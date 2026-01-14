La fragata ‘Blas de Lezo’ de la Armada participa junto a la US Navy en uno de los ejercicios militares marítimos más exigentes del mundo

Fragata 'Blas de Lezo' (EMAD)

La fragata española ‘Blas de Lezo’ ha zarpado desde Ferrol para participar en el ejercicio COMPTUEX (Composite Training Unit Exercise). Se trata de un entrenamiento de la Marina de Estados Unidos que está considerado como uno de los más complejos y realistas del ámbito naval internacional. Durante dos meses, la tripulación de este buque de la Armada se integrará en el grupo de combate liderado por el portaaviones ‘George H. W. Bush’ con el objetivo de certificar sus capacidades de combate.

La ‘Blas de Lezo’, tras una escala técnica en la base naval de Rota, ha puesto rumbo al Atlántico norte para incorporarse a este exigente programa de certificación operativa. El COMPTUEX es un paso previo obligatorio para los despliegues reales de la Marina de Estados Unidos, donde los distintos buques, portaaviones, fragatas, submarinos, buques anfibios y aviación embarcada, deben demostrar su preparación para operar conjuntamente en escenarios de alta intensidad.

Además, la fragata embarcará parte del Grupo Aeronaval de CEVACO-EVADIZ (GAVA), que también será certificado durante la operación, reforzando así la capacitación global de la Armada española. Durante el ejercicio, la dotación será evaluada constantemente, enfrentándose a situaciones complejas y simulaciones de combate que pondrán a prueba tanto la tecnología del buque como la preparación, la toma de decisiones y la cohesión de la tripulación.

Submarino 'Isaac Peral' (Armada Española)

“Compartir” con la US Navy

Según el capitán de fragata Pedro Ramos, comandante del buque español, “operar con unidades norteamericanas nos permite emplear procedimientos comunes, compartir estándares y comprobar en la práctica que hablamos el mismo lenguaje operativo”. Esto facilita la cooperación en futuras misiones internacionales y mejora la seguridad en escenarios globales.

España ya cuenta con experiencia en estos ejercicios, participando en ediciones previas con fragatas como la ‘Almirante Juan de Borbón’ y la ‘Méndez Núñez’. Según el comandante Ramos, la presencia española en COMPTUEX “pone de relieve la profesionalidad de la Armada y debe generar un mensaje de confianza en la preparación y capacidad de nuestras Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad”.

Participación española en la misión

La integración de la fragata ‘Blas de Lezo’ en un grupo de combate estadounidense permite profundizar en la interoperabilidad entre ambas marinas. El comandante destaca la importancia del ejercicio. “Supone un hito de gran relevancia dentro de nuestro ciclo operativo, que afrontamos con gran ilusión y una excelente oportunidad para incrementar el nivel de adiestramiento”, explica.

Desde el punto de vista tecnológico, la ‘Blas de Lezo’, de la 31ª Escuadrilla de Superficie y perteneciente a la clase F-100, está equipada con el sistema de combate AEGIS, muy similar al utilizado por los destructores estadounidenses clase Arleigh Burke. Esto le permite integrarse fácilmente en los procedimientos y redes tácticas de la US Navy, aportando capacidades avanzadas, especialmente en defensa antiaérea.

La participación de la ‘Blas de Lezo’ en este ejercicio internacional refuerza la posición estratégica de España y su compromiso con la seguridad y la cooperación en defensa a nivel global. Además, supone una demostración de que, en el ámbito puramente militar, España y EEUU siguen siendo plenos aliados que coinciden en despliegues conjuntos de la OTAN o de coaliciones concretas.