Felipe Isidro, catedrático en Educación Física, sobre el envejecimiento y la fuerza muscular: “Las piernas ayudan en nuestra autonomía y estabilidad”

Felipe Isidro, catedrático en Educación Física (@felipeisidro / Montaje Infobae)

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Mantener una buena condición física va mucho más allá de una cuestión estética. A medida que pasan los años, la pérdida de masa y fuerza muscular se convierte en uno de los principales factores que condicionan la calidad de vida, la independencia y la capacidad para realizar tareas cotidianas. Por ello, cada vez más especialistas insisten en la importancia de incorporar el entrenamiento de fuerza a la rutina, especialmente en edades avanzadas.

Ante esta cuestión, trabajar la fuerza de las piernas ocupa un lugar destacado, puesto que no solo permite caminar, subir escaleras o levantarse de una silla con facilidad, sino que también está estrechamente relacionado con la prevención de caídas, la movilidad y la autonomía personal. Además, la evidencia científica ha puesto el foco en este aspecto como un indicador de salud de gran relevancia.

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Sobre ello ha hablado el catedrático en Educación Física Felipe Isidro en un vídeo publicado en sus redes sociales (@felipeisidro), donde explica por qué fortalecer las piernas puede tener un impacto mucho mayor en la salud de lo que muchas personas imaginan. “Las piernas son mucho más importantes para tu salud de lo que crees”, afirma el experto al inicio de su intervención, puesto que la fuerza muscular en esta parte del cuerpo es un marcador especialmente relevante cuando se analiza el estado de salud de una persona.

De hecho, Isidro asegura que “en la mayoría de consensos se dice que la fuerza de piernas está muy por delante en parámetro de mortalidad y morbilidad que la glicosilada, la glucosa o el mismo colesterol”. Con ello pone de relieve que conservar la capacidad muscular de las extremidades inferiores puede ser un indicador más útil que otros parámetros clínicos habitualmente empleados para valorar el riesgo de enfermedad.

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La masa muscular y la fuerza de las piernas

El especialista también insiste en que no basta únicamente con conservar la masa muscular, sino que resulta fundamental mantener la capacidad de generar fuerza. “Mantener la fuerza de tus piernas, no solamente la masa muscular, sino la fuerza, nos ayudan en nuestra autonomía y en nuestra estabilidad”, explica.

Esa autonomía se traduce en la posibilidad de seguir realizando actividades cotidianas sin depender de otras personas, mientras que una mayor estabilidad contribuye a reducir el riesgo de caídas, uno de los problemas de salud más frecuentes en la población de mayor edad.

Para conseguirlo, Felipe Isidro recuerda que no es necesario recurrir a entrenamientos complejos, ya que pueden ser “sentadillas, subir escaleras o caminar rápido”. Todo ello resulta “imprescindible para mantener tu capacidad funcional”, señala. Estas actividades, fáciles de incorporar al día a día, ayudan a preservar la fuerza muscular y la movilidad, dos capacidades que suelen deteriorarse progresivamente con el envejecimiento si no se trabajan de forma específica.

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El papel de los suplementos

Además del ejercicio, el catedrático menciona el posible papel de algunos suplementos, como la creatina o la proteína, en determinadas circunstancias. “Pueden ayudar a optimizar este proceso y esta ganancia o, como mínimo, el mantenimiento de tu fuerza de piernas”, concluye.

No obstante, su mensaje principal pone el foco en el entrenamiento de fuerza como herramienta esencial para envejecer con una mejor calidad de vida. Mantener unas piernas fuertes no solo favorece el rendimiento físico, sino que también contribuye a conservar la independencia funcional y la estabilidad durante más años.