en la cuenca del Genil en Granada.

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