Ni nadar ni caminar: a partir de los 50 años las mujeres necesitan hacer este ejercicio para no perder masa muscular

Una mujer realiza un ejercicio de abdominales en un banco de gimnasio

A partir de los 50 años, la musculación se vuelve imprescindible. El entrenador español Álvaro Puche lo afirma sin rodeos: “Ni nadar, ni caminar. A partir de los 50 años es absolutamente necesario hacer musculación”.

Durante décadas, los consejos habituales para las personas mayores se centraban en caminar a diario o practicar natación. Hoy, la evidencia científica pone en duda esa receta tradicional y advierte que no basta para conservar la calidad de vida. El verdadero desafío aparece con la pérdida de masa muscular, un cambio progresivo conocido como sarcopenia.

PUBLICIDAD

El ejercicio de fuerza y las mujeres: freno a la pérdida de masa muscular

La pérdida de músculo comienza lentamente a partir de los 30 años, pero se acelera tras los 50. En las mujeres, el impacto es aún mayor con la menopausia, porque la caída de los estrógenos reduce la densidad ósea y eleva el riesgo de osteoporosis. Por eso, el entrenamiento de fuerza ayuda no solo a mantener músculo, sino también a fortalecer los huesos, especialmente con ejercicios enfocados en la cadera.

La sarcopenia se traduce en dificultades cotidianas: levantarse de una silla, subir escaleras o cargar bolsas. Ni caminar ni nadar con intensidad moderada producen el estímulo necesario para frenar este deterioro. Las rutinas de fuerza, ya sea con pesas, bandas elásticas o el propio peso corporal, sí logran ese efecto.

PUBLICIDAD

La ciencia respalda este cambio de paradigma. Un metaanálisis reciente mostró que solo 60 minutos de ejercicios de fuerza por semana permiten reducir entre un 15% y un 21% la mortalidad general. El riesgo de muerte cardiovascular cae un 19%. Además, hacer más de esa cantidad no aporta beneficios adicionales, por lo que el esfuerzo requerido es mínimo y accesible.

Barreras y percepciones sobre el ejercicio en la madurez

A pesar de los datos, persiste el mito de que la musculación es solo para jóvenes o atletas. Muchas personas mayores se sienten fuera de lugar en un gimnasio o creen que con caminar es suficiente. Esta visión limita el acceso a los beneficios que puede ofrecer el trabajo de fuerza, y hace que la recomendación médica aún no se adopte de manera masiva.

PUBLICIDAD

Profesionales de la salud reconocen que explicar con claridad las ventajas del ejercicio de fuerza puede motivar a más personas a comenzar. Las consultas médicas ya incluyen con mayor frecuencia estas rutinas, pero todavía falta una campaña de información que acerque alternativas sencillas y seguras a quienes nunca han realizado este tipo de actividad.

Una mujer mayorrealiza ejercicios de fuerza en un parque, estirando una banda de resistencia con las manos.

Álvaro Puche insiste en el mensaje: no se trata de buscar un físico de culturista, sino de mantener la independencia y la calidad de vida a cualquier edad. Con dos o tres sesiones semanales, cualquier persona puede notar mejoras en fuerza, equilibrio y movilidad, adaptando siempre los ejercicios a sus posibilidades.

PUBLICIDAD

El mensaje de los especialistas es claro: la musculación es fundamental después de los 50 años para preservar la salud y la autonomía. Las pruebas científicas, la experiencia clínica y las recomendaciones de entrenadores confluyen en la misma dirección. El músculo necesita estímulos concretos, y solo el trabajo de fuerza es capaz de proporcionarlos en la madurez.