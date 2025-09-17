España

Los contratos de Huawei en España preocupan también a Bruselas: “Podría dar lugar a injerencias extranjeras”

La comisaria Henna Virkkunnen avisa a que este hardware chino “puede potencialmente crear una dependencia de un proveedor de alto riesgo en un sector crítico y sensible”, pero no anuncia medidas

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Guardar
La jefa tecnológica de la
La jefa tecnológica de la UE, Henna Virkkunnen. (Europa Press)

El contrato del Gobierno para la gestión y almacenamiento digital de las escuchas policiales adjudicado a Huawei por 12,3 millones de euros despiertan cada vez más dudas en Bruselas por sus riesgos de seguridad.

Así lo ha puesto de manifiesto este miércoles la jefa tecnológica de la UE, Henna Virkkunnen. En una carta de respuesta a la pregunta formulada por el eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, la comisaria ha avisado que este hardware “puede potencialmente crear una dependencia de un proveedor de alto riesgo en un sector crítico y sensible, lo que aumentaría el riesgo de injerencia extranjera”.

La vicepresidenta comunitaria responsable de Telecomunicaciones se limita a señalar el riesgo sin anunciar medidas y relega el examen “de manera más general” de la seguridad y la resiliencia de las cadenas de suministro de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y sus infraestructuras a la “próxima revisión” del reglamento sobre ciberseguridad para la que no pone fecha.

Noticias del día 17 de septiembre del 2025.

No obstante, la Comisión Europea se ha mostrado esta vez más rotunda que la última vez que se pronunció sobre este asunto. Hace un mes, un portavoz de la Comisión reconoció en una respuesta a Infobae España que “Huawei representa riesgos materialmente más altos” que otros proveedores de telecomunicaciones, aunque se limitaron a comentar que el contrato adjudicado por Moncloa era “una decisión nacional”—porque la Comisión Europea no tiene capacidad para expulsar ni a Huawei ni a su competidor chino ZTE de las redes de los estados miembros—.

“La falta de una acción rápida expone a la UE en su conjunto a un riesgo claro”, advirtieron desde el Ejecutivo comunitario. Así, Bruselas ha instado nuevamente a los estados miembros a hacer uso de su “caja de herramientas 5G”, un paquete de medidas de seguridad aprobado el pasado 2020 para eliminar o restringir progresivamente los acuerdos con el proveedor chino en favor de alternativas de europeas más fiables.

Interior y Huawei defienden que es seguro

Desde el Ministerio del Interior aseguraron entonces que el sistema OceanStor Dorado era un sistema estanco, que no permitía el acceso de terceros a ningún tipo de información. Y preguntado por este periódico acerca de las últimas palabras de Virkkunenn, en la cartera que lidera Fernando Grande Marlaska insisten: “La contratación de sistemas de almacenamiento de Huawei no comporta ningún riesgo para la seguridad y cumple con los niveles requeridos en el Esquema Nacional de Seguridad, regulado en el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo”.

Se ha pregunto por qué el Gobierno "ha elegido una empresa china bajo sospecha para gestionar secretos de estado" (Fuente: Europa Press).

Mismas conclusiones señaló a Infobae España un portavoz de la compañía china, que insistió que “todos los productos de Huawei disponibles en el mercado español cumplen estrictamente con las leyes y normativas locales, así como con los criterios y estándares aplicables de admisión de productos”.

Respecto al producto referido, indicó que es un hardware de almacenamiento flash común que cumple con la regulación aplicable en el Esquema Nacional de Seguridad y con la guía de seguridad TIC de CCN-STIC. “Huawei no tiene acceso a los datos del cliente. Toda la información almacenada en el hardware pertenece al cliente y está a su exclusiva disposición”, afirman.

El contrato enfada a EEUU

Si Bruselas duda, el Congreso estadounidense lo tuvo claro desde el principio, y exigió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, romper el contrato con esta empresa. En una carta emitida al secretario de Comercio de EEUU, dos presidentes de subcomisiones del Congreso mostraron su “profunda preocupación” por la decisión de España, que suponía importantes implicaciones para la seguridad de los datos digitales de Estados Unidos y las asociaciones en telecomunicaciones con países democráticos. “Huawei y otras empresas chinas que utilizan vínculos documentados con el Partido Comunista Chino, representan riesgos considerables para la seguridad nacional y económica.

