Gonzalo Miró ‘se queda’ con el sitio de Jesús Cintora este verano: será el nuevo presentador de ‘Malas Lenguas’

Gonzalo Miró y Ane Ibarzabal, nuevos presentadores de 'Malas Lenguas'. / RTVE

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Nuevo rostro al frente de Malas Lenguas. Gonzalo Miró debuta este lunes 3 de agosto como presentador del programa de actualidad de RTVE, tomando el relevo de Jesús Cintora durante sus vacaciones de verano. El colaborador estará acompañado por la periodista Ane Ibarzabal, su compañera e integrante habitual de la redacción del formato, que ejercerá como copresentadora durante estas semanas.

Con este movimiento, RTVE ha conseguido dos cosas. Por un lado mantiene la continuidad de uno de sus espacios de referencia para el análisis de la actualidad política y social, y por otro le da una nueva oportunidad al hijo de Pilar Miró. Gonzalo afronta así un nuevo reto profesional después de haber estado esta temporada al frente de Directo al grano, donde compartió presentación con Marta Flich.

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La Corporación ha depositado su confianza en uno de los comunicadores más habituales de los programas de debate televisivo. A lo largo de los últimos años, Gonzalo Miró ha participado en numerosos espacios de actualidad política, social y deportiva, consolidándose como una de las voces más reconocibles de la pequeña pantalla.

Marta Gómez Montero y Jesús Cintora, este sábado en 'Malas Lenguas Noche'.

En esta nueva etapa, el periodista estará respaldado por Ane Ibarzabal, una profesional vinculada a Malas Lenguas desde el nacimiento del programa. Especializada en información y coberturas de actualidad, cuenta con una amplia experiencia en informativos y espacios de análisis, un perfil que garantiza la continuidad del tono informativo del formato.

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RTVE mantiene la apuesta por su formato de actualidad

Durante las próximas semanas, Gonzalo Miró y Ane Ibarzabal conducirán Malas Lenguas de lunes a viernes tanto en La 1 como en La 2. Además, también asumirán la presentación de Malas Lenguas Noche, la edición especial que se emite los sábados en el segundo canal de RTVE.

El objetivo será mantener las señas de identidad con las que el programa se ha consolidado desde su estreno: información, análisis de la actualidad, datos sobre las noticias de última hora, opiniones de colaboradores y profesionalidad.

Gonzalo Miró, en la presentación de 'Directo al grano'. (FesTVal)

Cambios también en ‘Directo al grano’

El desembarco de Gonzalo Miró en Malas Lenguas provoca también cambios en otro de los formatos de actualidad de RTVE. Mientras permanezca al frente del programa de Jesús Cintora, Directo al grano quedará en manos de Marta Flich, que regresa tras sus vacaciones, junto al meteorólogo y presentador Martín Barreiro.

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De este modo, la cadena reorganiza sus principales espacios informativos durante el periodo estival sin alterar su programación habitual, confiando en rostros ya conocidos por la audiencia para cubrir las ausencias de verano.

Hablamos con Gonzalo de su papel como presentador en 'Directo al grano', el nuevo magacine de actualidad para las tardes de RTVE.

El estreno de Gonzalo Miró al frente de Malas Lenguas supone, además, un nuevo paso en su trayectoria televisiva. Tras años como colaborador y analista, el comunicador asume ahora la responsabilidad de liderar en solitario uno de los formatos de actualidad con mayor presencia en la programación diaria de RTVE, una oportunidad con la que pondrá a prueba su faceta como presentador en una de las franjas más competitivas del verano.

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