España

Un estudio confirma que hacer ejercicio de fuerza es más importante que caminar, especialmente si tienes más de 60 años

Una investigación en más de 5.000 mujeres revela que mantener la fuerza muscular reduce el riesgo de mortalidad

Guardar
Persona mayor haciendo ejercicio. (Freepik)
Persona mayor haciendo ejercicio. (Freepik)

Hacer ejercicio es uno de los pilares fundamentales para tener una buena salud física y mental. Aunque existen muchas actividades que pueden estimular tu cuerpo, lo cierto es que los expertos suelen recomendar andar y, en muchos casos, se considera la mejor opción.

Y, aunque caminar es realmente beneficioso, un estudio ha revelado que el ejercicio de fuerza es aún más importante, sobre todo para aquellas personas que tienen más de 60 años. La investigación de la Universidad de Buffalo, dirigida por el doctor Michael LaMonte, ha demostrado la importancia de entrenar fuerza durante etapas adultas.

Según informa el medio británico The Independent, se descubrió que, en más de 5000 mujeres de entre 63 y 99 años, un mayor nivel de fuerza se asociaba estrechamente con un menor riesgo de muerte por cualquier causa.

La fuerza, el verdadero motor de la salud después de los 60

Aunque caminar aporta muchos beneficios, la fuerza es el elemento que realmente sostiene la independencia y la funcionalidad del cuerpo. Con la edad, tanto hombres como mujeres tienden a perder masa muscular de forma progresiva, un proceso conocido como sarcopenia, que se acelera especialmente después de la menopausia debido a la disminución del estrógeno.

Esta pérdida no solo afecta la movilidad, sino que también incrementa la acumulación de grasa abdominal y la inflamación, lo que puede aumentar el riesgo de enfermedades crónicas. El músculo es mucho más que un motor para moverse: actúa como un órgano metabólico activo.

Regula los niveles de azúcar en sangre, mejora la respiración, libera mioquinas antiinflamatorias y mantiene en comunicación constante otros sistemas del cuerpo, incluyendo el corazón, el cerebro y el sistema inmune. Estas conexiones explican por qué las personas con mayor fuerza presentan un riesgo de mortalidad más bajo, según estudios recientes realizados en mujeres de más de 60 años.

Incluso actividades cotidianas, como levantarse de una silla, subir escaleras o cargar objetos, dependen directamente de la fuerza muscular. Por eso, la falta de fuerza no solo limita la movilidad, sino que puede ser un indicador de un estado de salud más vulnerable. Mantener la masa y la fuerza muscular es, por tanto, una inversión directa en la longevidad y la calidad de vida, que permite seguir activo, autónomo y saludable durante décadas.

Ejercicios de fuerza recomendados a partir de los 60 años

Incorporar trabajo de fuerza no implica levantar grandes pesas ni acudir necesariamente al gimnasio. Existen ejercicios sencillos, seguros y eficaces que pueden realizarse en casa y adaptarse a cualquier nivel.

Uno de los más recomendados es levantarse y sentarse de una silla varias veces seguidas, manteniendo la espalda recta y los brazos cruzados sobre el pecho si es posible. Este movimiento fortalece piernas y glúteos, fundamentales para la autonomía diaria.

También son útiles las flexiones apoyadas en la pared, que ayudan a trabajar brazos, hombros y pecho sin sobrecargar las articulaciones. Las sentadillas suaves, las elevaciones de talones para fortalecer los gemelos y los ejercicios con bandas elásticas o pequeñas mancuernas mejoran progresivamente la resistencia muscular.

La clave está en realizar estos movimientos dos o tres veces por semana, con una intensidad moderada y aumentando la dificultad de forma gradual. Antes de comenzar, especialmente si existen patologías previas, es recomendable consultar con un profesional sanitario.

Temas Relacionados

Ejercicio físicoFitness y BienestarFitness y Bienestar EspañaEjercicioSaludEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Israel critica a España por el respaldo de Irán al veto del uso de las bases de Rota y Morón: “¿Eso es estar en el lado correcto de la historia?"

El ministro de Exteriores israelí reprocha al Gobierno el apoyo de Irán y alude también a Hamás y a los Hutíes

Israel critica a España por

Como pueden abordar los padres la impaciencia y la procrastinación en la adolescencia, según un psicólogo

La llegada de los hijos a esta etapa genera fricciones en la relación entre ambas generaciones y que cada vez adquieren más peso

Como pueden abordar los padres

Uno de los seis mejores postres de la Guía Michelin nace de una investigación universitaria “original y absolutamente extraordinaria”: “Puro sabor”

La creación está disponible en el restaurante Molino de Urdániz dentro de su menú degustación ‘Clásicos y evolución’

Uno de los seis mejores

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 4 de la Triplex

Estados Unidos traslada al menos 15 aviones desde Morón y Rota a otras bases europeas después de que España vetase su uso en los ataques contra Irán

Los aviones cisterna KC-135 han sido redistribuidos hacia Alemania, Francia e Italia

Estados Unidos traslada al menos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Israel critica a España por

Israel critica a España por el respaldo de Irán al veto del uso de las bases de Rota y Morón: “¿Eso es estar en el lado correcto de la historia?"

Estados Unidos traslada al menos 15 aviones desde Morón y Rota a otras bases europeas después de que España vetase su uso en los ataques contra Irán

Una propietaria hace reforma en su vivienda, se retrasa y no quiere pagar a los albañiles: la Justicia le condena a abonar 24.000 euros a la constructora

La Guardia Civil señala que solo uno de los 19 maquinistas de Renfe, Ouigo e Iryo que circularon por Adamuz el día del accidente reportó una anomalía en la vía

La Guardia Civil alerta a la jueza de irregularidades en documentación técnica aportada por Adif sobre el accidente ferroviario de Adamuz

ECONOMÍA

Más allá del petróleo, los

Más allá del petróleo, los sectores españoles que se ven afectados por la guerra en Oriente Medio: del automóvil a la ropa o los aparatos electrónicos

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si dimites en una empresa, no tienes que esperar tres meses para cobrar el paro”

Un padre no quiere pagar la pensión a su hija tras discutir con ella y el juez se lo niega: la falta de relación se debe a la “inmadurez” de la adolescente

La guerra de EEUU con Irán impacta en el Ibex 35: viento de cola para Repsol mientras IAG no resiste las turbulencias

Los países con menor y mayor coste de vida del mundo: Bermudas multiplica por diez el índice de Libia, según un análisis global

DEPORTES

El Real Madrid confirma la

El Real Madrid confirma la lesión de Kylian Mbappé: este es el tiempo que estará de baja

Cómo ha sido la salida de Munir El Haddadi, futbolista en Irán, de Teherán: más de 2.000 kilómetros por carretera

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham