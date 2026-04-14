Nace una cría de orangután de Borneo en el Zoo de Madrid: la especie se encuentra en peligro crítico de extinción

Zoo Aquarium de Madrid ha celebrado el nacimiento de una nueva cría de orangután de Borneo. (Zoo Aquarium Madrid)

Este mes de abril, el Zoo Aquarium de Madrid ha celebrado el nacimiento de una cría de una de las especies más amenazadas del planeta: el orangután de Borneo (Pongo pygmaeus), declarado como “en peligro crítico de extinción” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la categoría de amenaza más elevada antes de su desaparición en estado salvaje.

Según ha señalado en un comunicado el zoológico —que participa en el Programa Europeo de Cría y Conservación (EEP) de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA) y colabora con organizaciones como Hutan, que protege a los orangutanes de Borneo y Sumatra—, el nacimiento de la cría de orangután de Borneo se produjo en la madrugada del pasado 2 de abril.

El ejemplar, un macho que pesó alrededor de un kilo y medio, evoluciona favorablemente. Así lo ha explicado la cuidadora de los orangutanes del Zoo, Maica Espinosa: “Se le ve fuerte, se agarra bien desde el primero momento y protesta muy poco cuando tiene hambre, porque la madre enseguida lo coloca para mamar”, ha señalado. “En esta primera etapa, la actividad del pequeño se limita a comer, dormir y seguir creciendo”.

Nace un orangután de Borneo en Zoo Aquarium de Madrid. (Zoo Madrid/Europa Press)

Según ha destacado el zoológico, su madre Surya, que ya ha tenido con anterioridad tres crías, “es una auténtica madraza”: “Cuando el pequeño está mamando, todo se detiene. Ella se queda completamente quieta hasta que termina y, solo entonces, se desplaza para comer o realizar cualquier otra actividad”, ha explicado Espinosa.

El nacimiento del pequeño, que todavía no tiene nombre —Zoo Aquarium de Madrid abrirá en los próximos días el proceso de participación para que se elija el nombre de la cría a través de las propuestas de los cuidadores, todas ellas comenzando como la letra S para mantener la tradición de conservar la inicial de la madre—, ya ha generado “una gran expectación” en el grupo familiar de orangutanes del centro.

En peligro crítico de extinción

Los orangutanes de Borneo son una de las especies más amenazadas del mundo. Tal y como señala la UICN, las poblaciones en Sumatra y Borneo han descendido drásticamente en el último siglo, pasando de 325.000 ejemplares a solamente 50.000.

Imagen de archivo de una cría de orangután. (Arie Bas/Wikimedia Commons)

Una de las principales amenazas a la que se enfrenta el orangután de Borneo es la destrucción de su hábitat, especialmente por la deforestación, la expansión agrícola y la explotación maderera. Esto hace que se fragmente y se pierda.

También los incendios perjudican sus hábitats: “En Borneo, los incendios ocurren anualmente y son responsables de una pérdida significativa de bosques con consecuencias dramáticas para ciertas poblaciones de orangutanes”, se recoge en la ficha de la especie de la Lista Roja de la UICN. “Por ejemplo, el 90% del Parque Nacional Kutai se perdió debido a incendios masivos en 1983 y 1998, y su población de orangutanes de Borneo se redujo de aproximadamente 4000 individuos en la década de 1970 a tan solo 600″.

A esto se suma la caza furtiva y el tráfico ilegal de especies, que continúan siendo graves problemas a los que estos grandes primates se enfrentan.

*Con información de Europa Press