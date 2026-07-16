España

Silvia Intxaurrondo se enfrenta a RTVE en los juzgados mientras su futuro apunta a La Séptima

La presentadora de La Hora de La 1 reclama recuperar las condiciones laborales que tenía antes de la regularización de su contrato, mientras su nombre figura entre los profesionales con los que habría contactado la nueva cadena

Guardar
Google icon
Silvia Intxaurrondo en 'La hora de la 1' (RTVE)
Silvia Intxaurrondo en 'La hora de la 1' (RTVE)

Silvia Intxaurrondo afronta este jueves una de las citas más importantes de su trayectoria en RTVE. La periodista y presentadora de La Hora de La 1 tiene señalado un juicio con la corporación pública en el que reclama tanto el reconocimiento de una plaza de carácter indefinido no fijo como la recuperación de las condiciones económicas que disfrutaba antes de que su situación laboral fuera regularizada tras una resolución de la Inspección de Trabajo.

La vista llega, además, en un momento especialmente delicado para el futuro profesional de la periodista. Mientras mantiene abierto este frente judicial con RTVE, distintas informaciones apuntan a que su nombre estaría sobre la mesa de La Séptima, el nuevo canal nacional de TDT que comenzará sus emisiones el próximo 5 de noviembre y que trabaja desde hace meses en la incorporación de rostros reconocibles para su futura programación.

PUBLICIDAD

Aunque la propia Intxaurrondo ha insistido recientemente en que regresará a TVE tras sus vacaciones, las especulaciones sobre su futuro no han dejado de crecer durante las últimas semanas.

Silvia Intxaurrondo en una imagen de redes sociales (Instagram)
Silvia Intxaurrondo en una imagen de redes sociales (Instagram)

Qué reclama Silvia Intxaurrondo a RTVE

El origen del conflicto se remonta al momento en que la Inspección de Trabajo concluyó que la relación laboral de la periodista con RTVE, a través de la sociedad Sukun Comunicación, no se ajustaba a la normativa vigente. A raíz de esa resolución, la corporación tuvo que incorporarla directamente a su plantilla mediante un contrato laboral.

PUBLICIDAD

Según ha trascendido, RTVE planteó inicialmente la posibilidad de mantener unas condiciones económicas similares a las anteriores mediante un contrato de artista. Sin embargo, esa fórmula no convenció a la presentadora, que entendía que no respondía a lo establecido por la resolución administrativa.

Finalmente, la cadena pública formalizó un contrato ajustado al convenio colectivo, complementado con diferentes conceptos por la presentación y dirección del espacio matinal, situando su retribución anual en torno a los 140.000 euros.

La demanda presentada por Intxaurrondo busca recuperar las condiciones retributivas que tenía anteriormente —cuando percibía alrededor de 253.000 euros anuales a través de su sociedad— y que el juzgado le reconozca la condición de trabajadora indefinida no fija, una figura jurídica que únicamente puede ser otorgada por vía judicial y que reforzaría su estabilidad dentro de RTVE.

En principio, no está previsto que la periodista declare durante la vista, salvo que alguna de las partes lo solicite.

La periodista Silvia Intxaurrondo, presentadora de 'La Hora de la 1'. (Europa Press)
La periodista Silvia Intxaurrondo, presentadora de 'La Hora de la 1'. (Europa Press)

La Séptima sigue buscando grandes fichajes

Paralelamente a este proceso judicial, el nombre de Silvia Intxaurrondo ha aparecido vinculado en las últimas semanas a La Séptima, el nuevo canal de televisión en abierto impulsado por Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo (SIETE).

Diversas informaciones del sector apuntan a que José Miguel Contreras, uno de los principales impulsores del proyecto, habría mantenido conversaciones con la periodista para conocer su disposición de cara a una posible incorporación. No obstante, las negociaciones no resultarían sencillas y, por el momento, no existiría ningún acuerdo cerrado.

La nueva cadena prepara una importante apuesta por la información, el directo y la producción propia con el objetivo de hacerse un hueco en la TDT nacional. Su estreno está previsto para el 5 de noviembre y sus responsables ya han comenzado a desvelar algunas de las líneas maestras del proyecto bajo el lema “Siete motivos por los que lo nuestro va en serio”.

Un nuevo canal que quiere competir con laSexta y Cuatro

Imagen del logotipo de La Séptima. (La Séptima)
Imagen del logotipo de La Séptima. (La Séptima)

La Séptima aspira a convertirse en una nueva televisión generalista con una programación basada en la actualidad, el infoentretenimiento y la producción nacional. El proyecto contempla una inversión de entre 20 y 25 millones de euros durante sus primeros años de actividad y confía en alcanzar una cuota de pantalla de entre el 1,5 % y el 2 % para consolidarse en el mercado televisivo.

