Los veterinarios coinciden: los gatos no toman agua del grifo del lavabo porque esté fresca, sino porque necesitan agua en movimiento

Un gato atigrado se hidrata directamente de un grifo de lavabo abierto, mostrando la preferencia felina por el agua en movimiento para beber. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Desde épocas pasadas, los gatos han ocupado un lugar especial en distintas culturas. Ya en el antiguo Egipto, estos felinos eran venerados y considerados animales sagrados. Sin embargo, a lo largo de la historia siempre han estado asociados a una vida salvaje: subían a los árboles, cazaban y se desenvolvían en un entorno primitivo. En cambio, en nuestros días se han convertido en un animal doméstico que, aunque mantienen muchas de sus conductas naturales, como estirarse, rasguñar y afilar sus uñas, se han iniciado en algunas otras que no dejan de sorprendernos.

Más de cinco millones de hogares españoles cuentan con un gato como animal de compañía, según los resultados preliminares de la Estadística Nacional sobre la Protección Animal. Quienes optan por estos felinos suelen hacerlo porque desean mascotas que necesitan menos atenciones, pero que sigan dando compañía y cariño.

PUBLICIDAD

Por eso, si eres uno de ellos, seguramente te has fijado en que, aunque tengan agua en su recipiente, muchos gatos se acercan a la pila de la cocina o el grifo del lavabo del baño y comienzan a beber de forma directa. A pesar de que parezca que lo hacen porque el agua corriente está mucho más fresca, como piensan muchas personas, los veterinarios han coincidido en que este hábito se relaciona con un comportamiento natural de los felinos.

Por qué los gatos toman agua del grifo

En general, el agua cuando está en circulación es más estimulante para los animales, más aún en gatos. El movimiento, el sonido y la caída son lo que llama la atención de estos felinos y despierta su curiosidad. “Es interesante y divertido ver el agua caer por todas partes”, explica la veterinaria E’Lise Christensen Bell sobre por qué sienten atracción por los grifos y las fuentes.

PUBLICIDAD

Agregar gotas de jugo de atún o integrar alimento húmedo a la dieta de los gatos son algunas de las recomendaciones que da Purina para mantenerlos hidratados. (Pexels)

“Los gatos se sienten naturalmente atraídos por el agua en movimiento”, afirma la veterinaria. Por este motivo, una fuente, un grifo o hasta un inodoro pueden resultar más llamativos que un recipiente tradicional con agua quieta. De todas maneras, esto no indica que los gatos rechacen tomar agua de su recipiente. Según el Centro de Salud Felina de la Universidad de Cornell, las fuentes pueden aumentar el consumo de agua en algunos gatos. Sin embargo, no es una respuesta universal y depende de las preferencias de cada animal.

Lo que sí es una evidencia es que estos felinos se sienten más atraídos por el agua corriente, por lo que para incentivar que tome más agua, quizá la solución más recomendable es colocar una fuente diseñada para mascotas, que mantiene el líquido en circulación. “Estos dispositivos son una manera efectiva de motivar su hidratación”, detalla la veterinaria Katie Grzyb. Sin embargo, es fundamental mantener estos recipientes limpios y renovar el agua con frecuencia.

PUBLICIDAD

La importancia del agua en los gatos

Los gatos siempre han arrastrado la fama de mantener una relación complicada con el agua. Basta con intentar bañarlos para comprobar que, en la mayoría de los casos, prefieren mantenerse bien lejos de ella. Además, fuera de este tipo de anécdotas, estos animales tienden a ingerir menos agua de la que necesitan, especialmente si su alimentación se basa en pienso seco, por lo que cualquier hábito que favorezca el consumo de líquidos resulta beneficioso.

Un gato doméstico de pelo corto sacude su cabeza después de comer, con un plato y un recipiente de agua en un ambiente de cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante la hidratación de estas mascotas para disminuir el riesgo de problemas urinarios y enfermedades renales, dos afecciones frecuentes en los felinos, más aún cuando envejecen. Y, en caso de que el animal deje de tomar de manera repentina, es recomendable ir al veterinario.

PUBLICIDAD