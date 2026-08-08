En 1963, un gato pasó 13 minutos en el espacio: la olvidada historia de Félicette, la primera y única “astrogata” de la historia

En 1963, los franceses enviaron al espacio a Félicette, la primera y única "astro-gata"

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Antes de que el astronauta soviético Yuri Gagarin se convirtiese en abril de 1961 en la primera persona en viajar al espacio, fueron varios los seres vivos que le abrieron el camino. Tal y como señala la NASA en su página web, una de las teorías predominantes sobre los peligros de los vuelos espaciales era que los seres humanos no podrían sobrevivir a largos periodos de ingravidez.

Por este motivo, durante años, científicos estadounidenses y soviéticos se encargaron de enviar al espacio a animales de distintas especies para poner a prueba la capacidad para el lanzamiento y la posibilidad de traerlos de vuelta sano y salvo.

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En 1947, Estados Unidos mandó al espacio a varias moscas de la fruta, que se convirtieron en los primeros seres vivos en salir de la atmósfera terrestre. A este hito le seguiría el de Albert II, un mono reshus que en 1949 fue el primer mamífero en el espacio, o el de Laika, la perrita lanzada por la Unión Soviética en 1957 que pasó a ser el primer animal en orbitar la Tierra, a bordo de la nave Sputnik 2. Lamentablemente, no sobrevivió a la misión, pues murió de hipertermia.

Laika se convirtió en el primer mamífero en orbitar la Tierra. (Wikimedia Commons)

Laika o el chimpancé Ham, el primer gran simio en viajar al espacio, rápidamente se convirtieron en iconos por su contribución al desarrollo de la exploración espacial. Sin embargo, otros animales que se convirtieron en astronautas forzosos no han trascendido a la memoria colectiva o su reconocimiento no ha sido tan amplio.

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Es el caso de Félicette, que ostenta el título del primer gato en viajar al espacio y, además, el del único en la historia en hacerlo con éxito, pues, de hecho, pudo regresar con vida a la Tierra de su misión espacial.

De gata callejera a hacer historia en el espacio

Félicette fue una gata callejera blanca y negra que nació en las calles de París y fue recogida por un comerciante de animales que posteriormente la vendió al Gobierno francés para llevar a cabo el proyecto. En 1963, los especialistas de la agencia espacial Centre d’Enseignement et de Recherches de Médecine Aéronautique (CERMA) se encargaron de reunir a 14 felinos (entre los que se encontraba Félicette) para seleccionar al que sería enviado al espacio.

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En un momento en el que la conciencia sobre el bienestar animal era mucho menor que en la actualidad, los animales fueron sometidos a un duro entrenamiento con cápsulas de Fuerza g y cámaras de comprensión. Varias semanas después, Félicette fue seleccionada para la misión espacial porque mantenía su temperamento tranquilo y era la única apta físicamente, pues los otros candidatos habían engordado durante el proceso.

La gata Félicette, la primera y única de su especie en viajar al espacio

En aquel momento, sin embargo, la gata no tenía el nombre con el que la conocemos ahora. Para evitar encariñarse con los sujetos (pues eso es lo que eran, sujetos de un experimento que serviría para determinar los efectos del viaje espacial en el organismo de un ser vivo), los gatos eran denominados mediante un código. El de Félicette era C341.

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Fue después, tras su exitoso viaje, cuando la expansión de la noticia motivó que la “astrogata” tuviese un nombre. Tal y como señala en su página web The Guinness World Records (en el que el ejemplar figura por ser el primer gato en viajar al espacio), la prensa francesa la bautizó erróneamente como Félix, en honor al famoso gato de dibujos animados del mismo nombre de la era del cine mudo. “Poco después, tras confirmación por parte de CERMA de que era hembra, el nombre se cambió a Félicette”.

El exitoso viaje espacial de Félicette

El viaje tuvo lugar el 18 de octubre de 1963, pocos minutos después de las 08.00 horas, desde la base de Hammaguir, perteneciente al Centre interarmées d’essais d’engins spéciaux (CIEES) y ubicada en Argelia. Félicette fue subida al cohete sonda Veronique AGI 47 y lanzada con éxito al espacio. Durante los 13 minutos que duró el vuelo, que llevó a la gata a 157 kilómetros de altitud, esta pudo experimentar la ingravidez.

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Tras este tiempo, la nave descendió en paracaídas y fue recuperada. Félicette tenía unos electrodos implantados quirúrgicamente en su cerebro para registrar su actividad neurológica, con el objetivo de entender los efectos que el viaje espacial provocase.

La misión Crew-11 de la NASA ameriza con éxito en el océano frente a la costa de San Diego (California, EE.UU)

Lamentablemente, pese a que la gata había conseguido regresar con vida a tierra firme, fue sacrificada dos meses después para estudiar a fondo las consecuencias de la ingravidez y la radiación.

Tras unos pocos días desde el lanzamiento de Félicette, el 24 de octubre, Francia intentó volver a mandar al espacio a otro gato. Sin embargo, el cohete presentó problemas y el animal no sobrevivió. Francia abandonó entonces los experimentos espaciales con gatos.

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De titulares de prensa a una estatua en su honor

El rostro de Félicette apareció en sellos y periódicos de todo el mundo recogieron su vuelo espacial. “Gato espacial vuelve vivo”, titulaba The Sydney Morning Herald, que indicaba que ya previamente los lanzamientos franceses, realizados con roedores, habían perseguido el objetivo de “encontrar los efectos de la ausencia de gravedad en el sistema nervioso y la actividad cerebral de un animal”.

Estatua de Félicette erigida en 2019 en la Universidad Internacional del Espacio (International Space University)

“Los estadounidenses usaron monos y los rusos usaron perros. Ahora, los franceses, que insisten en ser originales e independientes, están usando gatos para vuelos de prueba de sus vehículos españoles”, escribía The Pittsburgh Press. “Así fue como Félicette, que solo unas semanas antes era una despreocupada gata callejera en París, terminó dentro de un estruendoso cohete sobre el Sáhara, rumbo al espacio exterior. ¡C’est la vie!“.

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Pese a ello, poco después el legado de Félicette se fue perdiendo, y no fue hasta 2019, gracias a una campaña de internet encabezada por Matthew Serge Guy, cuando recibió un cierto reconocimiento. En la Universidad Internacional del Espacio, en Estrasburgo (Francia), se encuentra desde entonces una estatua de bronce dedicada a la “astrogata” posada sobre la bola del mundo, un homenaje a uno de los animales que se convirtieron en víctimas de la carrera espacial.