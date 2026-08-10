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Receta de atún con tomate, el clásico guiso fácil de hacer en casa para preparar en cualquier momento del año

El atún es uno de los pescados azules más valorados por su aporte nutricional, en gran parte gracias a su contenido en ácidos grasos omega-3 y a su alta concentración de proteínas

Receta de atún con tomate, un guiso sencillo perfecto para comer en verano (Magnific)
Receta de atún con tomate, un guiso sencillo perfecto para comer en verano (Magnific)
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Es muy fácil encontrar hoy día un tartar de atún en casi cualquier restaurante de España. Pero hay recetas tradicionales, platos propios de la cocina de siempre, que también utilizan este maravilloso pescado azul, sacándole todo su partido. Es el caso del atún con tomate, una elaboración de esas de cocina de abuela, muy sencilla y con solo un puñado de ingredientes, que viene genial para solucionar cualquier comida.

Disfrutar de esta receta en temporada de atún, aproximadamente de abril a junio, es gloria bendita, aunque si no se encuentra fresco, se puede sustituir por una tajada de atún congelado de buena calidad. Para que quede muy jugoso, es importante cortar el pescado en trozos generosos y freírlos ligeramente antes de añadir la salsa, que terminará de cocinarlos por dentro. Es conveniente no excederse y cocinar el interior del pescado en su punto justo, evitando así que se quede seco.

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Propiedades del atún

El atún es uno de los pescados azules más consumidos y valorados dentro de la dieta habitual, especialmente en países como España. Su popularidad no solo se debe a su versatilidad en la cocina, sino también a su destacada composición nutricional. Esta especie se caracteriza por ser un pescado graso, con aproximadamente un 12 % de grasa. Sin embargo, esta grasa es mayoritariamente saludable, ya que es rica en ácidos grasos omega-3, lípidos esenciales que contribuyen al buen funcionamiento del sistema cardiovascular.

Además, el atún destaca por su elevado contenido en proteínas de alto valor biológico, con unos 23 gramos por cada 100 gramos de producto. Esta cantidad es incluso superior a la de muchas carnes, lo que lo convierte en una excelente fuente proteica para el mantenimiento y desarrollo de los tejidos corporales. Otro aspecto relevante del atún es su riqueza en vitaminas. Entre ellas sobresalen varias del grupo B, como la vitamina B6, la niacina y la vitamina B12.

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Receta de atún con tomate

El atún con tomate es un guiso sencillo y rápido, en el que el atún se dora ligeramente y después se termina de cocinar en una salsa de tomate casera y cebolla. El secreto está en controlar el punto de cocción del pescado y en lograr una salsa espesa y bien ligada.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 45 minutos
    • Preparación: 10 minutos
    • Cocción: 35 minutos

Ingredientes

  • 600 gramos de atún en un trozo o en tacos grandes
  • Sal
  • 2 dientes de ajo
  • 2 cebollas grandes
  • Aceite de oliva virgen extra
  • 400 gramos de salsa de tomate casera o tomate triturado

Cómo hacer atún con tomate, paso a paso

  1. Pelar y picar las cebollas y los ajos muy finos.
  2. En una cazuela de barro, verter un buen chorro de aceite y sofreír la cebolla y el ajo a fuego medio hasta que estén blandos y transparentes.
  3. Salar el atún y añadirlo a la cazuela. Dorar el atún por todas sus caras, sin pasarse para que no se seque.
  4. Cuando el atún esté sellado, añadir la salsa de tomate.
  5. Bajar el fuego y dejar cocer el conjunto durante 10 minutos, removiendo de vez en cuando para que la salsa no se pegue.
  6. Probar y ajustar de sal. Retirar del fuego cuando el atún esté jugoso y la salsa espesa.
  7. Servir caliente, idealmente en la misma cazuela.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 300 kcal aprox.
  • Proteínas: 33 g
  • Grasas: 15 g
  • Carbohidratos: 9 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En la nevera, bien tapado, aguanta 2 días. Si se congela, hasta 1 mes. Para recalentar, usar fuego bajo y añadir una cucharada de agua si la salsa está muy espesa.

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