Uno de los principales focos de atención está puesto en los rostros que liderarán la programación de La Séptima. En las últimas semanas han cobrado fuerza nombres como los de Silvia Intxaurrondo, Javier Ruiz y Àngels Barceló, tres periodistas de reconocido perfil informativo vinculados a la actualidad política. Sin confirmar incorporaciones, José Miguel Contreras sí dejó una pista sobre el estado de las negociaciones al ser preguntado por estos posibles fichajes: “De estos tres, hay uno que no va a estar seguro, hay otro que es posible y otro que yo espero que sí”. Una declaración que no hizo sino alimentar las especulaciones sobre quiénes serán finalmente las caras visibles del nuevo canal.

Mientras el canal continúa perfilando su parrilla y negocia la incorporación de nuevos rostros, el futuro de Silvia Intxaurrondo sigue abierto. El desenlace del procedimiento judicial con RTVE podría marcar un punto de inflexión en una etapa profesional en la que la periodista continúa siendo una de las caras más relevantes de la televisión pública y una de las presentadoras más cotizadas del panorama audiovisual español.

Temas Relacionados

RTVETVETelevisión EspañaGente EspañaFamosos EspañaÚltima Hora EspañaEspaña-noticiasEspaña-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las mejores playas con bandera azul de la Comunidad Valenciana para ir con niños: aguas poco profundas y kilómetros de arena fina

Desde dunas cubiertas de vegetación mediterránea a columpios dentro del mar, las playas levantinas ofrecen rincones familiares ideales para pasar todo el día

Las mejores playas con bandera azul de la Comunidad Valenciana para ir con niños: aguas poco profundas y kilómetros de arena fina

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

El tribunal de la UE avala la ley de amnistía al considerar que no choca con el derecho comunitario ni con sus intereses financieros

Los jueces han ratificado así el criterio que el abogado general del tribunal había expuesto en noviembre pasado

El tribunal de la UE avala la ley de amnistía al considerar que no choca con el derecho comunitario ni con sus intereses financieros

Siete cosas que están prohibidas hacer en casa y pueden costar hasta 10.000 euros de multa: de tirar toallitas húmedas por el váter a tener más de cinco mascotas

Estas y otras conductas muy habituales están catalogadas como infracciones en la normativa española y en diversas ordenanzas municipales

Siete cosas que están prohibidas hacer en casa y pueden costar hasta 10.000 euros de multa: de tirar toallitas húmedas por el váter a tener más de cinco mascotas

Una mujer que trabajaba desde casa sufre una caída durante su pausa para comer: la justicia determina que no es accidente laboral

Una sentencia de la Corte de Apelación de París concluye que la empleada no acreditó que siguiera trabajando durante la pausa para comer y no le concede derecho a indemnización adicional

Una mujer que trabajaba desde casa sufre una caída durante su pausa para comer: la justicia determina que no es accidente laboral
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El tribunal de la UE avala la ley de amnistía al considerar que no choca con el derecho comunitario sobre terrorismo ni con sus intereses financieros

El tribunal de la UE avala la ley de amnistía al considerar que no choca con el derecho comunitario sobre terrorismo ni con sus intereses financieros

El general Herrera Linares, presidente de la República en el exilio e inventor del primer traje espacial, al que el Gobierno ha devuelto su rango

La “Coalición Anti-Misiles Balísticos” de 10 países europeos que busca mejorar la defensa aérea e incluye a España

Los cuatro ejes de la futura OTAN que defiende el PSOE y sus dificultades: “Defensa territorial completa” para Ceuta y Melilla o cooperación europea

Los 61 bomberos forestales de Madrid ‘aparcados’ en una sala porque están contratados como conductores de taxi y no se les paga la peligrosidad

ECONOMÍA

Siete cosas que están prohibidas hacer en casa y pueden costar hasta 10.000 euros de multa: de tirar toallitas húmedas por el váter a tener más de cinco mascotas

Siete cosas que están prohibidas hacer en casa y pueden costar hasta 10.000 euros de multa: de tirar toallitas húmedas por el váter a tener más de cinco mascotas

Una mujer que trabajaba desde casa sufre una caída durante su pausa para comer: la justicia determina que no es accidente laboral

Jubilación anticipada: qué es, tipos que existen y cuándo pedirla

Una mujer muere sin hijos y deja su herencia al hombre que le gestionaba la web: la justicia avala el testamento pese a que el teléfono del heredero no existía

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 16 de julio

DEPORTES

España ya tiene equipación para la final del Mundial contra Argentina: unos colores inéditos desde 2010

España ya tiene equipación para la final del Mundial contra Argentina: unos colores inéditos desde 2010

“Del subcampeón no se acuerda nadie” o “ni cuartos ni h...”: lecciones de Luis Aragonés, el sabio que hizo creer a España que era capaz de ganar un Mundial

Argentina será el rival de España en la final del Mundial 2026: un partido marcado por dos goleadas en sus últimos precedentes

Los memes más graciosos del partido entre Inglaterra y Argentina: de las faltas y ElXokas a la expectación española

Argentina tumba a Inglaterra y definirá el trono mundial contra España en la gran final: el resumen y los goles, en vídeo