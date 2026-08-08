La taberna junto a un faro para tomar algo este verano en A Coruña, según Guía Repsol: “Increíbles vistas a la playa y molletes de pulpo y queso Arzúa”

Mollete de pulpo en la Taberna Ariete, en Carnota, A Coruña (Instagram / @hotelaltonadockfarodelarino)

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En la enigmática Costa da Morte, hay rincones donde los atardeceres se viven de una forma muy especial, con una ración de pulpo y un vino como perfectos acompañantes. La Guía Repsol, una de las guías gastronómicas más importantes de nuestro país, recomienda lugares donde comer bien y disfrutar, al mismo tiempo, de una de las mejores vistas de la costa, y una de ellas es La Taberna El Ariete, en Carnota (A Coruña).

La taberna forma parte del Hotel Faro Lariño, un antiguo faro que dejó su función de guía marítima para albergar uno de los hoteles más encantadores del litoral coruñés. A solo unos metros del edificio se encuentra esta taberna, que la guía reconoce desde 2023 con uno de sus Soletes. “Esta taberna propone un picoteo sencillo y unas increíbles vistas a la playa. Tiene molletes de pulpo y queso Arzúa o de lacón y pimientos”, recomiendan los expertos de Repsol.

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Su nombre, explican desde el propio hotel, busca hacer un tributo a las gentes de Carnota que dieron todo por salvar a los náufragos del barco Ariete, construido para la Armada Española y naufragado en 1966 frente a la Costa da Morte. La taberna, una cabala de madera construida sobre el mismo acantilado que comparte con el faro, cuenta con unas espectaculares vistas a la playa de Ancoradoiro, un enclave de arena fina y aguas cristalinas elegido por algunos por sus fantásticas olas aptas para los deportes de agua más arriesgados.

Taberna Ariete, junto al Faro de Lariño, en A Coruña (Hotel Faro Lariño)

Esta taberna coruñesa, anexa al hotel, presenta una propuesta gastronómica centrada en sabores tradicionales de Galicia, aunque adaptados a formatos actuales y desenfadados. Su carta destaca por la calidad de sus conservas premium, todas ellas procedentes de las propias Rías Gallegas y con el sello de la Conservera Portomar. En la lista, opciones como mejillones extragrandes, berberechos al natural, sardinillas, anchoas, boquerones aliñados, zamburiñas o navajas, todas entre 15 y 20 euros.

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Como picoteo, en la Taberna Ariete ofrecen también croquetas de jamón ibérico y de chipirones en su tinta, pulpo a la gallega y empanada galuriña con diferentes rellenos. Los molletes calientes son la otra gran especialidad, con opciones que combinan productos gallegos como pulpo, lacón, mejillón en escabeche, ventresca de atún, chorizo gallego o quesos de Arzúa y San Simón. Completa la carta una selección de pizzas elaboradas con masa madre y combinadas de quesos gallegos, embutidos y productos del mar.

Vistas espectaculares y buen comer en la Costa da Morte

Hablando de Galicia, una de las zonas con mejor gastronomía de España y con los enclaves costeros más espectaculares del norte peninsular, es lógico pensar que existen cientos de lugares donde ambas cosas se den al mismo tiempo. El buen comer y las impresionantes vistas hacia el mar son las características principales de estos Soletes, bares y restaurantes informales premiados por la Guía Repsol a los que dar una oportunidad en la costa de A Coruña.

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Beach Club Las Dunas, en Arteixo (La Duna Surf)

La Duna (Arteixo): “En el borde del mar, al pasar la playa de Barrañan. Perfecto para tomar algo a media tarde, un picoteo o una hamburguesa, y dejarte llevar por el ambiente de fiesta”.

Restaurante A Ventana (Laxe): “El espectacular ventanal frente a la playa de Laxe da nombre a este establecimiento y es su principal reclamo. No es para menos”.

Asteria Beach Caion (Caion): “En la playa de Caión, excelentes vistas sobre la bahía y sus acantilados, y generosas tapas tras un día de surf: raxo, pastel de cabracho, croquetas, etc. La puesta de sol desde este lugar quita el hipo”.

Golfo Nordés (Playa de Razo): “Pequeño chiringuito sobre la espectacular playa de Razo, la más grande de Galicia. Aquí se come parrilla, concretamente pescados del día y de la zona”.

As Furnas (Playa de As Furnas): “Este pequeño hostal asomado a la rompiente cuenta en verano con una de las terrazas que, aunque no muy amplia, está entre las más demandadas de la zona. Pide bocadillo de pulpo”.

Playa de As Furnas, en A Coruña (Shutterstock).

Restaurante Saburil (Praia de Nemiña) : “Un arroz con bogavante o cualquier plato de pescado o marisco frente a la playa de Nemiña es una buena idea en Muxía, especialmente cuando llega el buen tiempo. Las vistas desde su terraza son únicas”.

Cafetería O Forcado (Ézaro): “Se encuentra en la carretera que recorre la Costa da Morte uniendo algunos de sus principales puntos turísticos, y destaca por su terraza, las vistas y una extensa carta de café”.

Restaurante Ancoradoiro (Ancoradoiro): “Restaurante a pie de playa aunque sin pisar la arena para tomarse una buena mariscada y pescado fresco, especialmente la merluza y quedarse embobado con las vistas”.