Silvia Intxaurrondo se enfrenta a RTVE en los juzgados mientras su futuro apunta a La Séptima

Silvia Intxaurrondo en 'La hora de la 1' (RTVE)

Silvia Intxaurrondo afronta este jueves una de las citas más importantes de su trayectoria en RTVE. La periodista y presentadora de La Hora de La 1 tiene señalado un juicio con la corporación pública en el que reclama tanto el reconocimiento de una plaza de carácter indefinido no fijo como la recuperación de las condiciones económicas que disfrutaba antes de que su situación laboral fuera regularizada tras una resolución de la Inspección de Trabajo.

La vista llega, además, en un momento especialmente delicado para el futuro profesional de la periodista. Mientras mantiene abierto este frente judicial con RTVE, distintas informaciones apuntan a que su nombre estaría sobre la mesa de La Séptima, el nuevo canal nacional de TDT que comenzará sus emisiones el próximo 5 de noviembre y que trabaja desde hace meses en la incorporación de rostros reconocibles para su futura programación.

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Aunque la propia Intxaurrondo ha insistido recientemente en que regresará a TVE tras sus vacaciones, las especulaciones sobre su futuro no han dejado de crecer durante las últimas semanas.

Silvia Intxaurrondo en una imagen de redes sociales (Instagram)

Qué reclama Silvia Intxaurrondo a RTVE

El origen del conflicto se remonta al momento en que la Inspección de Trabajo concluyó que la relación laboral de la periodista con RTVE, a través de la sociedad Sukun Comunicación, no se ajustaba a la normativa vigente. A raíz de esa resolución, la corporación tuvo que incorporarla directamente a su plantilla mediante un contrato laboral.

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Según ha trascendido, RTVE planteó inicialmente la posibilidad de mantener unas condiciones económicas similares a las anteriores mediante un contrato de artista. Sin embargo, esa fórmula no convenció a la presentadora, que entendía que no respondía a lo establecido por la resolución administrativa.

Finalmente, la cadena pública formalizó un contrato ajustado al convenio colectivo, complementado con diferentes conceptos por la presentación y dirección del espacio matinal, situando su retribución anual en torno a los 140.000 euros.

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La demanda presentada por Intxaurrondo busca recuperar las condiciones retributivas que tenía anteriormente —cuando percibía alrededor de 253.000 euros anuales a través de su sociedad— y que el juzgado le reconozca la condición de trabajadora indefinida no fija, una figura jurídica que únicamente puede ser otorgada por vía judicial y que reforzaría su estabilidad dentro de RTVE.

En principio, no está previsto que la periodista declare durante la vista, salvo que alguna de las partes lo solicite.

La periodista Silvia Intxaurrondo, presentadora de 'La Hora de la 1'. (Europa Press)

La Séptima sigue buscando grandes fichajes

Paralelamente a este proceso judicial, el nombre de Silvia Intxaurrondo ha aparecido vinculado en las últimas semanas a La Séptima, el nuevo canal de televisión en abierto impulsado por Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo (SIETE).

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Diversas informaciones del sector apuntan a que José Miguel Contreras, uno de los principales impulsores del proyecto, habría mantenido conversaciones con la periodista para conocer su disposición de cara a una posible incorporación. No obstante, las negociaciones no resultarían sencillas y, por el momento, no existiría ningún acuerdo cerrado.

La nueva cadena prepara una importante apuesta por la información, el directo y la producción propia con el objetivo de hacerse un hueco en la TDT nacional. Su estreno está previsto para el 5 de noviembre y sus responsables ya han comenzado a desvelar algunas de las líneas maestras del proyecto bajo el lema “Siete motivos por los que lo nuestro va en serio”.

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Un nuevo canal que quiere competir con laSexta y Cuatro

Imagen del logotipo de La Séptima. (La Séptima)

La Séptima aspira a convertirse en una nueva televisión generalista con una programación basada en la actualidad, el infoentretenimiento y la producción nacional. El proyecto contempla una inversión de entre 20 y 25 millones de euros durante sus primeros años de actividad y confía en alcanzar una cuota de pantalla de entre el 1,5 % y el 2 % para consolidarse en el mercado televisivo.

Uno de los principales focos de atención está puesto en los rostros que liderarán la programación de La Séptima. En las últimas semanas han cobrado fuerza nombres como los de Silvia Intxaurrondo, Javier Ruiz y Àngels Barceló, tres periodistas de reconocido perfil informativo vinculados a la actualidad política. Sin confirmar incorporaciones, José Miguel Contreras sí dejó una pista sobre el estado de las negociaciones al ser preguntado por estos posibles fichajes: “De estos tres, hay uno que no va a estar seguro, hay otro que es posible y otro que yo espero que sí”. Una declaración que no hizo sino alimentar las especulaciones sobre quiénes serán finalmente las caras visibles del nuevo canal.

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Mientras el canal continúa perfilando su parrilla y negocia la incorporación de nuevos rostros, el futuro de Silvia Intxaurrondo sigue abierto. El desenlace del procedimiento judicial con RTVE podría marcar un punto de inflexión en una etapa profesional en la que la periodista continúa siendo una de las caras más relevantes de la televisión pública y una de las presentadoras más cotizadas del panorama audiovisual español.