En 2019, la Administración Trump reconoció que estos riesgos eran “inaceptables” y prohibió que Huawei y ZTE participaran en las redes de telecomunicaciones de Estados Unidos.

Temas Relacionados

UEHuaweiChinaEEUUMinisterio del InteriorEspaña-NacionalEspaña NoticiasEspaña-Internacional

Últimas Noticias

José Luis Martínez-Almeida comparte con Serrano llamar “gentuza” a los manifestantes de La Vuelta: “No es un calificativo alejado de la realidad”

Sin embargo, el alcalde de Madrid ha admitido que “la mayoría” de los 100.000 asistentes congregados “eran pacíficos”

José Luis Martínez-Almeida comparte con

Un abogado explica las 10 cláusulas laborales a las que tu empresa no te puede obligar: “Son ilegales”

Entre las advertencias, el letrado explica que las empresas no te pueden obligar a renunciar a tus vacaciones o a hacer horas extras sin tu consentimiento

Un abogado explica las 10

Andy, de Andy y Lucas, se sincera sobre su relación con los hijos de su mujer: “Para mí la palabra ‘padre’ no es poner la semilla”

El gaditano se ha abierto en el programa ‘Me quedo conmigo’ de Mediaset Infinity sobre su carrera, su papel como padre y su rinoplastia

Andy, de Andy y Lucas,

El curioso animal que dio nombre a España y solo se puede ver en un zoo de Valencia

Cuatro nuevas crías convierten al Bioparc Valencia en un referente europeo para la conservación de animales

El curioso animal que dio

Tarta de la abuela, el postre sin horno que sabe a infancia y que todo el mundo puede preparar en casa

Sin duda, esta tarta a capas es una de las recetas más famosas y fáciles de preparar del recetario dulce español

Tarta de la abuela, el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

José Luis Martínez-Almeida comparte con

José Luis Martínez-Almeida comparte con Serrano llamar “gentuza” a los manifestantes de La Vuelta: “No es un calificativo alejado de la realidad”

Subastan un Ferrari y un Mercedes de alta gama incautados al narcotráfico con un precio de salida de 150 euros

Llega a España el primer fármaco para un subtipo de ELA 30 años después de haberse aprobado en la UE

La Comisión Antiviolencia propone sancionar con 3.000 y 4.000 euros de multa a 17 ciudadanos por las protestas pro-Palestina en la Vuelta ciclista

La Audiencia Nacional ordena subastar los coches de lujo de Víctor de Aldama antes de dictar sentencia

ECONOMÍA

Un abogado explica las 10

Un abogado explica las 10 cláusulas laborales a las que tu empresa no te puede obligar: “Son ilegales”

José Elías, contundente con la situación laboral: “Hay mucha gente que está en negocios de mierda y no lo sabe”

María de Jesús Comellas experta en Educación, sobre las abuelas que cuidan niños: “No queremos cobrar, pero de vez en cuando se podría pagar a un canguro”

La prima negativa de la opa de BBVA sobre Sabadell baja al 5,6%, aun así los accionistas perderían dinero si la aceptan

María Cristina Clemente, notaria, sobre donar en vez de esperar a heredar: “Las donaciones en vida son absolutamente desaconsejables”

DEPORTES

La tenista que denunció un

La tenista que denunció un episodio de racismo en el US Open es criticada por burlarse de la comida china

El joven atleta Gout Gout, que debe su nombre a un error y que aspira a ser el nuevo Usain Bolt, se presenta en sociedad en el Mundial de Atletismo de Tokio

Una leyenda del tenis habla sobre la retirada de Novak Djokovic: “Él asume que no va a volver a ganar un Grand Slam”

De ganar el oro olímpico a retirarse del Mundial de Atletismo, Jordan Díaz explica los motivos: “Estoy sin palabras”

Un nuevo español a la UFC: Hecher Sosa se gana el contrato tras vencer a Mackson Lee por decisión unánime